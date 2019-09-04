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跑步知識／跑後下背痛的原因 何時該就醫？

2019-09-04 10:16運動筆記 運動傷害退散

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（圖片來源：123RF）

腰部對於很多運動來說是相當重要的部位，萬一一個不小心受傷了，不只對於往後的運動習慣產生影響，在生活方面也會帶來諸多的不便。古人說的好「知己知彼，百戰百勝。」想要克服傷病，就必須更加了解它。讓壢新醫院運動醫學中心–王凱平醫師來告訴大家，腰痛是在如何發生的，自己又該如何確定傷害的嚴重程度吧！

（影片來源：youtube

下背部的腰痛基本上是與腰部肌肉、腰椎以及臀部有關，接下來就幫大家統整了以上這幾種原因：

原因一：腰部肌肉

  1. 肌肉拉傷：如果是因為拉傷所帶來的不舒服，患者通常能很直接地感受到。

  2. 肌肉疲勞：這樣的情況，在醫學上會稱之為非特異性的疼痛，此現象經常很難找到確切的原因，像是一早起來可能就覺得腰部緊緊的，不太能動，可能就是肌肉疲勞所導致。

原因二：腰椎

(圖片來源：youtube)

大家最常聽到的部分也就是椎間盤突出，這樣的情況就比較嚴重一些，除了本身腰部的不舒服以外，下肢會有放射痛的感覺，如果這樣的話就要注意，有可能是椎間盤突出的問題。

原因三：臀部

  1. 深層臀部肌肉緊繃：

這方面的不適會造成類似腰痛的感覺。其中有一種比較特別的狀況是梨狀肌症候群，簡單來說這個症候群的成因，是因為深層的臀部肌肉壓迫到坐骨神經所導致，所以也會造成下肢的放射痛。

2.薦髂關節功能障礙：

(圖片來源：youtube)

現在要說明一種特殊，但是很重要的一個症狀，叫做薦髂關節功能障礙。薦髂關節是在我們尾椎與骨盆之間的小關節，如果你曾經有發生過跌坐，造成尾椎挫傷的情況，就有可能發生「薦髂關節功能失調」，所以如果曾經有這種挫傷紀錄的朋友，就要多留意有沒有可能是這方面造成的腰痛問題。

發生下背痛時，該如何判斷是否要就醫了？

（圖片來源：youtube)

  1. 痛：如果這樣的狀況真的讓你痛到不行了，那就要盡早就醫。

  2. 神經壓迫的疑慮：如果除了患處本身的痛，還有造成下肢出現麻或者是刺痛的情形，就要高度注意神經壓迫的可能，應該要諮詢醫生的意見。

除了感覺方面的判斷，以下提供一個簡單的「直腿抬高測試」，這個動作可以初步判斷自己腰部的問題：

（影片來源：youtube)

延伸閱讀：

【傷痛防護】躺在床上也可練習 最基礎肌力訓練（動圖圖解）

【健康】久坐低頭滑手機易椎間盤突出 多做運動可緩解

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