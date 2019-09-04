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運動筆記【賽事】Firefox 追擊網路三高 公益路跑獻愛心【運動傷害退散】跑後你也下背痛嗎？想了解原因，你可以靠近一點
健行筆記在魔幻時刻走向山以緩步復健慢行烏來
NBA焦點球員- Tomas Satoransky (9月3日)焦點球員- 八村壘 (9月3日)

Firefox 追擊網路三高 公益路跑獻愛心

2019-09-04 10:23運動筆記 李貝瑞

首創公益追擊賽制  「甜心主播」詹可旬邀您一起參與

12/8 集結花博舞蝶館廣場  熱血作戰非你不可！

超越「網路三高」配速員  為你捐款幫助偏鄉教育

打擊「網路三高」  為下一代創造健康的網路環境

 

全台首創追擊賽制  熱血追逐網路三高配速員，現正熱烈報名中！

   

根據 We are social 調查報告，台灣人每日平均上網時間高達 7 小時 39 分鐘，我們每天花費許多時間在網路上分享個人資訊、消費購物，卻鮮少關注網路環境的現況。是時候覺醒了！Mozilla（美商謀智）將於 12 月 8 日舉辦 Firefox 公益路跑，首創公益追擊賽制，由Firefox「狐狸戰士」攜手體育主播詹可旬，召集全台跑友共同追擊代表「網路三高」的配速員！當跑友順利完賽，並超越三位「網路三高」配速員，即可幫助捐助 30 元幫助偏鄉孩童教育。

體育「甜心主播」捍衛網路世界 號召熱血跑友為「網路健康」盡一份心力

田徑選手出生的體育甜心主播詹可旬，在國小、國中時期曾是田徑隊的一員，從小即培養良好的運動習慣，也講究身體健康。不過近來她發現，當自己在網路上瀏覽某樣商品，會不斷在其他網站上看到同樣商品的廣告，彷彿被廣告追著跑，讓她非常苦惱。

詹可旬進一步分享，因為自己時常在社群平台被網路廣告洗版，也深深影響生活品質。她表示：「曾經手機滑了三分鐘，充滿廣告都看不到朋友的動態。」因此這次她很開心能參與 Firefox 公益路跑，除了運動鍛鍊身體，同時也響應活動理念，呼籲更多人一起關注網路健康。

「甩開網路三高」全民起義！Firefox 狐狸戰隊打擊網路惡勢力，與跑友一同獻愛心！

2019 Firefox 公益路跑首創「公益追擊賽」，邀請跑友跑出健康，同時一起獻愛心！活動當天將由狐狸戰士帶領 3KM 歡樂組及 10KM 挑戰組的跑友，追擊代表「網路三高」的三位配速員；三位配速員各代表三種配速區間，並將優先起跑，當跑友超越第一位配速員並在限時內完賽，即代表甩開網路第一高「高隱私風險」；超越第二位配速員並在限時內完賽即代表甩開網路第二高「高資訊壟斷」；超越第三位配速員並在限時內完賽即代表甩開網路第三高「高訊息誤導」。跑友超越愈多位配速員， Firefox 就捐助愈多金額，每位完賽跑友最高可協助捐助30元給關懷文教基金會。

對於想要挑戰自我的跑友們，亦可選擇難度難度較高的21KM半馬組，透過專業級賽事的晶片計時，獲得更完整精準的成績，挑戰個人最佳紀錄。

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活動專線02-8772-1035

活動官方網站

Facebook 活動頁面

伊貝特報名網站

看了又看？先來收藏 甩開網路三高 非你不可 2019 Firefox 公益路跑 這場賽事吧！

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U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

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