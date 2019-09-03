旅跑記趣／人間天堂蘇州 千年古城風華

2019-09-03 09:56 運動筆記 鄭筱靜



蘇州～位於長江三角洲和太湖平原的中心地帶，著名的魚米之鄉、狀元之鄉、院士之鄉、經濟重鎮、歷史文化名城，自古享有「人間天堂」的美譽。從小大概只有在歷史課本上的印象，藉著出差行程有機會來一窺究竟！這次安排的住宿位於蘇州國際金融中心（位於蘇州市的摩天大樓）附近，旁邊還有中國第一間誠品大樓！

在飯店卸好行李後隨即前往覓食我的第一餐-蘇州老字號美食「三圷面」（每年端午前後，雌蝦進入產卵期，這種帶著蝦籽的蝦被蘇州人稱為「三蝦」而三蝦，即蝦籽、蝦腦、蝦仁，是湯麵或拌面的最佳澆頭）

完食後誠品內逛逛，BeSV智慧動能自行車在這也有設櫃。

捨棄星巴克特別挑了在地文創品牌的咖啡店，沒想到這小哥哥知悉我是台灣人立馬在我點的咖啡上要拉花露一手，速度之快讓我連快門都還來不及按他就把杯蓋蓋上...那他剛剛到底在忙什麼啦😂

吃飽喝足之後打算金雞湖附近走走～順便看看明早可以跑步的路線。金雞湖的夕陽很美～圖片上指的就是有「東方之門」之稱的摩天大樓（這座摩天大樓有著獨特的構造：整個樓基礎是雙子塔結構，但在頂部雙塔合二為一，構成一扇拱門的形狀。）

欣賞完美麗的夕陽後決定起身往舊城區移動，下一站七里山塘古街（又名七狸山塘，正式名稱為山塘街，是江蘇蘇州姑蘇區一條有將近1200年歷史的步行街）

人山人海的，寸步難移

山塘街獨特的「東方威尼斯」水道，可以選擇乘船遊覽路線，不去步行街人擠人，但我來的這天剛好是假日，沒有一處不是人擠人的😭

只好沿途挨著人群走，體驗一下千年古街上的風華和時代的變遷，衝突的歷史與現實之間。

居然還有這麼一家古味十足的「肯德基」🤣

離開前在一個酒吧前看到了這個。

『我在蘇州、很想你』相當有感！touching 💞

慢慢的再往飯店移動，聽說晚上的東方之門會有燈光秀！這幾天早晚都有機會可以來瞧瞧不同時間的變化☺️

清晨5點，美好的一天從跑步🏃🏻‍♀️開始！還在施工中的摩天輪🎡，下次再來應該啟用了😊

今天的目標是從各個角度拍東方之門～直到抵達！

終於來到主建築物下，太陽緩緩升起～這天的空氣品質異常的好😊

環繞整個金雞湖，可以發現許多裝置藝術、意象雕塑作品！

15公里的環湖，對這個城市有著不一樣的新解讀！今天先試水溫、明天...再來一次🤣

你說～日照下的金雞湖是不是很美？

分享 facebook

解任務第一站-拙政園（它是蘇州園林的代表，1997年，與其它數座園林一同被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。）

光是排隊買票就花了一個半小時。

好不容易進去後，看到的盡是滿滿滿滿的人潮啊⋯⋯（只是為什麼這些人辛苦的排隊進來只是找地方坐著😓）

這樣滿溢的遊客，我只得走馬看花～一直往裡頭走總算見到一處吸引我目光的焦點-「香洲」它是一個形式優美之畫舫，有兩層艙樓，高雅而灑脫。礙於人潮實在多到爆炸～根本無法好好欣賞這5A級的世界文化遺產。遺憾的前往下一站。

解任務第二站-獅子林。（獅子林始建於元代至正二年，是中國古典私家園林建築的代表之一。）其實裡面既有蘇州古典園林的亭、台、樓、閣、廳、堂、軒、廊之建築，更以太湖奇石，洞壑密布而著稱，素有「假山王國」之美譽。

但我鍾情於這些色調、形狀獨特的窗花⋯⋯

解任務第三站-寒山寺（一想到這座寺院就想到唐朝詩人張繼所寫的一首楓橋夜泊）「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。 姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」，如果你沒聽過「楓橋夜泊」這首千古名詩，那歷史老師會桑心的。是的，提到蘇州幾乎所有人都會想到詩中提到的「寒山寺」，甚至有人說它的名氣比整個蘇州都來的大，而它也是國外觀光客來蘇州必然參訪的一個景點，尤其是對台灣和日韓遊客來說。

在藏經樓的寒拾殿屋頂上發現了唐僧師徒一行人😏

運氣不好的碰上鐘樓在整修，無緣撞鐘祈福。這天的行程就這樣畫下句點。

有了前一天的環湖經驗，原以為今天可以一氣呵成直接到達中繼點，殊不知沿途還是有許多小驚喜讓我駐足欣賞。

很淘氣欸...這位🤣

下圖中是有蘇州鳥巢之稱的蘇州文化藝術中心。

順利來到了東方之門

而今天伴著日升的金雞湖依舊美哉～

工作結束後明早前往上海。

移動日。蘇州-》上海

第一站：田子坊。是上海的一處弄堂，位於黃浦區泰康路210弄，為國家3A級景區。

坊內各式建築混雜，涵蓋了折中主義、新文藝復興、現代主義、中國傳統磚木結構、西班牙式、英國城堡式、巴洛克式各種風格。石庫門的建築風格最為多樣，有20餘種。坊內有酒吧、畫廊、藝術工作室、購物小店等，並有老上海居民居住。

各種各樣的特色小店、逛到目不暇給呢～

在田子坊兜轉了2個小時後、搭了地鐵前往上海交通大學（它的前身是近代中國歷史最為悠久的大學之一。）校園環境優美。徐匯百年老校區建築古樸典雅，中西合璧。

接著往下走到武康路（馬路兩旁以民國時期建造的花園洋房與歷史公寓為主，是上海64條永不拓寬的馬路之一，2011年6月，武康路被評為中國歷史文化名街。）

【上海女子圖鑑】裡頭說到，只有頭頂上有梧桐樹的地方，才是上海！

上海梧桐樹最多的地方，其實就是法租界，大約是上海是原盧灣區和徐匯區之間，當時由於法國殖民的關係，在道路兩旁種植了整排的法國梧桐，延續至今，成了當地最具特色的指標之一，也變成現在上海年輕人最夯的文青景點。

這天適逢週一，想去參觀的名人故居（宋慶齡故居、巴金故居、羅伯韶舊居）通通沒有開放參觀喔😂

轉念一想起碼還有武康大樓（原名諾曼第公寓又稱東美特公寓，是上海第一座外廊式公寓大樓。）

由於外型長得像熨斗，也有人稱它為熨斗大樓。這裡是我心目中上海最美的景點，很推薦第一次到上海的人來看看它。

而且這也是電影『喜歡你』中，金城武跟周冬雨浪漫看夕陽的場景。

殊不知.......

整修中！！！

到底？🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

只能說大概是平日善事做得少、人品不夠好😂

不過沒關係，這表示我還有再訪上海的機會✌️

離開武康大樓後準備和好朋友見面，是個獨身在上海拼搏的奇女子！

終於～等到她的下班時間，來到了『Lost Heaven花馬天堂』，上海首屈一指的雲南菜料理。

多年未見～總算在上海會合！聊天聊地聊人生...匆匆的23年過去，回不去的年少輕狂卻讓流逝的時光成就了現在大智慧的我們😊

晚餐後外灘走走...紙醉金迷的上海城！真的教我瞠目結舌！謝謝妳帶我看世界！

這趟差旅的最後一站來到『非常時髦酒吧』她說，來上海就是要從外灘眺望陸家嘴的百萬夜景，再從陸家嘴回眸看外灘的萬國建築博覽群～而位在北外灘Hyatt on the Bund西樓32F的非常時髦酒吧，就是能同時飽覽外灘和東方明珠的絕佳位置。

一杯香檳、一杯可樂。敬我們多年不變的情誼也為我這趟旅程劃下完美的句點。我們都很幸運在這人生裡遇到彼此、「走在喜歡的路上就能遇到知己」我對此深信不疑！

旅行的意義在於-在百轉千迴的生活中，遇見更好的自己！

我跑步！我存在！