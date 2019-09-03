雌雄莫辨的跑者 在體壇掀起風雨

2019-09-03 09:21 運動筆記 Joanna



1960年代台灣短跑名將姚麗麗被爆出是「陰陽人」，就此斷送田徑生涯。上個月底，中國舉辦了2019年全國大學生田徑錦標賽，來自湖南隊的選手跑出好成績，但引發爭議的是隊員中兩名選手不像「女生」，廖夢雪和童曾歡在本屆全國大學生田徑錦標賽拿下優異的成績，但陽剛的身形與外表被網友懷疑是「男兒身」，中國田徑協會為平息爭議，更發文強調她們確實是「女兒身」。（參考文章：【賽事】是她還是他？中國女子接力隊奪金卻引發「性別爭議」）

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今年八月底，在美國大學體育協會（NCAA, National Collegiate Athletic Association ）女子越野賽最高級的分區中，出現第一位變性運動員參與比賽。代表蒙大拿大學的June Eastwood今年22歲，去年五月即以男性身份過男子越野賽。

大學體育指導員Kent Haslam表示即使會出現很多評論，他們的目標仍在於支持所有的學生運動員。根據NCAA的政策規定，身份轉變為女性的變性運動員在參加女子比賽的前一整年必須降低睪酮素水平。而NCAA更於2011年發布申明，認為沒有充分理由去假定生理男性變成女性的人具有不公平的優勢。

June Eastwood今年首度以女性身份參與美國大學體育協會女子越野賽（圖片來源：Runner's World）

類似的議題也在台灣發酵，去年全國大專校院運動會上，一位化名為「小欣」的變性人運動員參加田徑項目的一般女子組，清華大學代表在田徑技術會議上提出異議，多數教練贊同並鼓勵變性運動員。有些教練質疑以男性的身體結構參加女子組競賽有失公平，另一派教練則認為不該剝奪任何人對運動的熱情與堅持。

中華民國田徑協會國際組組長鄭世忠表示，國際田徑總會（IAAF）針對包括變性、雙性運動員有嚴格規範，若是女生變性為男生，參賽則不受限制；倘若是男生變成女生，除了要進行6個月監控外，還得提交身分證明文件以及血液樣本檢驗，通過之後僅限參加400至1500公尺的競賽。而鄭世宗強調目前沒有任何法源可以剝奪台灣運動員參賽權利。

其實早在1960年代，台灣短跑名將姚麗麗成功完成變性的新聞就曾經轟動一時。姚麗麗在女子100、200公尺多次拿下冠軍，100公尺更擁有11秒45的水準，是當時台灣田徑場上的一顆新星。在1966年姚麗麗入選第5屆曼谷亞運代表隊時，那屆亞運首度實施女性選手性別檢查，姚麗麗因為未通過性別檢查而曝光其「陰陽人」的身份。同年12月進行變性手術成為「女兒身」，在民風保守的年代，姚麗麗最終因其特殊身份選擇退出田徑場。

近來因為風氣開放，對個人後天選擇性別給予尊重，田徑場上也出現越來越多變性人運動員。對此，也有人提出應針對「第三性」給予規範。而你們又是怎麼想的呢？歡迎在下方留言分享。

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