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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第八周

2019-09-03 09:36運動筆記 Hsueh Yu Chun

這週進展期的週日團練又碰到炎熱天氣了

先前三至四週的週日團練都是陰雨天

要挑戰二水初馬的當日

預估學員們幾乎都需跑到中午才進終點完賽

耐熱的鍛鍊也是必須的課題

平常日的課表多是在下班後晚間練習

週日難得一起團練讓學員們跑地更不畏日曬

同學們互相加油砥礪共同為夢想努力

是一般跑者難有的經歷呀

開營到現在也已過一半的課程了

此之前訓練目標還是在練習掌握速度

在速度的變化之中進而體會到速度不是用力跑出來的

教練群也都很佩服學員們投入的程度

每個人課表幾乎都是100%吃光光

受傷的同學也都依照教練團的指示休息

也算是完成了指定的復原課表

例如有學員是進入訓練營前扭傷了腳踝

聽從教練的指示有不同的課表

關節操與伸展按摩不可缺

當然還必須更專注在技術鍛鍊

心肺功能的維持是採游泳的方式

雖然騎單車也能維持體能

但施力踩下踏板的模式會讓傷勢更慢痊癒

也建議改在草地上做少距離的練跑

PU跑道與柏油路此時非首選

教練分享個簡單判斷休跑與否的方式

如果疼痛分十級的話

請自我分析有幾分痛

如過超過四分的話不如休跑改練其他

肌力是好選擇

因為如此有快點熟記技術的架構

有感的傷痛還一昧練跑會延遲痊癒

偏離正確跑姿產生的代償很容易併發其他位置傷痛

愛跑步的跑友們別太執著於跑量呀

無痛快樂地跑長久比較值得啦

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