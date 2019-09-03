訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第八周
這週進展期的週日團練又碰到炎熱天氣了
先前三至四週的週日團練都是陰雨天
要挑戰二水初馬的當日
預估學員們幾乎都需跑到中午才進終點完賽
耐熱的鍛鍊也是必須的課題
平常日的課表多是在下班後晚間練習
週日難得一起團練讓學員們跑地更不畏日曬
同學們互相加油砥礪共同為夢想努力
是一般跑者難有的經歷呀
開營到現在也已過一半的課程了
此之前訓練目標還是在練習掌握速度
在速度的變化之中進而體會到速度不是用力跑出來的
教練群也都很佩服學員們投入的程度
每個人課表幾乎都是100%吃光光
受傷的同學也都依照教練團的指示休息
也算是完成了指定的復原課表
例如有學員是進入訓練營前扭傷了腳踝
聽從教練的指示有不同的課表
關節操與伸展按摩不可缺
當然還必須更專注在技術鍛鍊
心肺功能的維持是採游泳的方式
雖然騎單車也能維持體能
但施力踩下踏板的模式會讓傷勢更慢痊癒
也建議改在草地上做少距離的練跑
PU跑道與柏油路此時非首選
教練分享個簡單判斷休跑與否的方式
如果疼痛分十級的話
請自我分析有幾分痛
如過超過四分的話不如休跑改練其他
肌力是好選擇
因為如此有快點熟記技術的架構
有感的傷痛還一昧練跑會延遲痊癒
偏離正確跑姿產生的代償很容易併發其他位置傷痛
愛跑步的跑友們別太執著於跑量呀
無痛快樂地跑長久比較值得啦
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