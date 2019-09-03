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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 帶著受傷的腳來團練

2019-09-03 09:39運動筆記 蔡千倫

今天帶著不安的心情來團練~是否能安全跑完今天課表，仍是未知數

本周只要跑課表，腿就會酸軟中，整個不對徑，連走路也會施力不平均

走去集合地的心情，果然超級沈重的~~

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登登教練來關心，腳還可以嗎？其實我心中一直不想放棄團練課表，直說：還可以

緩跑時，很注意自己腳的狀況，好像還可以咧~還是自己想像中的可以

原來受傷時，真的很悶

今天跟著碧蘭的速度跑，整個過程算是平順的，沒特別喘，但就是腳不舒服明顯

終於第二次的25分鐘時，我跟教練提出，先回去找小梁教練醫治...完成一半的課表

繞回主場時，特地進來吹一下冷氣，好熱呀今天，是開心我只要跑一半而已(偷懶)

還是真的要求救小梁教練，怎麼笑的這麼開心~~

小梁教練聽了我的痛點後，叫我按摩幾個特地的點，我就滾了要半小時咧，都滾同一個點，

怎麼還是痛，原來很深層的地方真的沒放鬆呀~

最後的緩跑五分鐘，我想試一下是否有腳感好一點，就衝出去跑，就是很想跑~

感覺真有明顯舒適了，不過我想接下來就是要更加強按摩了

#田中高鐵運動熱區#二水馬官方訓練營#戀戀二水跑水馬拉松#跑步學堂#361sportTaiwan

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