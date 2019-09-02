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賽事心得／北海道馬拉松 人生初馬

2019-09-02 09:33運動筆記 Chen Amy

北海道馬是我們的初馬，當初只是天真的想在我們42歲這年完成42k的全馬應該是最棒的生日禮物，至於這麼多馬幹嘛自找苦吃找了一個有難度的馬，純粹是暑假不用接送小孩，把小孩丟到阿嬤家就好… 

為了我們的初馬從五月份開始平均每週跑4-5天，包含週末一次20k的長跑和週間3-4次每次8-10k的練習，這樣下來每月的跑量大約150k，本來漢生課表上的強度跑速度跑通通變成輕鬆跑，到了後期人懶加上雨下個不停，我不禁想當初為何要這麼衝動，為何要這樣為難自已。 

連續幾年北海道馬因為天氣過於炎熱完賽率都不高，但是今年雨神眷顧，跟台灣30度以上的高溫比起來，北海道馬這天的天氣根本是上天給我們最好的禮物~微雨微風。因為知道北海馬的大會補給很少，這天我的補給策略是起跑前及20公里處各一包BCAA，然後10、20、30、35公里各一包能量膠，事實上，大會也沒讓我失望，重頭到尾除了水和運動飲料我只吃到大會補給2顆番茄，真心覺得台灣的補給真的是滿漢全席了，到了最後10公里太陽出來，水站感覺好遠，幸好路旁熱心民眾的私補和不間斷的加油聲讓我可以跑著回終點，不知是不是自已的補給見效，我沒有遇到所謂的撞牆期。 

如果說遺憾，就是我的隊友沒能和我一起牽手跑過終點，不知是等我上廁所身體冷卻還是他的補給策略錯誤，過了20公里他大腿後面僵硬到舉不起來，他不是輕易說放棄的人，過了28k的關門點，他叫我自已跑，我想兩個人至少拿一面獎牌也好，就這樣我靠著超強的意志力，跑過一個又一個的關門點，跑過35k的關門點眼淚不自覺流了下來，我知道這個夏天的努力沒有白廢了。 

因為跑馬我和我的隊友可以享受幾天的假期，在札幌街頭隨意晃，這種感覺真好。

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