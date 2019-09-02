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賽事心得／南台灣百K接力賽 怎樣在8小時內完賽

2019-09-02 10:08運動筆記 淦哥(金田雙鈿)

誰辦的？這個主辦單位不得了了，他就是台灣知名優質賽事萬丹紅豆馬的主辦人楊大慶。

為什麼想跑這場？

自從以前參加過大腳Ｙ接力賽及夸父接力賽，從此就愛上了接力賽這樣的賽事，因為可以發揮團隊精神的最佳比賽。去年因為某些事的不小心與這場百Ｋ接力賽擦身而過留下遺憾，今年死盯著楊總不可以再把我漏勾了。

我們怎麼玩？

跟著大腳Ｙ長跑協會8/31我們就從台中搭遊覽車一路玩下去，中途停留二站～荷蘭村及車程福安宮。二個完全不同的休閒方式，讓我們拍滿買滿。

到了墾入住統一渡假村，休息片刻即到飯店內的游泳池放鬆一下雙腳囉！晚餐過後搭飯店接駁車逛大街啦，街上滿滿的小吃讓淦哥口水流不止，無奈飯店的自助餐實在太好吃了，一整個圓圓的肚子再也裝不下任何食物了。

我們怎麼跑？

今年我們出動了四個隊，龍隊勢在必得的要拼第一回來，就由九人座接送。而我參加的ＡＢＣ隊就由遊覽車負責接送，為了確保跑著的安全及補給，我們三隊各有一台腳踏車跟著跑，剛跑完的選手要接著騎腳踏車補給，對淦哥來說可是第一次跑完又騎呀！

淦哥到底跑的怎麼樣？

小弟我跑的是第六棒，若以每１０公里６點起跑，每棒一小時，按理說應該在正中午會接棒，每位選手一接棒後都跑出自己最佳的成績，還什麼要歡樂跑。１１公里＋上下坡４５分完賽，第二棒的女生也是咱家徒弟采玲，１１Ｋ上下坡也給我跑出１小時１３分的成績，還有另一位女徒弟小樂換棒次換來換去想說要跑平一點的路，結果一路緩坡不斷，１０公里也跑出１小時０幾分的成績，還有還有幾位大哥１０公里都給我跑在５０分內，就這樣每人減一點時間，我接棒的時間已經提早到１０點半了。

屏東的天氣真的不是可以猜測的，預報說１１點前都會下雨，第二棒準備接棒時果然下起了雨，心想今天會很好跑了，這雨～第三棒還沒接棒就給它停了，心裡一陣陣的ＮＯ～～～暗暗的發聲。每棒跑完時在車上分享心得，包含提醒跑步策略及補給方式。

終於淦哥接棒了

格碩組長賽前交待著，前面跑穩，接棒前要暖身～接到棒子出發了，不妙呀！４分出的配速，立馬降下來。順順的跑了３公里後發現體力下滑很多，沿路還請幫我補給的興大一條龍隆哥幫我找水龍頭降溫，原本的邊跑邊喝水也改為停下來喝，但也不敢信太久，因為同團的另一隊文雅妹就在我身後２００公尺呀！

喝好水拔腿就跑，只因為怕被後面的選手追上來，過了５公里有別隊的跑友在路旁補給，啊～是來自雲林的林芳如妹妹呀！她今天與那瑪會跑團一起出賽，把我攔下來，供應了蠻牛跟清涼啤酒，也不敢大口喝也只飲一小口就道謝繼續往前跑，因為～文雅妹又追的更近了呀！

克服前５公里的折磨，一路欣賞著海景跟山景放鬆心情跑，這下子配速已經掉到慘不忍賭的速度了，但眼前居然出現同團的另一隊選手跟補給腳踏車，心想～追吧！追了２００公尺，沒～力～了～～～（世界上最遠的距離就是你在我前方２００公尺，而我不追不到），實在是太熱了啦！最後就在要交棒前５公尺停下來用走的，隊友大喊：淦哥～還有５公尺呀，小跑起來完成交棒～時間早已超過原先設定的５０分內了。

這時組長已把腳踏車放好水牽到我旁邊，我開口問：有沒有人可以先騎啊？我下一棒再騎啦～組長：沒有。嗚！認份吧！蹬上腳踏車幫下一棒補給去了。完成補給任務一上車，香噴噴的便當已經在我座位上了，沒幾分鐘這整個便當一粒米都不剩被我解決了，接下來的事就是文心樂跑團大家都知道的，淦哥發功了，秒睡功力大發作。不到３分鐘的時間小弟已經呼呼大睡了～

到了下一站才有換洗的地方，是一座廟旁的社大教室～大感謝你們讓我沒有臭臭的～

一定會到終點的！

所有的賽事只要堅持一定會到終點，我們搭車抵達終點會場時，迎接我們的是熱情活力的原住民音樂，還有熱血的主持人！主辦人大慶哥更是在終點等候著每一隊的最後一棒進終點！我們大腳Ｙ就是這麼的團結，這麼的暖心，在終點前排成二排，迎接著光榮的到來～一棒又二棒的以８小時多完成了這場１０４公里的接力賽～

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接力賽每個人都能玩，不分速度快慢，團隊達成共識即可以完成賽事！

大腳Ｙ接力賽更是不容錯過，期待你們大家一起來跑跑跑

可愛的獎盃~一隊只有一只

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