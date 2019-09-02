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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 差點被遺忘的團練

2019-09-02 09:59運動筆記 陳揚升

還記得上星期日在做什麼呢？

是的  這答案似乎很不清楚

除非...差點遲到

控控控控  房間外頭的鐵門

傳來一陣聲響

Key 丞 啊(超大聲)

鄰居同學家閎來應門號召

這時的我  突從甜夢中然驚醒

對齁  

忘了該要出門八點團練了！

幸好前晚機靈  

該帶的滾筒瑜珈墊跟阻力繩

皆已上包  順手帶上

還恨不得  

電動鐵捲門快點上拉

但它沒練肌力的一樣慢悠悠的

趕上八點前的簽到

還真驚險一瞬間

(要不然就要請大家吃豆花王了)

緩跑5分鐘後  

在雨後清涼的微風中 

滿懷濕意的高鐵站外走廊 

教練帶著大夥  

做著敬天謝地的神秘儀式

就是關節操其中的兩個動作

雙手舉平  用肩膀畫圓

跟以手腕向前轉向上  向下

經過肩膀再往前繞圈圈  

持續再往外  往內  再往上 往下

每次都覺得這是件

身體莫名的沉思行為   

但也打開了關節   哈哈

而大家在這舒適的天氣下

跑起三區的主課表來  無不開心

專注跟身體對話的帥氣魅力

以及讓累

隨著八堡圳內的流水遠去後

展現的開心

此刻訓練這事對我而言

也是種享受忘懷的磨練了

而跟著一起跑的教練

也在休息時不忘

帶著大家再記住及修正姿勢

分享

完成主課表後回到高鐵站外

操作阻力繩及再練習跑姿後

在糨糊總教練帶著大家

連同田中半馬營同學們恢復後

結束了這週團練

團練後的美食補給站

人數則是越發驚人

高鐵站內相遇了田半營劉大教練

及其帶領的學員

真也沒料到  

卻在龍吉高麗菜飯攤巧遇  哈哈  

就來張課後美食照囉

阿阿阿...那個店大姐還神來一手

就是堅持不入鏡XD

沒忘的  我們同學也要來一張

但下午還有重要行程

(跑步學堂年度運動會規劃會議)

得速戰速決  無法多言相聊了

才非得在今日補上回憶囉

上週的自己  

還記得做了哪些事呢

有努力過  

就不吝嗇的給自己掌聲吧

哈哈哈哈哈  一起跑吧

#田中高鐵運動熱區#二水馬官方訓練營#戀戀二水跑水馬拉松#跑步學堂#361sportTaiwan

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