親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

學者：若港進入「緊急狀況」 示威者被捕後恐送陸審判

運動筆記2019.Aug.24 棲蘭神木越野賽45k完賽心得2019，你想進階為哪一級跑者？
健行筆記基隆山.基隆山東峰【攜手新夥伴 共闖黃金首稜雷霆峰】我的第一座高山—合歡西北溪
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 炎亞綸 (上)焦點球員- Danilo Gallinari & Marco Belinelli (8月31日)

賽事心得／棲蘭神木越野賽 當作Zermatt馬拉松模擬考

2019-09-01 19:15運動筆記 Erich Chen

選擇參加這場，主要的原因是為了準備明年的Zermatt Marathon，我想體驗一下輕度越野跑起來的感覺。所以選了這場當作一個模擬考。

想像中的越野馬，應該像今年三月的棲蘭100k，陽光從樹梢間灑下來，我們快樂的跑在林道上，結果從這個星期一開始，我就天天打開氣象局網站，追蹤白鹿颱風（當時還只是個低壓）的最新動態。對我而言，最害怕的不是延期或停辦，而是萬一出現「風雨太小，無法停辦；風雨太大，難以前進」的尷尬場面。

星期四，白鹿颱風轉向，我就知道那悲慘的預言已經實現了一半，剩下一半就要到星期六才知道了。

星期六早上在明池山莊寄物之後，風雨稍稍趨緩。前9k是柏油路面，高度上是緩下，但這一段跑起來一點也不輕鬆。一小時後抵達100線林道口同時也是25k組的起點，以及整場比賽的終點，停下來在英雄榜上面找了自己的名字拍照之後，就再度出發。接下來的7.5km是第一個關卡，無止盡的髮夾彎上坡，我只能跑跑走走的緩緩前進。

分享

雨勢基本上逐漸增強，雖然戴著帽子但還是無法阻止雨水打在眼鏡上，更糟糕的是這林間滿滿的濕氣讓眼鏡上永遠都是一層薄霧，戴了比不戴還糟，我只好用手拿著眼鏡直接跑了。

第二補給站設在山坡頂上，在爬得很厭世的時候是個美好的慰勞，簡單的補給一下，決定穿上外套繼續跑，雖然都是濕，但風吹過來還是有點寒意，用外套擋一下還是好一些。過了補給站之後就是一個很爽快的下坡，終於再度跑起來，但也邊跑邊哀嚎著這回程應該會很厭世。

右轉進入130林道，這裡會通往檜木小學堂，依照宣傳資料這裡應該是可以欣賞天然林和人工造林地的好地方，但這一天完全沒有能見度可言，我只能專注在腳下的每一步。冷不防前面折返的人提醒「前面有積水障礙」，還來不及思考就看見那一片水窪，不是只有兩側車轍處積水，而是連中間都淹沒，而且寬度無法跨越。避無可避那就沒什麼好躲的了，踩過去吧，反正鞋子裡面也積了不知道是雨水還是汗水。這一踩彷彿豁然開朗，越野馬不就該是這樣？既然特地買了越野跑鞋，那就好好來考驗一下鞋子面對這些問題會如何吧。之後看到水窪就不再迴避，直接一腳爽快的踩過去就是了，Salomon這雙鞋也真不賴，不防水但是排水迅速，濕透了之後也沒有任何悶熱不適，搭配五趾襪我一點也不擔心摩擦和水泡的問題，很快的就像沒事一樣繼續前行。

回到100線沒多久就來到第三個補給站，這裡大會特別準備了熱粥給我們暖一下，到這裡才21k我已經用掉了三小時，盤算一下自己的狀況和目前的時間，決定喝喝飲料就上路，熱粥留著等一下下山再吃無妨。開始覺得外套有點累贅，於是趁著休息的時候又脫了下來收回包包裡頭。

過了第三補給站之後就是今天的重頭大戲：棲蘭神木園區，老實講這地方下雨我可能都不會進來，想不到我第一次進來就是個颱風天，還想在裡面跑步？！這一區又濕又滑的木棧道別說跑了，連走都得稍微放慢腳步，放下對於成績的擔心，悠哉的在神木園區裡面走～走～走～反正剛剛在林道的上坡走得還少了嗎......手機也直接拿在手上隨時拍這些魁梧的神木，根本就不再去理會成績了。雖說如此，在園區裡面被好幾個（應該是25k組的）選手刷了過去，看他/她們輕巧的在這園區裡面前進，彷彿那些濕那些滑都不存在一樣，只有滿滿的羨慕。

爬出歷代名人神木園區，這裡是25k和45k的分流點，25k組直接回頭下山，45k的則繼續往鴛鴦湖方向前進。接下來的上坡又乖乖的變成步兵，心裡默默的把完賽預估時間上修到七小時40分，我甚至有點擔心自己會走到被關門。這一段路會通過鴛鴦湖管制口，今天當然是開的。第四補給站在山屋門口，前一站的志工有提到這邊的補給條件會比較好一些，果然這邊不但有熱粥還有（所剩不多的）薑湯。距離折返點還有1.6k左右，還好我先喝了薑湯再繼續前進，因為等我回來就被喝光光了。

到了折返點已經四小時半了，還有18km的山路等著我，假設一小時能推進6k的話，七小時半應該可以完成吧，我默默的盤算著。回程的路上雨勢漸大，林道也越來越多積水，只是在130林道卸除心理抗拒以後，現在往水坑踩去反倒覺得很好玩。在山屋前的第四補給站吃掉兩碗粥，薑湯沒有了只好對後面的跑者寄予無限同情。有人問起志工關門的問題，算算離撤站還有一個小時多一些，我應該是不用擔心了，就不知道還在賽道上的其他跑者能不能順利過關了。

下到神木園區出口，巧遇25k組的培瑩，開心擊掌之後我就繼續向前。抵達第三補給站，再吃了一碗粥暖暖胃，雖然有點累，靠著先前的下坡賺了一點時間，也許7:20可以完成吧。接下來的路多半是下坡，開開心心的往下衝吧。

大約在六小時左右爬上第二補給站，志工很熱情的塞給我一條冰薯讓我帶著路上吃，剩下7km了，今天也許有機會sub 7？剩下的路程全部都是下坡，就看地心引力能帶我到什麼速度吧（自以為跑很快，事後查GPS紀錄也不過是七分多速罷了）。看著林道旁邊的距離指標數字越來越少，拐過最後一個彎，跑過終點拱門，6:43'16"完成。

林道口狹小的空地，大會安排了領成績單，領獎牌、領餐盒，因為人少的關係倒也還算順暢。領完物資只想找地方躲雨等接駁車，怎奈下山往羅東的接駁車剛走一班，下一班要等多久？有人說要去登記，有人說排隊就好，到底要怎樣？最後還是回到終點處找大會工作人員登記，然後一樣排隊，兩件事都做了總不會錯吧。等車空檔實在覺得很冷，只好抓緊時間去更衣帳把濕透了的衣服換掉，還好換完沒多久車子也來了，一夥人終於不用在半開放的寄物帳棚瑟縮。

體而言，我覺得大會特地把完賽的接駁地點改在林道口，對於跑者要回家是比較方便的。但林道口腹地狹小，接駁車難以久候。看著回明池的一班一班開走，看著回台北的一班一班離開，我們要往羅東的在原地痴痴等待實在不怎麼開心。當然如果天氣好，大家在林道口打屁聊天等車倒也不是什麼問題，偏不巧遇到個颱風從附近掃過的雨天，我想主辦單位也沒估計過這個情形，才讓跑者們這麼不舒服吧。

回到「模擬考」這件事，Zermatt是0835起跑，45km的UltraMarathon是1645結束，可用時間只有8小時，考慮到Zermatt幾乎全程都是上坡，沒有回程的下坡可以追回一些時間，要實打實的爬上2458m，目前的成績實在很難樂觀起來，只求平安通過每個checkpoint，不要被關門吧。

<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

旅跑心得／姬路城晨跑 好幸福的感覺

2019-08-27 09:46

路跑訓練／2019年你想進階為哪一級跑者？

2019-08-31 09:34

台灣首場777賽事 7天7島7場馬拉松！

2019-08-30 09:00

賽事心得／波士頓馬拉松 榮耀獨角獸

2019-08-30 09:00

跑步知識／開訓前的確認清單

2019-08-30 09:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 禁跑四周、砍掉重練

2019-08-30 09:00

旗山馬升級 一同「蕉」遊賞湖景

2019-08-29 23:15

會長盃曹公路跑 10月19日澄清湖開跑！

2019-08-29 09:44

賽事心得／棲蘭神木越野賽 白鹿颱風中辛苦跑完

2019-08-29 09:40

跑步知識／雪地上的馬拉松：越野滑雪概述

2019-08-29 09:29

跑步知識／運動錶的GPS是怎麼定位呢？

2019-08-28 09:41

影片剪輯／UTMB環白朗峰超級越野賽賽前報導

2019-08-28 09:32

電器盃反詐騙公益路跑 百萬家電等你抽

2019-08-28 09:25

礁溪溫泉馬拉松12月7日開跑 桌球小將林昀儒力挺

2019-08-28 09:20

賽事心得／北海道馬拉松 再度回歸百傑榜！

2019-08-27 09:41

賽事心得／北海道馬拉松 沒有枉費半年的苦練

2019-08-27 09:36

跑步知識／高原訓練 究竟如何改變跑者身體？

2019-08-27 09:32

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第七周

2019-08-27 09:24

盤點被政治耽誤的跑者們：基隆三浦春馬、桃園盧廣仲...

2019-08-27 09:20

跑步小品／為了減肥改變了生活

2019-08-26 09:47

訓練心得／陽明山大縱走 trail run

2019-08-26 09:40

賽事心得／北海道馬拉松 超級貼心的服務

2019-08-26 09:36

訓練心得／田中馬官方訓練營 雨你同行的團練

2019-08-26 09:33

跑步知識／運筆說文解字－燒襠

2019-08-26 09:27
看更多

熱門文章

世籃賽／大陸勝利等9年 郭艾倫：有點久

2019-09-01 09:04

MLB／王維中被老東家海盜簽下 重返40人名單

2019-09-01 07:36

MLB／本季最佳一役 陳偉殷中繼四局無失分

2019-09-01 10:14

世籃賽╱史上最強日本隊？ 渡邊雄太：結束才知

2019-09-01 16:54

世籃賽／義大利破百痛宰菲律賓 46分差大勝

2019-08-31 23:12

世籃賽／首役迎戰捷克 美國教練團告誡別輕敵

2019-09-01 14:48

調查中國球迷最愛 勇士、林書豪與布萊恩上榜

2019-09-01 17:45

NBA／談夢幻隊雅典失利 詹姆斯：因為毫無紀律

2019-09-01 12:04

美網／打爆高芙後送暖 球后大坂舉動被推爆

2019-09-01 09:36

美網／被球迷激怒 約克維奇：該請他喝一杯

2019-08-31 20:13

MiLB／江少慶飆99哩火球 本季最終戰奪勝

2019-09-01 10:55

世籃賽／澳洲攻守兼備 第四節轟垮加拿大

2019-09-01 17:55

日職／王柏融連8打數掛蛋 火腿單周6戰全敗

2019-09-01 16:36

日職／宋家豪中繼0.1局 飆速球化解滿壘危機

2019-08-31 19:49

世籃賽／力拼奧運資格 史柯拉寶刀未老

2019-09-01 18:10

世籃賽／10分落後到39分勝出 西班牙及時回神勝出

2019-09-01 11:27

世籃賽／八村壘遭嚴防 日本首戰慘敗土耳其

2019-09-01 18:59

NBA／聽媽媽的話續約勇士 魯尼開心留灣區

2019-09-01 14:25

U18世青賽／非贏西班牙不可 中華餵球投手降速

2019-09-01 18:17

世籃賽／易建聯19分領軍 大陸15分差勝象牙海岸

2019-08-31 22:08

星度不足、配置落差 美國隊奪冠之路岌岌可危？

2019-09-01 12:00

世籃賽／領跑亞洲各隊 大陸拿下首戰

2019-09-01 00:02

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-01 18:00

NBA／從未猶豫給頂薪 勇士老闆讚K湯最強SG

2019-09-01 15:18

MLB／勒梅休11局再見轟 洋基終於贏運動家

2019-09-01 08:07

美網／台將展女力 謝淑薇、雙詹勝率百分百

2019-09-01 08:16

NBA／拚生涯首度入選明星賽 美專家最看好唐西奇

2019-09-01 16:00

中職／鑼總被趕出場 悍將隊爭氣搶勝

2019-08-31 20:57

中職／主審好球帶太寬 鑼總：應該大家都一樣

2019-08-31 21:33

MLB／張育成敲一安 印地安人不敵光芒四轟砲火

2019-09-01 09:49

羽球／生日奪世錦賽冠軍 塞提阿萬：最棒禮物

2019-08-31 23:45

中職／朱育賢雙響砲 猿隊仍吞2連敗

2019-08-31 21:13

MLB／雙城268轟破大聯盟紀錄 300轟不是夢

2019-09-01 10:29

NBA／俄羅斯關鍵罰球 擋住奈及利亞反撲

2019-09-01 11:40

U18世青賽／西班牙不能小看 派左投林昱珉先發搶勝

2019-08-31 19:48

世籃賽／美國星度大減 美媒：球星更傾向打奧運

2019-09-01 18:25

美網／比中指、甩毛巾 梅德維夫遭罰28萬

2019-09-01 11:08

世籃賽／相隔52年再參賽 波蘭明星後衛：不是來度假

2019-08-31 11:46

黃金世代最後一搏 西班牙戰力不容小覷

2019-09-01 12:40

美網／納達爾直落三勝鄭泫：沒面臨破發點很棒

2019-09-01 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top