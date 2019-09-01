賽事心得／棲蘭神木越野賽 當作Zermatt馬拉松模擬考

2019-09-01 19:15 運動筆記 Erich Chen



選擇參加這場，主要的原因是為了準備明年的Zermatt Marathon，我想體驗一下輕度越野跑起來的感覺。所以選了這場當作一個模擬考。

想像中的越野馬，應該像今年三月的棲蘭100k，陽光從樹梢間灑下來，我們快樂的跑在林道上，結果從這個星期一開始，我就天天打開氣象局網站，追蹤白鹿颱風（當時還只是個低壓）的最新動態。對我而言，最害怕的不是延期或停辦，而是萬一出現「風雨太小，無法停辦；風雨太大，難以前進」的尷尬場面。

星期四，白鹿颱風轉向，我就知道那悲慘的預言已經實現了一半，剩下一半就要到星期六才知道了。

星期六早上在明池山莊寄物之後，風雨稍稍趨緩。前9k是柏油路面，高度上是緩下，但這一段跑起來一點也不輕鬆。一小時後抵達100線林道口同時也是25k組的起點，以及整場比賽的終點，停下來在英雄榜上面找了自己的名字拍照之後，就再度出發。接下來的7.5km是第一個關卡，無止盡的髮夾彎上坡，我只能跑跑走走的緩緩前進。

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雨勢基本上逐漸增強，雖然戴著帽子但還是無法阻止雨水打在眼鏡上，更糟糕的是這林間滿滿的濕氣讓眼鏡上永遠都是一層薄霧，戴了比不戴還糟，我只好用手拿著眼鏡直接跑了。

第二補給站設在山坡頂上，在爬得很厭世的時候是個美好的慰勞，簡單的補給一下，決定穿上外套繼續跑，雖然都是濕，但風吹過來還是有點寒意，用外套擋一下還是好一些。過了補給站之後就是一個很爽快的下坡，終於再度跑起來，但也邊跑邊哀嚎著這回程應該會很厭世。

右轉進入130林道，這裡會通往檜木小學堂，依照宣傳資料這裡應該是可以欣賞天然林和人工造林地的好地方，但這一天完全沒有能見度可言，我只能專注在腳下的每一步。冷不防前面折返的人提醒「前面有積水障礙」，還來不及思考就看見那一片水窪，不是只有兩側車轍處積水，而是連中間都淹沒，而且寬度無法跨越。避無可避那就沒什麼好躲的了，踩過去吧，反正鞋子裡面也積了不知道是雨水還是汗水。這一踩彷彿豁然開朗，越野馬不就該是這樣？既然特地買了越野跑鞋，那就好好來考驗一下鞋子面對這些問題會如何吧。之後看到水窪就不再迴避，直接一腳爽快的踩過去就是了，Salomon這雙鞋也真不賴，不防水但是排水迅速，濕透了之後也沒有任何悶熱不適，搭配五趾襪我一點也不擔心摩擦和水泡的問題，很快的就像沒事一樣繼續前行。

回到100線沒多久就來到第三個補給站，這裡大會特別準備了熱粥給我們暖一下，到這裡才21k我已經用掉了三小時，盤算一下自己的狀況和目前的時間，決定喝喝飲料就上路，熱粥留著等一下下山再吃無妨。開始覺得外套有點累贅，於是趁著休息的時候又脫了下來收回包包裡頭。

過了第三補給站之後就是今天的重頭大戲：棲蘭神木園區，老實講這地方下雨我可能都不會進來，想不到我第一次進來就是個颱風天，還想在裡面跑步？！這一區又濕又滑的木棧道別說跑了，連走都得稍微放慢腳步，放下對於成績的擔心，悠哉的在神木園區裡面走～走～走～反正剛剛在林道的上坡走得還少了嗎......手機也直接拿在手上隨時拍這些魁梧的神木，根本就不再去理會成績了。雖說如此，在園區裡面被好幾個（應該是25k組的）選手刷了過去，看他/她們輕巧的在這園區裡面前進，彷彿那些濕那些滑都不存在一樣，只有滿滿的羨慕。

爬出歷代名人神木園區，這裡是25k和45k的分流點，25k組直接回頭下山，45k的則繼續往鴛鴦湖方向前進。接下來的上坡又乖乖的變成步兵，心裡默默的把完賽預估時間上修到七小時40分，我甚至有點擔心自己會走到被關門。這一段路會通過鴛鴦湖管制口，今天當然是開的。第四補給站在山屋門口，前一站的志工有提到這邊的補給條件會比較好一些，果然這邊不但有熱粥還有（所剩不多的）薑湯。距離折返點還有1.6k左右，還好我先喝了薑湯再繼續前進，因為等我回來就被喝光光了。

到了折返點已經四小時半了，還有18km的山路等著我，假設一小時能推進6k的話，七小時半應該可以完成吧，我默默的盤算著。回程的路上雨勢漸大，林道也越來越多積水，只是在130林道卸除心理抗拒以後，現在往水坑踩去反倒覺得很好玩。在山屋前的第四補給站吃掉兩碗粥，薑湯沒有了只好對後面的跑者寄予無限同情。有人問起志工關門的問題，算算離撤站還有一個小時多一些，我應該是不用擔心了，就不知道還在賽道上的其他跑者能不能順利過關了。

下到神木園區出口，巧遇25k組的培瑩，開心擊掌之後我就繼續向前。抵達第三補給站，再吃了一碗粥暖暖胃，雖然有點累，靠著先前的下坡賺了一點時間，也許7:20可以完成吧。接下來的路多半是下坡，開開心心的往下衝吧。

大約在六小時左右爬上第二補給站，志工很熱情的塞給我一條冰薯讓我帶著路上吃，剩下7km了，今天也許有機會sub 7？剩下的路程全部都是下坡，就看地心引力能帶我到什麼速度吧（自以為跑很快，事後查GPS紀錄也不過是七分多速罷了）。看著林道旁邊的距離指標數字越來越少，拐過最後一個彎，跑過終點拱門，6:43'16"完成。

林道口狹小的空地，大會安排了領成績單，領獎牌、領餐盒，因為人少的關係倒也還算順暢。領完物資只想找地方躲雨等接駁車，怎奈下山往羅東的接駁車剛走一班，下一班要等多久？有人說要去登記，有人說排隊就好，到底要怎樣？最後還是回到終點處找大會工作人員登記，然後一樣排隊，兩件事都做了總不會錯吧。等車空檔實在覺得很冷，只好抓緊時間去更衣帳把濕透了的衣服換掉，還好換完沒多久車子也來了，一夥人終於不用在半開放的寄物帳棚瑟縮。

體而言，我覺得大會特地把完賽的接駁地點改在林道口，對於跑者要回家是比較方便的。但林道口腹地狹小，接駁車難以久候。看著回明池的一班一班開走，看著回台北的一班一班離開，我們要往羅東的在原地痴痴等待實在不怎麼開心。當然如果天氣好，大家在林道口打屁聊天等車倒也不是什麼問題，偏不巧遇到個颱風從附近掃過的雨天，我想主辦單位也沒估計過這個情形，才讓跑者們這麼不舒服吧。

回到「模擬考」這件事，Zermatt是0835起跑，45km的UltraMarathon是1645結束，可用時間只有8小時，考慮到Zermatt幾乎全程都是上坡，沒有回程的下坡可以追回一些時間，要實打實的爬上2458m，目前的成績實在很難樂觀起來，只求平安通過每個checkpoint，不要被關門吧。