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路跑訓練／2019年你想進階為哪一級跑者？

2019-08-31 09:34運動筆記 小布

秋季跑季即將開始，大家在年初立下的那些年度跑步目標還記得嗎？ 都實現了嗎？

今年初，小布曾立下宏願 -- 2019 年 10 公里要跑進 50 分鐘！還有 2019 年要讓所有跑者都知道選擇跑鞋的正確知識，並找到最適合自己的跑鞋！第一個目標實現了，第二個目標有點太誇張，小布還在努力中！但是不管怎樣，每一年，總是應該給自己定下一些小目標的，有目標才會有努力的動力。

今年忘了定跑步目標沒有關係，小布將目標劃分了五個等級，你想把目標定到哪一個等級上，搭配小布近期分享的BROOKS漢森全馬、半馬訓練課表，隨時都可以開始執行你的目標計畫。

小試牛刀：每週至少跑一次 5 公里

初窺門徑：1 小時內跑完 10 公里

略有小成：完成一場全馬

一展身手：全馬成績跑進 5 小時內

出神入化：全馬成績跑進 4 小時內

立完了目標，不要就把它拋到腦後！五個等級目標的跑友們，小布為你們各自量身定制了一份訓練計畫，只要照著訓練大家的目標一定都能實現，快來認領一下！

等級一：小試牛刀

每個人都能輕鬆完成這個等級的目標，只要你有足夠的毅力堅持下去。每個星期空出 小時時間，給自己定一個鬧鐘，跑起來為大腦跟身體紓解壓力，好好放個假。

等級二：初窺門徑

能在 1 小時內跑完 10 公里，才可以說自己是“入門跑者”。想要達到這一目標也並不困難 -- 每週兩次 10 公里訓練，一次高配速的 公里跑，堅持兩個月（天賦好的朋友可能只需一個月左右），你就能在跑步這一人類歷史中最久遠的運動上“初窺門徑”。

等級三：略有小成

想要完成一場馬拉松的朋友，可就要付出一些努力了。首先，每週的跑量最少都得保持在 40 公里以上，也就是每週最少 2 次 15 公里跑，1 次 10 公里跑。同時在日常訓練中加入肌力訓練，鍛煉上肢與核心力量（具體訓練方法有單腿蹲、臀橋、平板支撐、俯臥撐等）。

 

正式參加比賽前的第二個月，進行一次 30+公里跑賽前兩周再進行一次 30+公里，以適應強度。完成了這些，相信你就能不痛苦地跑完一場馬拉松賽事啦。

等級四：一展身手

敢把目標設到這一級的你真的是相當厲害！要實現這一目標不僅需要努力與毅力，也更需要一點點小天賦。

日常訓練不用說，每週的跑量肯定是妥妥 50 公里+了。還要在訓練中加入一些節奏跑（比日常訓練稍快的速度均速跑），同時也要穿插加入長距離跑（30 公里+）的練習，以鍛煉耐酸度與耐力。

分享

等級五：出神入化 

這個神等級的跑友，以小布的水準也幫不上什麼忙了。只能祝福各位：跑得開心，永不受傷。另外，BROOKS的競速跑鞋 Hyperion Neuro 系列都十分輕盈貼合，Hyperion 系列偏重靈活輕便，Neuro 系列緩震性能更強，幫助你在比賽中取得更棒成績！

新的跑季即將到來，有伴一起跑可以幫助你更有毅力完成目標~ 為了鼓勵大家在 2019 年結束以前，一起獲得新的成就， BROOKS 和 GARMIN 聯手策劃了跑步訓練營，結合了廣受奧運選手推崇的 BROOKS 漢森馬拉松訓練法，並把銅牌認證的「台北馬」設為目標賽事，不管你的目標為何，今年我們一起盡全力再戰一回。

跑步訓練營即將在下周上線和大家見面，問小布如何取得最新消息？現在就到 Brooks Running 粉絲專頁按讚成為粉絲，第一手消息搶先看~

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。

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