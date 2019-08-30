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台灣首場777賽事 7天7島7場馬拉松！

2019-08-30 09:27運動筆記 Run Style完全執行團隊吳導

一個人到底可以多瘋狂？為了圓自己的夢 也圓別人的夢

然後這個夢 會一直一直地延續下去只是換另外一種方式圓夢ＸＤＤ

辦了一場19天跑步環島接下來又要辦台灣首次777賽事

7天7島7場馬拉松

而且是以包機的方式進行

這七天會到大鵬灣 小琉球 金門 澎湖 綠島 蘭嶼 南竿

一場外島賽事 可能就搞死主辦了還七島（包含台灣本島）

這根本就是瘋狂

只是 這就是邵老師

完成別人所不能完成的

而接下來 我們也即將前往這七島拍攝宣傳影片

高達將近7~10天的拍攝工時

就請大家期待 報名時程的出現了

包準讓大家驚豔來著的～～～

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主辦：台灣環島跑者聯盟

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW

官方網站：http://www.hc-wed.com/

官方Youtube：https://reurl.cc/KzDGq

團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding

檔期詢問單：https://reurl.cc/Q6Vl9

Run Style完全執行團隊Copyright(C) Run Style Image Studio.All Rights Reserved.

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