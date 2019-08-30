台灣首場777賽事 7天7島7場馬拉松！
一個人到底可以多瘋狂？為了圓自己的夢 也圓別人的夢
然後這個夢 會一直一直地延續下去只是換另外一種方式圓夢ＸＤＤ
辦了一場19天跑步環島接下來又要辦台灣首次777賽事
7天7島7場馬拉松
而且是以包機的方式進行
這七天會到大鵬灣 小琉球 金門 澎湖 綠島 蘭嶼 南竿
一場外島賽事 可能就搞死主辦了還七島（包含台灣本島）
這根本就是瘋狂
只是 這就是邵老師
完成別人所不能完成的
而接下來 我們也即將前往這七島拍攝宣傳影片
高達將近7~10天的拍攝工時
就請大家期待 報名時程的出現了
包準讓大家驚豔來著的～～～
主辦：台灣環島跑者聯盟
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