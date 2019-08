跑步知識/開訓前的確認清單

2019-08-30 09:51 運動筆記 余文彥



想跑好一場比賽需要訓練,然而在開始練之前你得先掌握自己的狀況,避免設定不適合的目標或是訓練內容。該了解哪些呢?本週介紹在訓練前需要清點的「開訓確認清單」,幫助你掌握了解自己的狀況。

開訓確認清單

1. 身心狀況

在設定目標之前得先掌握目前自身的狀況,避免立下不匹配狀況的目標而陷入困局。要確認什麼呢?除了身體以外心理也很重要!

身體:有受傷嗎?受傷都需要時間復原,根據過往教練經驗(僅供參考):軟組織輕微受傷需要至少2週的復原時間,嚴重受傷需要更多的時間。輕微骨裂需要最少一個月復原,骨折可能要3個月的時間。足底筋膜炎、ITBS等傷痛通常來自於動作模式問題,需要花時間從頭調整,根治時間可能會拉很長。傷痛復元後還需要一段時間恢復訓練,回到訓練正軌要更久。受傷一定要尋求醫療協助,放著並不一定會好,更別心存僥倖帶傷練習。如果你現在正處於受傷狀況,心中的目標計劃先放下,好好治療吧。

心理:想訓練嗎?就算沒有受傷心裡如果不想練,一跑課表就感到生無可戀的話... 那你最好還是別練吧!開開心心地為健康與快樂跑步,PB都只是數字而已,以後再進步也來得及!

2. 近期練跑的狀況

不要根據過去的狀態決定訓練內容,而是根據近期的跑步能力決定。

近一個月的平均週跑量不管你過往跑量有多大,都要根據近期的跑量來決定初期的訓練量,一下子快速增加訓練量很容易受傷。

近一個月的練跑速度現在天氣還非常熱,跑步速度鐵定和年初或去年的巔峰狀態不同,合理地根據目前的狀況設定跑步速度(例如:合理的輕鬆跑速度是能講話聊天),別被過去狀態給侷限。

自我感覺如果目前的練跑量或練跑速度讓你感到很有壓力,一定要降低跑量或跑速。訓練初期不適合有太大的壓力,避免身體無法負荷。

3. 規劃訓練時間

練跑需要花時間,時間是最重要的「資源」,必須確認自己有多少時間可以運用。例如想提高跑量,前提是有足夠的訓練時間。如果發現自己的時間不夠,解決方法:減少其他外務、增加工作效率、提前規劃時間表。若無法改變,那就調整訓練內容,甚至要改變你的目標。

一週有幾天可以練跑?幫助你確認一週可以練幾次,有3次以上規律訓練為宜。

每次練跑的時間?必須包含熱身與收操的時間。很多人因為時間關係省略熱身與收操,長期會導致更高的受傷風險!

是否有足夠的睡眠時間?長期犧牲睡眠時間練跑將導致進步受限、恢復不足、容易生病等問題,也可能導致日常工作效率低落。

4. 強化弱點

能不能進步取決於是否能針對弱點進行改善。

容易受傷?如果過去經常受到運動傷害,建議找專業諮詢、分析,找出問題弱點進行改善,訓練肌力、改善動作品質、或強化是心肺耐力。現代人的生活模式很容易導致各種動作上的問題,如果沒有面對解決這次很可能又會受傷。

缺乏自我堅持能力?如果你的弱點是心理上的,例如缺乏自我堅持的能力;借助團體的力量吧!找好朋友一起練、加入跑團都是不錯的辦法。

缺乏方向不夠有邏輯?總是想到什麼就練什麼?不知道練習方向對不對?查詢訓練書籍資料、找有經驗的朋友詢問、或是加入訓練課程,避免一個人亂練沒有效率。

帶領學員進步是身為跑步教練的工作,但我更重視是否熱愛這項運動。確認好你的開訓清單,想清楚上述四大項,再開始賣力練習吧!

“Run a great race, fall in love with the sport, and come back for more.”