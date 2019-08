賽事心得/波士頓馬拉松 榮耀獨角獸

2019-08-30 09:45 運動筆記 陳柏宏



甜甜圈戰士在2017年台北史詩戰役中,終於取得英雄徽章BQ,也解鎖渴望已久sub3成就(心得分享在批踢踢),英雄徽章BQ不僅僅是一個象徵,同時也是開啟傳說副本『榮耀獨角獸』大門的鑰匙。

2019波士頓馬拉松參賽標準

傳說副本共有六個,分別座落在世界各個角落(柏林、倫敦、東京、紐約、芝加哥以及波士頓),截至2019年4月前僅有27位台灣跑者獲得全通關的成就,十分困難...

六大傳說副本之一『榮耀獨角獸』就是在美國波士頓舉辦,它是馬拉松歷史最古老的比賽,獨角獸的居住地,我很喜歡官方描述它象徵的理念,完美詮釋市民跑者的終極殿堂...

波士頓體育協會首席營運長Jack Fleming說 : 它是個神話動物,意味著「追求」,但在追求中你永遠抓不到它,因此,它激勵人們不斷地去嘗試、更努力地跑,即便難以達成,但在追求獨角獸的過程會讓你比更好、再更好,不斷地往前進步。

波士頓馬拉松代表「獨角獸」

獨角獸在每年波馬前會在霍普金頓起跑線旁的巢穴中醒來

第一次去美國就是為了實現市民跑者的夢想,本來想省錢自助旅行,但是跟旅行團可以認識很多同團的臺灣跑者,想著跟大家一起下副本打怪應該很有趣又熱鬧,所以還是砸下8萬參加新奇獨角獸yy團,同時也是台灣人數最大的團隊,戰士們加拉拉隊員總共70位!(另外還有雄獅英雄團可以選擇,聽說行程很棒⋯)

新奇獨腳獸yy團,郭宗智老師送機!

新奇旅行社已經是第2年舉辦,有前1年的經驗可以參考,行程安排變得越來越有效率!例如安檢範圍與時間掌控等,網路上的資訊很少,自助行可能就要多留一點空檔,寧可等待也不要趕!

我決定團進團出後,心理輕鬆不少,省去規劃行程的繁瑣以及語言不通的窘境,把體力專注在這場戰役上。but... 旅行社也非常困難迎合每個人的喜好,所以脫團或抱怨事情難免都有,我也希望拉車時間不要這麼長,讓我坐下來好好喝杯咖啡呀~ 哭~ QQ

副本地圖導覽

台北直飛波士頓太貴了,所以ㄧ般行程是從台北飛紐約,在拉車前往波士頓,我們一團70人從台北直飛紐約15小時,有夠累der.. 戰鬥力立馬下降1萬點。為了調整時差,我在飛機上刻意睡很少,心裡盤算著下榻紐約飯店後再睡,配合當地時間..。

不過即使費盡心思調整,每個人身體狀況不同,我晚上還是只能像睡午覺般的半夢半醒,ㄧ開始還感覺精神奕奕,不過其實只是疲勞尚未累積的假象,過了幾天後很慘,ㄧ上遊覽車後只想睡覺。不僅如此,身體因為在台灣訓練週期過長,導致免疫系統下降,感覺自己走在生病的邊緣,不過好險跑完後才整個爆發。

第2天行程從紐約拉車前往波士頓,路途恰好經過波士頓賽道,我們來到了賽事起點「Hopkinton小鎮」,一下車看到起點線整個人開始興奮起來,儘管道路還沒開始交通維持,但很多人還是忍不住跑到路中間拍照,汽車駕駛也都很好心的停下來..

新奇yy團起點線合照

熱身心率破180bpm

沿著賽道開著車,我在車上往駕駛車窗外探頭探腦的觀察,外頭的下坡看起來滿陡的,比想像中的還要更下坡,感覺是很好破PB的賽道..

領取傳送捲軸

賽事的報到流程,首先要先通過安檢程序,就跟機場出關一樣,要把背包東西翻出來,並走過金屬探測門,所以得花費不少時間排隊,建議背ㄧ個輕便背包,不要帶太多礙手礙腳的東西省得麻煩,拉拉隊員們也可以一起進去,安檢門的警衛並不會篩選選手或眷屬,只想買東西的也可以進去..

大夥一起排隊聊天等安檢,順利通過後,會場就會出現滿坑滿谷的獨角獸,包括獨角獸雕像、旗幟、海報、壁掛,甚至是廁所方向的指引牌,說是獨角獸與牠們的產地,一點也不為過。

哇!! 有隻獨腳獸!!

找到自己號碼區間的NPC後,出示個人護照及號碼布的QR-code,並拿了一些紀念品(衣服、路線簡介、選手名單海報),很順利前往下一關武器裝備店逛逛了!

和譪可親的NPC

第4632號戰士,準備出發!

添購武器裝備

台灣部落這次派了181位勇士前往,大家都是身經百戰的悍將,原以為聚會時會是一種躍躍欲試,想要趕快上陣殺敵的氣氛,後來才發現,在村莊添購裝備才真是殺紅了眼,看到任何貼著獨角獸標誌的商品,都好想帶回家啊~XD

EXPO有分兩區,一區是官方區,另一區則是非官方的運動用品區,雖然展場空間不大,人多很擠,但是內容很豐富,我逛完官方區後體力就累了,加上要趕下個行程,非官方區的就喵個一兩眼就走了,有點殘念… (後來團裡有人買得不過癮,隔天脫團再戰…)

建議即將要去的朋友可以分兩天去買,EXPO第一天開張先逛官方區,補充完體力再戰第二回!最搶手的就是獨角獸藍色排汗衫,第一天開賣就沒了... (哭..)我最後只添購標準裝備一套:獨角獸外套、飄飄褲、帽子以及炫耀用棉T,其他像是獨角獸娃娃、跑鞋、杯子、長袖帽T或背包等都很值得買,我大概是整團裡買最少的吧!(遮臉)

戰利品

對了!! 千萬不要最後一天才去EXPO,東西都被搶光了,而且一定要帶購物袋,不然兩手不夠拿~ XDDD

馬拉松博覽會超多人

外套數量最多

英雄會

每年當地台商都會盛情款宴特地遠渡重洋的戰士們,位於波士頓市中心的中國城,中國城的地標是一座牌坊,牌坊向外處的匾額題字「天下為公」、向內則是「禮義廉恥」,分別複製自當年孫文和蔣中正的親筆題字,台商特地準備了名產:『波士頓大龍蝦』,它真的真的很大隻,不誇張,就像法國設計師sit down please的作品,而且龍蝦有一種獨特的香味,這種香味在台灣我沒有聞過,可能也是我不常吃海鮮的原因吧!! 很多人吃了回味無窮,賽後還會特地找餐廳吃,不過我本身只愛吃麥當勞跟甜甜圈,所以沒什麼特別感覺,哈哈… 導遊介紹時還說大龍蝦很久以前就有了,而且還是黑奴跟窮人的食物XDD.. 有錢人不吃這個..

老婆戰利品:法國設計師sit down please作品

華人街合照

波馬台灣選手團聚

榮耀獨角獸

清晨5點,大夥集合拉車前往波士頓市中心(終點附近)進行報到寄物,然後坐官方的接駁車(校車)出發前往起點,途中雨勢越下越大,窗外只能看到磅礡大雨,看不到其他景色,不過有鑒於去年冰霜獨角獸的殘暴虐殺,今年大家都充分準備雨天裝備,像是防水雨鞋套、半身雨衣、保暖衣物等…

寄物區是校車巴士

搭車前合照

接近8點,我們抵達了起點,一眼望去發現一座超大型蒙古包,這就是選手休息區,估計是前幾天搭設完成,草皮沒有受到這幾天下雨顯得泥濘,還有2個小時才起跑..

我們算早到的,草地上還有一些空位,鋪上鋁箔毯坐著一起聊天,周圍有免費咖啡、貝果與香蕉可以補充體力,大夥聊著聊著時間一下子就過了,也認識一堆朋友 : 歐陽中和(綜藝哥)、黃世昌(68傑哥)、林國翔(神似宇豪哥)、吳展好(大手筆哥)、黃修懿(249哥)、蔡昇孝(艾哥)、陳逸群(霸哥or群妹?)、曹銘原(炒麵哥)、鄭硯豪(抽稅哥)、蔡榮總(冷面笑匠哥),因為都愛跑步,所以有話題都聊不完…這就是跟團的好處呀!! 後來也是LINE群互相打屁的朋友..

選手休息區合照

聊著聊著,發現一群人蠢蠢欲動往外頭走,我突然開始緊張了,外頭已經沒有下雨了,天氣預報很準確,磅礡大雨只下到8點多,之後會是好天氣..

往起點移動時,大夥就分散各自到號碼區域排隊,中和、艾哥與我剛好是同號碼區..

歐陽中和、我、艾哥在起跑線前合照

起跑順序是依報名成績分欄位等待,我在第5欄看著周圍的跑者們熱身動動身體,因為知道大家實力都差不多,自己的心情就有點膽怯,因為我是屬全段均速的鴿派,跟前段加速的鷹派不同,所以害怕前面跑太慢會被碾壓,所以小修一下配速計畫,預計前段先以Tempo下限或MP上限大量輸出DPS,中段再稍微放慢一點儲存體能回血,一直到32km扛住BOSS絕招後,再硬撐殘血衝線… 我的美好算盤…

波士頓馬拉松路線圖

倒數10秒,上空突然低空飛過2台F15戰鬥機,震耳欲聾的聲音響徹雲霄,猶如一支穿雲箭,萬馬奔騰熱血沸。

5、4、3、2、1……. 衝啊!! 好爽的下坡!! 喔喔喔~~ 喔喔喔~~

起跑人潮

起跑沒多久就開始緊盯監控心跳,這是不好的習慣,咦!! 才160bpm? 心情振奮,心想今天鐵定破PB了.. 哈哈..... 可惜好景不常,過了3km就飆升到170bpm以上的MP上限了….= =a

而且體感與心率好像還差了3~5 bpm左右,身體狀況不佳? 我想是有一點時差問題吧! 即使心率不如計畫般的順利,可是我仍然不想採取降速的保守策略.. 好歹也要抓個滿意的成績..

當我大量輸出DPS的時候,感覺相當痛快,身體前傾重心抬高,專注後頭的腳尾巴,耳朵享受周圍加油聲,一眼望去.... 畫面令人震撼!! 不曾見過….. 前方滿滿都是菁英人海…完全就跟海報上呈現的一模一樣…驚!

印入眼簾,滿滿人潮

跑到19km處,從遠方就感受到BOSS即將啟動第一個絕招 :

獨角獸第一招:迷幻的親吻

本來我一直跑在路線的左側,不過衛斯理的女生加油團都在右側護欄,所以我慢慢地移動到路線中央,保持一點距離避免被迷幻,只用眼神觀戰,除了吶喊的加油聲外,還有很多瘋狂的女生幾乎快爬出護欄外,我心想著 : 天阿! 有這麼狂熱? 這是世紀帝國的僧侶吧!!..

突然間看到中華民國國旗也掛在旁邊!! 咦!!! 有臺灣留學生? 本來想順路打聲招呼,不過在猶豫中來不及就跑走了…獨角獸第一招技能對我來說完全沒損血,安全pass (單身的霸哥就很樂意的被迷幻了…顆顆)

順利完成前半馬,看了一下手錶86分,檢視身體狀況,除了大腿好像怪怪的,其他都很好..

偷笑想著252好像沒問題,直到BOSS啟動第二個大絕,就知道ㄧ切都是我太天真了…

獨角獸第二招:擊潰意志的連擊(combo!!)

26~34km路段,BOSS發動combo技能「牛頓4連坡(The Four Newton Hills)」,傳說中的心碎坡(Heartbreak Hill)就是4連坡的最後ㄧ段…其實牛頓4連坡的數據資料並沒有這麼誇張,看看strava資料,每1坡才爬升30m…不過真的是印象最深刻的路段... 不知道打破多少跑者的如意算盤XD..

牛頓4連坡(combo!!)

各位觀眾!! 這段完全沒有畫面!! 完全沒有畫面!! 我眼睛ㄧ直看著地面,不敢直視前方面對上坡恐懼qq…

更不敢看著手錶配速,什麼破PB的想法都拋在腦後了,正式啟動生存模式~~~ 保命要緊..

旁邊的加油聲瘋狂喊著 : TAIWAN GO!! You got it!! 抬頭一看,根本還沒到阿~~ (氣哭~~qq)

可是看到旁邊此起彼落的加油聲,怎麼也不好意思停下來用走的qq..

來到35km,拖著殘血的身軀躲過獨角獸的虐殺,大失血~~ 此時 傑凱 跟 修毅 也同時拍我肩膀QQ…

啊~~ 我都這麼累了還要被霸凌… 不過心想能看到他們真好.. 有著認識的朋友感覺還是不一樣…

太陽好大

中午12點多,進入波士頓市區週邊,日正當中太陽高掛,獨角獸熱情奔放著玩弄著我們…

看著可笑又低落的DPS,完全沒想到狀況會是突然的急轉直下.. 大腿好像快要脫離自己的掌控,心理仍祈禱著sub3,啦啦隊已經等我好久了,好想趕快拿著國旗帥氣衝線阿…qq..

ㄧ個左轉,進入終點線前的衝刺跑道,擠出一抹微笑搜尋加油團的位置..

準備抓國旗

謝謝加油團

抓起國旗立刻展開,受到青天白日的祝福庇護下,彷彿吃了無敵星星,體能暫時無敵,心裡湧起ㄧ陣感動…

衝線啊~~~~~~~~~~Q_Q

系統公告:「通過副本,恭喜甜甜圈戰士獲得榮耀獨角獸獎牌!!」

完賽時間2:58:37

分享 facebook

呼~~~ 驚險壓線sub3… 總算是個完美Ending..

賽前還想著要用什麼姿勢衝線,或是研究哪個位置衝入終點的照片才帥,這些完全都拋在腦後了..

領著完賽物資離開終點線跟家人會合,走了好一段才離開安全管制區…

管制區分成好幾個區塊,而且相互不連通,很麻煩… 所以根本無法回收國旗給之後的人用.. 好險我算跑的快…可以拿到台灣辦事處提供的免費國旗.. (偷笑~) 奉勸下次要去的人要自己帶著一面國旗…

休息一陣子後…. 獨腳獸又開始狂風暴雨了… 個性真是陰晴不定…

好像聽到遠方跑者的哀號@@.... 心想5小時的朋友都會很狼狽吧!! (抖~~)

是阿!! 獨角獸依然存在,每年還會繼續虐殺跑者… (不管是體力還是口袋..)

謝謝運動筆記免費完賽T