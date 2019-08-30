訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 禁跑四周、砍掉重練

2019-08-30 09:55 運動筆記 陳春玫



禁跑［打掉重練］禁跑!這對愛運動的我根本是天打雷的答案。每次緩跑後，做完操，要跑主課表時，總想偷偷跑在同學後面去跑步，只是每次被揚升和家閎發現時，我總會聽到春梅(HARU)，小梁教練說過你要先把傷養好，每次聽到這個都好想哭，當下只能乖乖跟在大家後面，默默留在原地做技術動作。

學生時代就是運動員的我，想都沒想過竟會被禁跑，這次的禁跑時間為四週，這是所有教練討論的結果，為了讓我能儘早回到跑馬場上，我必需乖乖配合，腳痛就不能跑。這段期間我一直把技術動作練好，一直練教練所教導的每一個動作和姿勢，因為不能跑，就要把所有動作練熟練好，這樣才不枉教練的指導。

若不是受傷，我根本聽不進任何人的建議，身為運動員的我是很固執的，以前的教練所教導的是“練就對了，跑就對了”只是沒想到跑步也跟著時代在改變，變得更好更棒了，讓我願意聽從糨糊教練、士登教練以及小梁教練所教導的一切，改變了我幾十年以來的了老觀念，學習到了近年來新時代的知識及運動技巧。

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值得一提的便是，首次與大家在中潭活動中心吃飯，士登教練為了讓大家細細品嚐食物而給予的葡萄乾，當下看見時想著「天哪！我從不吃任何乾燥的水果乾⋯」，幸虧揚升伸出援手替我解決了它們，不然我都不曉得該怎麼辦了呢！還有咖啡，它對我的作用與平常人不同，會使我想睡覺，因此膠水教練對我說：「你有很多不吃的東西呢！」我喜歡吃健康的且我身體不會排斥的食物，對許多加工食品都是敬而遠之。

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