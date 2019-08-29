跑步知識／雪地上的馬拉松：越野滑雪概述

2019-08-29 09:29 運動筆記 Gene C Tsao



住在亞熱帶的台灣鄉親，應該很難想像雪地上也能有耐力運動吧。其實，只要氣候條件對，裝備齊全，人類也能在雪上享受御風而飛的暢快。這項運動，叫作越野滑雪 (Cross country skiing)。 以下即是筆者對越野滑雪的簡介。

Ａ、越野滑雪的優點

我想說服大家試試看越野滑雪。所以，我先從越野滑雪的優點說起。我認為越野滑雪優點有四：

第一、低衝擊，尤其是跟跑步相比。跑步其實是一連串跳躍的集合，一步與一步之間，跑者的身體會有極短暫的騰空時間。騰空之後，就是跑者落地的衝擊。此衝擊，也就是運動傷害的主要來源。相形之下，越野滑雪時，滑雪者永遠至少有一隻腳在地上滑行，所以幾乎無衝擊可言。再者， 兩支越野滑雪杖可以分擔30% 左右的身體重量，這一點又更加降低了衝擊。

第二、低費用。一套越野滑雪裝備，對一般人而言可以用上五到十年，費用在1,000美元到2,000美元之間。大概很多跑者在同樣期間花在跑鞋上的錢也接近這個數字。而滑雪場的使用費，通常是一個冬季150美元左右，跟下坡滑雪一星期動輒300美元，一個冬季超過1,200美元的價格比，實在太便宜了。

第三、低風險。下坡滑雪時速容易達到百公里以上。然而一個人越野滑雪的平均時速要是能達到二十公里，就算是國手級的選手了。所以，越野滑雪的平均速度，沒有比跑馬拉松快多少。而就算在越野滑雪時摔倒，也是摔在雪地上，比起路跑摔在柏油路上要安全太多了。例如車神舒馬赫五年多前下坡滑雪出事，至今全身癱瘓，毫無意識。如果他從事越野滑雪，應該至今都還是車神。

第四、高效率。越野滑雪是四肢運動。一趟運動，同時鍛鍊四肢。相比之下，跑步及自行車可說是很難鍛鍊到上半身。

Ｂ、越野滑雪的氣候要件

越野滑雪需要的氣候不是溫度低便可，空氣中的充裕水份一樣重要。簡單來說，越野滑雪場要有「兩個100」：

第一 ，年累積降雪量要超過100公分。這點應該容易理解。

第二 ，在冬季，要有超過100天夜間低溫在冰點以下，以便維持住積雪。白天溫度超過冰點一些沒關係， 但是夜間要能冷卻，保護積雪。

Ｃ、越野滑雪的形式

越野滑雪的形式分傳統式及滑冰式兩種。但因為冬季兩項在歐洲有廣泛的電視轉播，所以我在此也順便提一下冬季兩項。

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第一、傳統式 (Classic)，如上圖。越野滑雪起於北歐，因此越野滑雪在英文又叫 Nordic skiing。 在不知道多久以前越野滑雪發明時，其形式就是兩條滑雪板平行前進，像火車在軌道上走。傳統式越野滑雪需要的道路寬道較窄，可以深入樹林，對地形要求較少。

第二、滑冰式 (Skate)，如上圖。大約30年前越野滑雪界發明了滑冰式越野滑雪。滑雪者像溜冰一樣，向左右蹬腿，不斷地左右轉移重心而向前移動；而傳統式越野滑雪是像跑步一樣，雙腳交替往前。 滑冰式越野滑雪的速度較快，動作大，較有美感。

第三、冬季兩項 (Biathlon)。冬季兩項是滑冰式越野滑雪加步槍射擊。其基本比賽方式為滑雪－射擊－滑雪－射擊－滑雪。每次上靶臺要打五個靶，只分命中與否。打不中一個靶則罰多滑雪150公尺，或是總成績加一分鐘。打不中兩個靶時處罰量乘以二，依此類推。上圖為Carolyn Treacy Bramante 在 2009 年世界盃比賽英姿，她背上背的是步槍。她是2010年冬季奧運美國隊選手。下圖為冬季兩項選手打靶。

為什麼我要提冬季兩項？原因之一：在台灣，要接觸越野滑雪的話，可以先問問中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會。協會地址是高雄市楠梓區旗楠路160號 (pentathlon.org.tw)。請注意：台北市朱崙街有中華民國滑雪協會，但是中華民國滑雪協會專攻下坡滑雪，跟越野滑雪無關。有興趣的朋友請別搞錯南北！原因之二：中國大陸的越野滑雪代表隊成績一般般，但是中國大陸的冬季兩項代表隊常在國際比賽奪牌。南韓近年來好像也投入不少資源發展冬季兩項。這是否表是在未來冬季兩項在東亞國家有發展空間？我希望答案是肯定的。

Ｄ、越野滑雪的裝備

在上圖，左下方是滑冰式滑雪靴，右下方是傳統式滑雪靴。上方是下坡滑雪靴，做為參考。滑冰式滑雪靴較硬，穿起來感覺像直排輪鞋。傳統式滑雪靴穿起來感覺像路跑鞋。（感謝加拿大Thunder Bay市的 Rollin’ Thunder體育用品店提供裝備）

在上圖，左側是傳統式滑雪板，長度208公分。中間是滑冰式滑雪板，長度186公分。二者均適合體重60公斤至70公斤之滑雪者使用。在越野滑雪，滑雪板長度是依滑雪者體重決定。傳統式滑雪板較軟，滑冰式滑雪板很堅硬。最右邊是下坡滑雪板，做為參考。（感謝加拿大Thunder Bay市的 Rollin’ Thunder體育用品店提供裝備）

至於冬季兩項最重要的傢私，就是步槍了，標準的競技用步槍如上圖。（感謝中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會提供裝備）

越野滑雪是冬季運動，那沒下雪時怎麼辦？上圖就是沒下雪時的訓練工具：越野滑雪輪 (rollerski)。 越野滑雪輪一樣分為傳統式與滑冰式，圖為滑冰式越野滑雪輪。但是用越野滑雪輪訓練時要非常小心，因為越野滑雪輪沒有剎車，所以夏季訓練時選手要很注意地形，絕對避免長下坡。一般而言，只要路面平滑的柏油路面自行車到便可用越野滑雪輪練習。水泥路面較不適合，因為滑雪杖觸地時，其尖端會在水泥路面滑掉，柏油路面則無此問題。至於在一般公路上練習，應該是能免則免，因為越野滑雪輪沒有剎車，再加上滑雪杖，滑雪者用越野滑雪輪練習時反應時間會比自行車騎士長得多，也危險得多。

其他裝備還有滑雪杖及打蠟工具等，但是因為本文僅為概述，所以應該不需要提到那些細節。例如滑雪杖僅是一根長桿，材質可為碳纖維加玻璃纖維，或鋁合金。細節不多。但是有一項公用裝備不得不提 － 那就是雪道整理車。

不論是越野滑雪或是下坡滑雪，好的雪道整理車及好的駕駛是訓練及比賽成果的關鍵。這一點常被滑雪者忽略。下雪後，雪地要壓實鋪平。對傳統式越野滑雪很重要的是軌道要舖好，所以整理雪道的技術很重要。

Ｅ、越野滑雪者的身體特質及訓練

不用說，越野滑雪者要很耐冷，耐到攝氏零下20度。其實越野滑雪是四肢運動，產生的熱量多得不可思議。 一旦活動開來，攝氏零下20度也不怕。只是一開始時會很冷，越野滑雪者要能承受得住一開始那幾分鐘。也因為越野滑雪產生的熱量多得不可思議，越野滑雪者不能穿太多衣服，要不然很快就要找地方放衣服。越野滑雪的訓練跟長跑訓練非常類似，一切馬拉松訓練的常識及模式均可套用在越野滑雪，例如耐力鍛鍊，增加攝氧量，配速等。只是越野滑雪一開始很難自學， 剛入門時要找教練及夥伴，但是總歸一句：內練一口氣，外練筋骨皮。就這麼簡單。

Ｆ、越野滑雪的賽事

馬拉松有世界六大馬，越野滑雪一樣有經典賽事。worldloppet.com 網站是世界各國越野滑雪經典賽事的集合或入口網站，裡面有日本、中國、俄國、歐洲各國，甚至連澳洲、紐西蘭的比賽都有。每個國家有一個比賽做代表，例如美國的最大越野滑雪賽是在威斯康辛州的 American Birkebeiner，其地位相當於波士頓馬拉松。而加拿大的是在首都渥太華的 Gatineau Loppet。Lopp 是瑞典與挪威文的比賽之意，其字尾 et的是定冠詞，如英文的 The。合起來，Loppet還是比賽的意思。

上圖為2019年 American Birkebeiner女總一 Alayna Sonnesyn跨過終點線英姿。請注意她的服裝並不厚重。越野滑雪就是這樣玩。

Alayna Sonnesyn上凸台領冠軍獎牌。她的地位相當於波士頓馬拉松女子組冠軍。

Alayna Sonnesyn夏季時靠越野滑雪輪勤訓精練。

Ｇ、冬季奧運的荒謬之處

講到這裡，我就必須提一下冬季奧運的荒謬之處。你能想像在波士頓馬，倫敦馬，東京馬… 男女選手都是跑一樣的42.195公里數；但到了奧運，男子組馬拉松還是42.195公里，可是女子組馬拉松卻變成25公里！這種荒謬的狀況不存在夏季奧運，卻存在冬季奧運。例如：男子組越野滑雪賽最長比賽距離是50公里，但女子組卻只有30公里。不只是越野滑雪，冬季奧運的所有項目都有女子打折的狀況。然而，民間舉辦的所有越野滑雪賽，都是男女平等！為何今天會有這種狀況， 真是匪夷所思。今年世界杯女子足球賽結束時，觀眾大喊： “Equal pay! 同工同酬！” 為美國女子足球員加油。 希望有一天冬季運動觀眾也會喊： “Equal distance! 同賽同距離！”

Ｈ、離台灣最近的越野滑雪場地

日本北海道札幌市及中國吉林省長春市淨月潭風景區應該是離台灣最近的越野滑雪場地。澳洲紐西蘭也有，但是他們的越野滑雪場都在較偏僻的山區。美國加州的 Lake Tahoe有越野滑雪場地。 加拿大溫哥華北方的 Cypress Mountain及 Whistler也有，但是那些地方都要開山路。在加拿大又離台灣較近，又有較方便交通的越野滑雪場地，恐怕要去Alberta省的Calgary西邊的 Peter Lougheed及 Canmore省立公園。這些地方都有出租器材。

Ｉ、結語

越野滑雪的愛好者有一句話：真正的滑雪者是往上坡滑雪的。下坡滑雪像是搭電梯上台北101最頂層，然後比誰下來最快。越野滑雪則是貨真價實的台北101登高賽，完全靠「獸力」完成。台灣固然沒有雪，但是以今日便捷的空中交通，國人應該較過去更有機會體驗越野滑雪這項低價格，低風險，高耗能的運動。