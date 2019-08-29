賽事心得／棲蘭神木越野賽 白鹿颱風中辛苦跑完

2019-08-29 09:40 運動筆記 游明樺



這一場棲蘭神木越野賽剛好在我接受完PRP注射療程後的第16天，達到超越復健診所凃醫師要求停跑7～14天的禁令，在老天爺的眷顧下肌腱恢復狀況還不錯，痛點明顯降低不少，除了偶爾的酸麻外沒什麼不舒服的狀況發生，經過醫師確認復原狀況比預期還好的狀態下還是決定按照原定計畫跟著小團體的夥伴一起到宜蘭參加比賽，利用賽事強度測試恢復狀態與日後課表的參考。

因為白鹿颱風突然造訪臺灣，因此在出發的當下真的無法預期賽事會不會如期舉行，往宜蘭的途中一直與擔任賽事志工提早到賽道巡視的朱希駿大哥保持聯繫，總之人先到了現場再說吧，雖然沒有辦法掌握比賽進行與否，但總是可以決定什麼時候該餵飽自己的肚子吧，不囉嗦的造訪了宜蘭三星卜肉店，填飽肚子睡飽之後才有力氣面對明天，希望夥伴們聚餐時的笑容可以持續到明天賽後，大家加油。

因為提早一天出發所以時間稍微充裕一些，沒有時間壓力相對的也比較安全，進入山區路段後有別於市區的短暫陣雨，台七線的風雨來得又急又快，尤其那陣陣的濃霧更是嚴重影響視線，好不容易安全抵達明池山莊當然不能立馬倒頭就睡，尤其面對惡劣的天氣型態跑者該做的功課還是不能偷懶，經過反覆確認個人裝備沒有遺漏後總算可以上床休息，夜裡窗外的風聲大作，躺在被窩裡還是感受得到風強雨勁確實有點恐怖，真心懷疑這樣的天氣還能比賽嗎？到底是主辦單位的心臟大顆還是跑者喜歡拿生命開玩笑？讓我們繼續看下去。

比賽日的早晨雨持續的下著，一夜大雨過後地面又更濕滑了一點，為了避寒特地換上VIRUS 的保暖衣還有汪神前輩送的跑步雨衣，臉上戴的當然首選凹凸眼鏡陳明和大哥提供的Rudy Project ，另外更興奮的還是藉由比賽的機會體驗32Gi魔王飲帶來的神奇效果，戶外雖然還是有點涼意但比賽會場仍有不少跑者聚集，看來白鹿颱風可能產生的風險預估遠遠不敵臺灣跑者的韌（任）性。

比賽在清晨的六點正式展開，急忙的完成SUUNTO 的定位後在Lida及Vincent Lee大哥的引導下站在起跑線前如願的騙了不少照片，起跑後雨勢趨緩，因為卡位得宜讓我虛榮的當了幾百公尺的總ㄧ，不得不承認有前導車開道的感覺還蠻爽的，可惜的是今非昔比啊，太久沒有練習的狀態下很快的就被各方好手陸續碾壓，只能遠遠目送高手的背影離去，看來32Gi魔王飲得提早派上用場了。

賽道的前9公里沿著台七線往林道口前進，這條也是昨天開車上來的路線，撇開隱藏性的風險不說今天真的是個適合跑步的好天氣，照理說應該會跑的很開心才是怎麼會跑得這麼勉強呢？我想應該是現在身體的狀況還不足以應付比賽的強度，明明只是起伏不大的緩坡也讓自己跑得氣喘吁吁的狂炸心肺，趕緊重新調整一下心態順順的完成比賽就好了。

或許是還不適應速度羊3跑起來的路感，感覺鞋底過度的軟Q減損了一些反饋的力道反而讓自己表現得更加的力不從心，另外原先用來遮風擋雨的雨衣更成了身體燥熱的最大的負擔，好不容易來到林道口看見許多25公里組的朋友在現場替我們加油，特別感謝吳建成大哥的關心，雖然雨還是斷斷續續的下，但還是決定利用進補給站短暫停留的時間趕緊卸下雨衣準備進入棲蘭秘境。

進入林道後的地形從柏油路面轉換成碎石路面，場地轉換後速度羊3提供的絕佳穩定度跟完整包覆的特性才完全發揮出來，這對缺乏林道及越野地形經驗的我來說帶給我很大的安全感，雖然還是很努力的奔跑，過程中也試著調整自己呼吸的頻率，可惜還是HOLD不住連續7公里的上坡，還好在意志力崩潰之前抵達16公里處的補給站跟朱大哥打上招呼，可惜的是當下沒能拍張合照，看來自己還是放得不夠鬆啊。

距離下一個補給站還有5公里的距離但是腳底板卻開始隱約有點感覺，為了不讓脛後肌太操勞開始增加步行的頻率，誰想得到會瘋狂到在颱風天跑到山上參加比賽呢？不過這樣的行徑好像也已經是跑者的日常了，45公里組的跑者依照規定一定要進入130林道「檜木小學堂」領取信物後轉交路口工作人員才能繼續前進，問題是這段短短的林道積水嚴重，所有的跑者都必須涉水而過，越來越有越野跑的FU，只是不知道自己還可以堅持多久。跑到這邊突然發覺自己犯蠢，手錶設定的紀錄模式居然是游泳.........

抵達木棧道地面濕滑的程度超乎想像，步伐稍微急了一點的話就保證摔倒，沒想到躲得了木棧道卻避不過神木區，進入神木區先是被大自然的鬼斧神工給吸引，啊～跋山涉水這麼辛苦不就是為了這片美景而來嗎？值得，值得啦，穿梭在山林越野地形及階梯步道的原始林道中還真的蠻辛苦的，必須要集中精神注意路面狀況，否則一個不留神就會跟我一樣因為地面濕滑而慘摔，幸好沒有撞到臉，摔到的是大腿外側肌肉跟部分膝蓋，就腿上多了幾處瘀青，能站起來應該沒什麼大礙，但是跑起來有點痛，為了安全起見是不是應該要棄賽比較好？只是即便要棄賽也得走到下一個補給點才有辦法，忍耐一下繼續往前走吧。不過天公伯啊～～這時候雨勢又變大是怎樣啦。

離開神木區來到25公里與45公里組的分流處，心裡雖然想著棄賽但是身體倒是很誠實的繼續往下跑，雖然很喘，摔傷的腳還是有點疼我還是決定將身上最後一塊32Gi能量軟糖往嘴裡塞，接著直接往折返點前的最後一個補給點鴛鴦湖補給站出發。這時還是決定應該要斷捨離將手錶的紀錄模式改回跑步，啊～～怎麼會那麼蠢啊～～～

維持著上坡走，平路及下坡小跑的策略總算是來到鴛鴦湖補給站，途中目送45公里組已經折返的總ㄧ經過，天哪，可怕的年輕人領先我8公里以上的距離，真的是高手。進入補給站後在志工大哥、大姐的招呼下吃了兩碗熱粥（素食的），喝了杯薑茶後感覺體力又回來了，在志工的指導下繼續往前方1.8公里折返點領取信物，補充了熱食之後真的有差，總算可以繼續跑起來，雖然我前方大約還有近20位的領先者，不過我也不急，這場賽事的目標無傷完成比賽就好。

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通過折返點領取完信物之後心情整個輕鬆起來，再回到鴛鴦湖補給站做完最後一次補給後決定剩下的16公里要一鼓作氣的跑回去，回程路上遇到跑友喊著我的名字替我加油，真的很感動，往下除了幾段緩上坡之外幾乎都可以持續的跑動，幸運的是回程的路上呼吸跟腳步的配合還不錯，維持在有點喘又不會太喘的狀態，跑起來很順也開始追上一些跑友。再一次回到朱大哥所在的補給站里程累積到37.5公里，互相加油之後一路跑回100林道終點，是的，相隔四個多月，終於完成一場比賽了。

不瞞各位其實這一路上都在想著什麼時候要棄賽，尤其是在神木區摔倒掰著腳一拐一拐的往神木區出口的那時候，人都摔傷了總算有正當理由說服自己棄賽了吧，但帶著一路的負能量回到林道口又彷彿什麼都沒發生過，這是跑者的韌性或是我的任性呢？比賽完成了，老天保佑腳的狀況一切都好，順利的話就可以開始下一個階段的練習，希望可以很快的回來。感謝這次同行的隊友，也謝謝一直支持我的各位。

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