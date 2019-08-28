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礁溪溫泉馬拉松12月7日開跑 桌球小將林昀儒力挺

2019-08-28 09:20運動筆記 Run For TAIWAN

2019 礁溪溫泉馬拉松宣傳記者會起跑儀式（圖片來源：筆記實業）

全台唯一以溫泉為主題的「2019礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」今年 12月 7日（六）在礁溪國小開跑，礁溪鄉公所今天（27日）舉行活動記者會，甫於世界桌球巡迴賽捷克公開賽奪冠的台灣 18歲桌球小將林昀儒一返台，立即回宜蘭力挺「礁溪溫泉馬拉松」，號召民眾參加。

有「桌球神童」之稱的宜蘭子弟林昀儒本月剛滿18歲，他是台灣最年輕的世界桌球錦標賽國手之一，目前排名世界高居第13名，被譽為台灣 20年來最強選手，有機會挑戰明年的東京奧運。

林昀儒日前在捷克桌球公開賽大殺四方，於台灣時間本月 25日首度拿下世界桌球巡迴賽等級的單站冠軍，優異表現讓國人相當振奮。林昀儒結束賽程後，返回宜蘭出席礁溪馬拉松活動宣傳，希望帶動在地運動風氣，他表示，喜歡打桌球也為自己打球，從運動中成長也獲得成就感，鼓勵更多人能體會休閒運動的好。

桌球小將林昀儒返台後立即前往家鄉宜蘭，力挺礁溪溫泉馬拉松（圖片來源：筆記實業）

「礁溪溫泉馬拉松」今年邁入第 8屆，由宜蘭縣礁溪鄉公所、礁溪鄉民代表會、宜蘭縣立殯葬管理所共同主辦，今年全馬路線能飽覽礁溪風采，行經五峰旗、淡江蘭陽校區、首次環龍潭湖、觀光工廠大道等，半馬組路線平坦，適合跑者突破佳績；健跑組路線行經五峰旗折返，能充分體會礁溪的好山好水。

礁溪鄉長張永德說，考量跑者來自全台各地，今年在台中、新竹、桃園與台北等人口密集區都設置接駁專車，跑者可選購接駁專車到礁溪會場，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，跑者完賽後可搭免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站體驗在地觀光熱點。

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礁溪溫泉馬拉松力求突破與創新，本屆新增許多亮點（圖片來源：礁溪鄉公所）

礁溪馬的宣傳影片今天也首度曝光，可見美景、美食與溫泉資源為礁溪小城累積豐沛活力。今年賽事預計吸引海外跑者加入，報名頁提供英文與日文，服務海外的跑友，也有三天兩夜與四天三夜行的交通住宿加購行程，要讓跑者透過馬拉松更認識台灣。

本次活動紀念品有以寶特瓶與咖啡渣製成的環保機能除臭咖啡紗紀念衫，也提供全馬與半馬組跑者運動風衣，風衣為冰絲材質，含濕率符合人體皮膚的生理需要，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、防紫外線等特點，適合運動時使用。

本屆賽事紀念品兼具環保、美觀及實用性（圖片來源：筆記實業）

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