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影片剪輯／UTMB環白朗峰超級越野賽賽前報導

2019-08-28 09:32運動筆記 Jack Kox

UTMB是位於法國霞慕尼舉辦的超級越野賽事，要參加先要累積ITRA分數才能參加抽籤，抽中才可以參加。賽事也分好幾個距離，參賽者可挑選自己想要參加的組別。今年台灣也有不少選手前往參加，該如何訓練以及應對長距離的越野賽事，讓我們來聽聽選手們的分享。

CHECK IT OUT ！

預祝選手們順利完賽 

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