盤點被政治耽誤的跑者們：基隆三浦春馬、桃園盧廣仲...

2019-08-27 09:20 運動筆記 游吧！鯛魚燒君



基隆市長林右昌30年前的高瘦帥照片日前曝光，因為和日本知名演員三浦春馬有87%像，不但網友討論連連、許多名人紛紛「翻舊照」上傳，更掀起一波政治人物「運動」減重熱潮。這篇絕非政治文，純粹博君一笑，為大家整理幾位運動需求討論度最高的縣市首長，無論他們是否搭上這波話題，都希望能養成運動習慣，保持身體健康，才能在各自工作崗位上努力為民服務喔。

1. 「基隆三浦春馬」林右昌

基隆市長林右昌日前因為臉書粉專「貓與邪佞的手指」分享了數張「年輕帥照」，引發熱議…

其中一張對比照，更引發網友暴動…

為回應民意，林右昌市長也發起夜跑活動，要大家陪他一起啟動三個月的運動計畫，讓他能「回到過去」；

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無獨有偶，市議員也以1比1輸出打造一個林右昌人形立牌，旁邊附上倒數3個月的日曆，監督林右昌市長減肥， 讓林右昌市長直呼「這份大禮太激勵了！」

（圖片來源：林右昌UChange 粉絲專頁）

因公務繁忙、作息不正常，林右昌市長常常忙碌一整天，吃飯時間不固定，僅以速食或提神飲料打發一餐，直到夜間、睡前才進食，「晚餐變成宵夜」，讓體重如吹氣球般暴增。其實除了運動，飲食管理也是減重的不二法門，建議林右昌市長，征服體脂肪的第一步，先從早餐開始改變。此外，也可嘗試「食物原型、可使飽足感時間延長」的低 GI 食物，不僅不易累積體脂肪、不易感到疲倦、更可降低三酸甘油脂及壞膽固醇過高所帶來的心血管疾病，好處多多。

調整完飲食、養成運動習慣之後，接下來就要驗收成果！建議林右昌市長可以從挑戰基隆市市長盃五分山馬拉松開始，不但擁有主場優勢，更能將瘦身成果和市民分享，讓市民親眼目睹「U Change」啦！主場過關，再來當然是要遠征客場，我們頭推「日本林右昌」三浦春馬故鄉茨城縣著名的「水戶黃門馬拉松」，參賽還可以做城市交流、拓展外交，真的是剛好而已。

2. 「桃園盧廣仲」鄭文燦

（圖片來源：鄭文燦粉絲專頁、貓與邪佞的手指）

被林右昌市長點名的桃園市長鄭文燦，這次當然也沒有置身事外，他說，「我想追求青春的年代已經不在了，不過健康還是很需要，要減肥可以一起來」。日前受訪時，鄭文燦市長更自爆「兒子看婚紗照認不得爸爸」，有次拿結婚照給兩個兒子看，他們看了看說，「奇怪，媽媽不是嫁給你嗎？怎麼好像嫁給另外一個人！」

冰凍三尺非一日之寒，其實鄭文燦市長過去就曾被蔡英文總統封為「胖周瑜」，看來真的是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）。其實我們不太明白，「胖周瑜」外號的由來是否跟梁朝偉在《赤壁》中扮相的風流倜黨有關，但可以確定的是，鄭文燦市長除了足智多謀隨著歲月增長，應該還有如大江東去但終究也回不去的衣帶漸寬。至於是否有機會重回過去經典的「桃園盧廣仲」？他則賣關子說，「瘦下來變什麼樣子，過幾個月你們就知道了。」

正在備戰全運會的鄭文燦市長，近日拜訪館長陳之漢，身體力行開始燃燒脂肪，這邊建議他一套在家也能做的有氧運動—踏板運動，很適合平常公務繁忙、四處奔波的地方首長，即使沒太多時間也能持續、確切得到效果，回到家利用短暫時間就能做；鍛鍊有成後，不妨參加賽事實地驗收，桃園市議會議長盃路跑就是個不錯選擇，鄭文燦市長支持度橫跨藍綠，府會關係也很和諧，靠著勤走基層、戮力建設，鍛鍊出一套「乾坤大挪移」施政心法，看來不用使出九陰白骨爪，應該就能輕鬆完賽。

3. 「半馬草上飛」韓國瑜

一向是媒體焦點的高雄市長韓國瑜，走到哪裡話題不斷，去年12月30日他前往六龜山城馬拉松賽事為跑者加油打氣，並擔任鳴槍貴賓，現場媒體詢問他過去有無跑過馬拉松？韓國瑜市長說，年輕時跑過半馬，動作矯健，更有「草上飛」外號，不過現在動不了，只能跑5公里，讓人不禁好奇，年輕時的韓國瑜市長，不知道半馬PB是多少呢？

近來國政、市政兩頭忙的韓國瑜市長，除了拚選舉，每天更有許多處理不完的公務，令人好奇他的養身方法？其實過去韓國瑜市長就曾在媒體上不藏私公布養生妙招，除了配戴S腰帶外，每天也會穿襪子睡覺，因為足底是精氣的所在，他強調，保護好足底的「湧泉穴」，有助於保持活力，「這樣體力比較好！」此外，早起上完廁所後按摩腹部99下，有助排便，是韓國瑜市長第二個妙招，可讓腸道天天保持通暢，身心清爽。

看來韓國瑜市長非常注意足部保養，而雖然穿襪子確實能促進血液循環、讓腳保持溫暖，但也有中醫師表達不同意見。這裡建議韓國瑜市長，有關足部的日常保養，可嘗試規律的快走，從十分鐘開始，逐漸增加到二十分鐘，以每天可走到三十分鐘左右為目標。養成健走習慣後，就可以考慮參加健走活動，十月底的高雄幸福出發健走趣就是不錯的選擇噢。當然年輕時有「草上飛」之稱的韓國瑜市長，想必也是馬場上的練武奇才，或許有一天恢復功力，能以東道主的身份，馳騁在高雄馬拉松賽道上，相信一定也是廣大市民心中期盼看到的畫面。

韓國瑜市長自承喜歡喝兩杯，但酒精除了會影響生活，對運動表現也是弊大於利，容易有降低身體耐力、影響肌肉生長、增加肌肉受傷風險、降低有氧適能（心肺功能）、降低反應能力、影響身體修復、容易肌肉抽筋、加速水分流失等情形。這裡除了建議多喝水沒事，沒事多喝水，時值炎熱夏天，若真的想喝有味道的飲料，建議可飲用麥茶，不但可補充維生素B1，也有助恢復疲勞，讓韓國瑜市長無論拚國政、拚市政都能更給力。

4. 「被政治耽誤的火影」柯文哲

說起台北市長柯文哲跟跑步的關係，大家一定記憶猶新的是2017年時，到台北田徑場視察世大運場館整建結果，與世大運選手、熊讚及市府官員一起體驗新跑道，並進行50公尺賽跑，不料疑因起跑太快，過程中失去平衡向前跌倒。只見柯文哲市長猛然向前大步衝刺，幾步後沒想到突然失去平衡向前跌倒，現場官員與工作人員急忙向前關心，所幸沒有明顯外傷，他隨後也起身向前跑，完成「賽事」。

柯文哲市長事後受訪表示，他沒有受傷，「代表跑道品質好很有彈性」，因為他太久沒接觸也沒參與競賽跑步，加上事前沒有慢跑整個操場來暖身，造成肢體不協調，心裡所想與身體反應有落差，結果跌倒，「這代表做什麼事都要有暖身準備。」柯文哲市長之後也在臉書po文，「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點。」雖然被網友惡搞PS成火影忍者，甚至與動畫結合，但是他正面的態度，也讓許多人肯定很有運動家精神。或許柯文哲市長可以投稿運動筆記經典語錄，將這份積極進取的精神，與更多跑友分享。

言歸正傳，柯文哲市長認為沒有確實暖身，是導致跌倒的原因，點出了暖身的重要性，而這也是許多跑友常常面臨的情形，「動一動就熱開了呀！何必特別暖身呀！」嗯？真的是這樣嗎？其實暖身真的很重要，我知道、你知道，學姐知道，獨眼龍也知道，一次看懂暖身拉筋的奧義，這篇一次搞定，不但可以明白暖身運動與身體密不可分的關係，也一定能讓跑步仆街的情況改變成真，持續發生！

憑良心說，柯文哲市長多次挑戰一日雙塔，除了過人的意志力，單憑體能條件，絕對也是根骨奇佳，可說是被政治耽誤的跑步練武奇才。也因為這樣，所以號稱運動鍛鍊中的「九陽神功」-核心肌群鍛鍊就分外重要。現在很多人可能都聽過「核心肌群」，也知道訓練核心肌群是很不錯的。那究竟核心肌群有多核心呢？要訓練核心，這邊建議柯文哲市長可參考這篇不傳之秘，「我想是這樣啦」，正所謂欲練核心，必上筆記，再一次強調，練核心不僅增加跑速，更能預防下肢運動傷害，不僅不會掉粉，更讓跑步仆街的情況改變成真，持續發生。

＊你還沒看運動筆記嗎？你可以靠近一點