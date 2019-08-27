訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第七周
這週期間不少學員對「駕馭」輕量跑鞋有困惑
認為應該是要肌力十分足夠的跑者才適合
加上學員多將是於11/3第一次參加初馬
真的能夠穿輕量鞋跑完賽42k的疑慮油然而生
也因此向教練群們尋求解惑
自己以前也是有這類疑慮
但隨著跑姿越來越接近姿勢跑法的論述後
真的有越來越駕馭輕量跑鞋的能力與信心
訓練營教練群共同的見解是
偶爾要穿輕薄的跑鞋來確認自己的跑感及跑姿
一昧穿保護太好的跑鞋就難以發現跑姿上的缺點進而來改進
當然是隨著越接近正確跑姿越能多穿輕薄鞋
保護好的跑鞋也是有它階段性的功能
還有姿勢跑法認為跑者無需腿部肌力十足
只要能接住自己落地時的體重即可
要追求的是高效率拉起往前落後放鬆地落地
腿部無需施力對抗地面所以免肌力十足
科學化的跑步功率計算方式是
「前傾落下的加速度*步頻」
盡快上拉完成關鍵跑姿後
再無懼地利用重心前傾落下
因此肌群的訓練是為了加快並保持上拉與落下的能耐
並且還要維持高步頻
追求長時間高步頻必須要不施多餘無謂的腿力
落地不施力對抗地面衝擊力是首要課題
再來要盡可能省力將腿往上拉
最近陰雨關係吧
教練們也提醒學員們不要感冒
跑完課表之後免疫力會暫時下降
該馬上換上乾衣服
進出公共場所也戴口罩為佳
如果是已經感冒的同學
就直接跳過當天的課表
假使有很想活動身體的念頭
做滾筒按摩或者關節操是建議的模式
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