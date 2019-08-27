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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第七周

2019-08-27 09:24運動筆記 Hsueh Yu Chun

這週期間不少學員對「駕馭」輕量跑鞋有困惑

認為應該是要肌力十分足夠的跑者才適合

加上學員多將是於11/3第一次參加初馬

真的能夠穿輕量鞋跑完賽42k的疑慮油然而生

也因此向教練群們尋求解惑

自己以前也是有這類疑慮

但隨著跑姿越來越接近姿勢跑法的論述後

真的有越來越駕馭輕量跑鞋的能力與信心

訓練營教練群共同的見解是

偶爾要穿輕薄的跑鞋來確認自己的跑感及跑姿

一昧穿保護太好的跑鞋就難以發現跑姿上的缺點進而來改進

當然是隨著越接近正確跑姿越能多穿輕薄鞋

保護好的跑鞋也是有它階段性的功能

還有姿勢跑法認為跑者無需腿部肌力十足

只要能接住自己落地時的體重即可

要追求的是高效率拉起往前落後放鬆地落地

腿部無需施力對抗地面所以免肌力十足

科學化的跑步功率計算方式是

「前傾落下的加速度*步頻」

盡快上拉完成關鍵跑姿後

再無懼地利用重心前傾落下

因此肌群的訓練是為了加快並保持上拉與落下的能耐

並且還要維持高步頻

追求長時間高步頻必須要不施多餘無謂的腿力

落地不施力對抗地面衝擊力是首要課題

再來要盡可能省力將腿往上拉

最近陰雨關係吧

教練們也提醒學員們不要感冒

跑完課表之後免疫力會暫時下降

該馬上換上乾衣服

進出公共場所也戴口罩為佳

如果是已經感冒的同學

就直接跳過當天的課表

假使有很想活動身體的念頭

做滾筒按摩或者關節操是建議的模式

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