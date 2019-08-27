旅跑心得／姬路城晨跑 好幸福的感覺

2019-08-27 09:46 運動筆記 Jeffy



旅行跑步這次來到夏天的姬路城

姬路城是一座位於日本兵庫縣姬路市的城堡，為該市主體象徵。由於其白色的外牆，也被稱為白鷺城，作為日本最具象徵意義，且保留度最為完整的城堡，姬路城既是日本政府指定的國家特別史跡，也是日本首批世界文化遺產之一。姬路城是日本100名城之一，與熊本城、松本城合稱為日本三大名城；由於其保存度較完好（城內的天守為日本的12座現存天守之一），也被稱為「日本第一名城」。

早上五點半起床，準備從下塌的飯店出發來場跟姬路城的晨跑約會。

這次下塌的飯店是姬路城大和魯內，2018年才開幕的飯店。離姬路城大約800m的距離~清晨六點的姬路市相當清幽~人行道與腳踏車道分流的相當清楚。

跑了700m在遠方看到姬路城囉~~

進入姬路城公園，首先我們先跑姬路城前面廣場，廣場一圈大約是400m，搭配姬路城跑好幸福

接著繞整個姬路城公園，繞一圈姬路城公園大概是1.5KM，在公園內可以經過姬路市動物園，並且早晨可以看到很多人在這跑步運動。

跑了兩三圈後，想說時間還早，繞去外面看看吧。決定繞大圈的，把姬路城徹底地跑一跑，首先延著小小的旭川跑

接著繞向千姬小徑，在繞回姬路市的小巷弄內

接著跑到姬路市美術館

城見台公園

繞大圈的姬路城，全長3KM~抬頭都是姬路城的各種面貌。真的太棒了~最後跑了12KM準備收工，叫醒小孩起床囉，準備再來跟爸爸一起挑戰姬路城的大天守吧