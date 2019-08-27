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賽事心得／北海道馬拉松 沒有枉費半年的苦練

2019-08-27 09:36運動筆記 Ling Lin

2019年三月，一個全馬要跑 4小時58 分

而且，回終點幾乎就要死掉的人...

因為看到身邊的同事朋友去跑大阪、京都、金澤⋯⋯

竟然，自不量力的報名了8月的「北海道馬拉松」，限制5小時關門，而我最好的全馬時間幾乎是壓線了。

所以，報完名後，為了不要上回收車，卯足力的練跑。

月跑量開始狂湊到200+，平日有空就跑10K，每個假日都去跑21K的山路，還跟了幾次差點跑到吐奶的間歇。

然後，就不知不覺到了緊張時刻8月

出發前一個月，據前兩年參賽的前輩們說，前兩年的北海道馬天氣很熱、很曬，一路無遮蔽，而今年的札幌還因為太熱了，電風扇銷售一空的新聞，開始感覺腿軟。

比賽當天，很走運的天氣不錯 18度-22度

身上帶著前一天領物資時買的能量膠，4包1000日圓，都幫你分好全馬怎麼吃法，扣掉出發跟回來的兩包，只帶了兩包能量膠在身上。

菜鳥我很走運的被排在E區，大約6分鐘就輪到E區出發了

起跑一開始下雨，跑一跑出太陽，跑一跑又下雨，然後又出太陽的無限循環...

反正，就是濕著跑，比整路大太陽曝曬，這種天氣跟溫度，已心滿意足。

整個全馬的路程中，我搜尋了3個人分段跟跑

第一位是穿花短褲的女孩

第二位是穿著白背心的大姐

第三位是穿著螢光黃T的大哥

看著目標的背影跟鞋子，他們鑽過人群，我就跟著鑽，死咬著目標跟跑。

跑到30k時，旁邊有人吐了，但看到對向車道的「收容車」，跟「監禁」兩個大字，提醒我「不能停」「不能停」「不能停」...

收容車的第一車已經坐滿人了...天啊，好緊張

雖然跟各位前輩比起來，我的成績很爛，但我破PB了，我沒被關門，這半年沒白跑了！

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菜鳥的海外馬心得

整個42.195都是人潮，滿滿的人，最後5K都是滿滿的人，最後500公尺都要想辦法鑽過人群，一路沒寂寞過！

E區女生廁所只有男生的1/4的數量，上廁所的人潮很多，7:30去不用排隊，8:10再去上一次就排了45分鐘！賽道沿路的廁所也是大排長龍！還好沒喝很多水，還可以忍回終點！

一直趕路的跑回終點，旁邊的管樂很好聽，但我沒辦法享受，路邊加油的小朋友，我沒空跟她擊掌，不管是官方補給還私補，我都沒心情吃。

所以，練到4小時再報名比較恰當！

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