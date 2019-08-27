親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

塞牙縫都不夠！他花3萬坐商務艙 只吃5片水果和小點心

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

運動筆記旅行跑步 姬路城北海道馬拉松
健行筆記迷途不怕 | maps.me讓我放心遨遊山林。東北角｜鼻頭角稜谷步道-美景無限行走容易的環海步道！
NBA多倫多暴龍三大好球 (2018-19賽季)洛杉磯湖人五大助攻 (2018-19賽季)

賽事心得／北海道馬拉松 再度回歸百傑榜！

2019-08-27 09:41運動筆記 Zheng Xuan Tsai

這次是我第一次飛到北海道比馬拉松賽事，這也是我第一次嘗試暑假比馬拉松，而為什麼會挑選這場是有故事來源的，我三月份剛搬回來台北，到了鞋店上班遇到了一對夫婦進來買鞋子，那個時候我聽到詢問 Nike Vaporfly 4% 就上前關切，他們也開始對我瞭解知道我之前是初馬進入百傑，但是又跌出去了，於是他們就幫我報名了這場北海道馬拉松 。

報完明開始我就很積極地準備這場賽事，因為自己在今年的3月初東京馬拉松前面配速過快導致後面跳車未完賽，所以自己對這場北海道馬拉松賽事不敢輕忽，非常積極的準備，也重新接受了我學長黃毓軒的課表，進入到暑假要練長距離課表真的只能說煎熬啊！台灣一到暑假就進入悶熱的天氣，一跑快心率就直接飆高了，真的很痛苦，但是辛苦都是值得了。

到了比賽當天，站在起跑線就一直提醒自己不能犯東馬的錯誤，於是在開跑前我就尋找自己實力相當的選手，沒有錯我就找了女生，因為日本女生實力也是有在2小20分-2小30分左右的實力，於是一鳴槍我就一直跟在女生集團後面，自己這次也學乖了，帶了兩包補給品，上次比東馬就是沒有補給導致後面真的沒力就跳車了，而這次我真的準備充足才敢比賽，天氣狀況就是一下下大雨、一下沒雨，跑起來真的很舒服。

我到15公里我就自己開出去了，就一路在繼續尋找可以跟得，但是我一路往前找都是前面配太快，爆掉的選手，我又繼續往前尋找，到了25公里我就開始慢慢加速了，從前面的一公里3分41秒加到3分35秒左右，賽前就規劃好，前慢後快回到終點，進入北海道大學我真的有點快軟腿的感覺，它轉彎處太多了，後面三公里就有點慢掉了，跑到40公里看錶的時候2小時24分46秒的時候，就想說有機會破最佳就在繼續加速，一路就回到終點看到大會時間2小33分30秒，我振奮手臂大叫了，因為擺脫東馬跳車的陰影，再度回歸百傑榜，也許父親也有保佑我，讓我平安完賽，真的很開心。

分享

也很謝謝幫助我的人，這一次我真的辦到了，也很感謝那一對夫妻的幫忙，也很感謝我學長幫我開課表讓我訓練，自己也會在增進自己，讓自己可以再成為頂尖長跑運動選手，我會繼續努力的。

這樣才有畫面ㄎㄎ

相關新聞

跑步知識／高原訓練 究竟如何改變跑者身體？

2019-08-27 09:32

盤點被政治耽誤的跑者們：基隆三浦春馬、桃園盧廣仲...

2019-08-27 09:20

旅跑心得／姬路城晨跑 好幸福的感覺

2019-08-27 09:46

賽事心得／北海道馬拉松 沒有枉費半年的苦練

2019-08-27 09:36

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第七周

2019-08-27 09:24

跑步小品／為了減肥改變了生活

2019-08-26 09:47

訓練心得／陽明山大縱走 trail run

2019-08-26 09:40

賽事心得／北海道馬拉松 超級貼心的服務

2019-08-26 09:36

訓練心得／田中馬官方訓練營 雨你同行的團練

2019-08-26 09:33

跑步知識／運筆說文解字－燒襠

2019-08-26 09:27

與波士頓馬拉松十年之約 第11年起可直接參賽

2019-08-25 17:02

傷害防護／一次看懂運動前後暖身拉筋的奧義

2019-08-24 06:00

運動資訊／想健康變美？ 試試看這招

2019-08-24 06:00

跑步小品／放鬆就進步了

2019-08-23 09:45

跑步知識／不只會跑也要會吃 適合夏天的沁涼補給！

2019-08-23 09:40

焦點人物／運球跑馬竟然差點破三 根本達人秀！

2019-08-23 09:35

影／台中首場「斯巴達障礙跑競賽」921在洲際棒球場

2019-08-22 11:03

焦點人物／追夢女俠陳宇璿 2019上半年回顧

2019-08-22 06:00

地表最強的物資馬 ZEPRO RUN來宜蘭冬山河啦！

2019-08-22 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 戀心在弓鞋

2019-08-22 06:00

賽事心得／我的路跑之旅 從2011第一場開始

2019-08-22 06:00

跑步知識／小腿拉筋 3 地雷 你踩雷了嗎？

2019-08-21 13:30

跑步小品／半夜跑

2019-08-21 13:15

影片剪輯／互相傷害才能更快奶爸團介紹

2019-08-21 13:09

賽事心得／Xterra Taiwan越野 心越野！

2019-08-21 13:03

ZEPRO又來RUN高雄啦 一起到橋頭動起來

2019-08-21 12:59
看更多

熱門文章

湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48

桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12

MLB／三壘安只花3場 張育成隊史29年來首人

2019-08-26 10:50

NBA／三年5250萬美元 勒佛特續約籃網

2019-08-26 13:17

MLB／張育成臨危受命搶眼 日媒下標印人救世主

2019-08-26 15:58

NBA／雷納德「省話一哥」 瑞佛斯：我想起賈奈特

2019-08-26 13:45

中職／沒競爭對象 陳晨威新人王十拿九穩

2019-08-26 17:46

美網／3天王最難壟斷的大滿貫 約帥籤表最硬

2019-08-26 16:24

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

籃球／打造大學版瓊斯盃 5國8隊彰化體育館切磋

2019-08-26 16:32

世籃賽／各國戰力拉近 美國隊衛冕之路巨大考驗

2019-08-26 16:32

世籃賽／列強戰力接近 小加索：美國隊天賦依舊

2019-08-26 14:15

U18台美交流賽／火球砸頭 何恆佑怕就這麼走了

2019-08-26 18:35

NBA／賺多少靠自己 哈沃德加盟湖人日薪45萬元

2019-08-27 09:39

影／NBA球星格林與洛齊爾粉絲見面會

2019-08-26 20:40

MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

2019-08-26 11:58

NBA／格林、洛齊爾訪台 秀中文拉攏球迷

2019-08-26 21:24

MLB／「做自己就好」 張育成雙安外帶美技

2019-08-26 23:18

美網／對決費德勒 22歲對手喊美夢成真

2019-08-26 23:31

中職／選秀831簽約大限 還有7人未定案

2019-08-26 19:30

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

U18台美交流賽／教頭讚李灝宇 像鋒哥與林智勝

2019-08-26 18:06

MLB／8/26戰績表 洋基擊退道奇克蕭贏得系列賽

2019-08-26 15:06

世籃賽／連勝中斷仍有信心 米契爾：盡快適應強度

2019-08-26 17:40

U18台美交流賽／美國隊滑球140 日本不輸老美

2019-08-26 19:43

世籃賽戰勝美國的背後 澳洲軍團來勢洶洶

2019-08-27 07:00

NBA／球星訪台 格林喊「你好」、洛齊爾綻笑容

2019-08-26 23:31

U15亞青少棒／因雨裁定日本冠軍 中華林孟佶奪2大獎

2019-08-26 10:51

中職／李承禎350萬簽約金加盟 猿隊7新秀全簽

2019-08-26 13:39

美網／互破20發球局勝出 謝淑薇連兩年晉第二輪

2019-08-27 08:39

台灣之光！田尾國中小巧固球世界盃奪冠

2019-08-26 18:55

U18世青賽／巴拿馬有美職系統球員 中華就怕綁手綁腳

2019-08-26 19:28

美網／謝淑薇女雙第2種子 謝政鵬美網初體驗

2019-08-26 11:36

游泳／王冠閎200蝶達奧運A標 搶下東奧門票

2019-08-26 12:33

中職／新人王預測 猿隊陳晨威一枝獨秀

2019-08-26 23:35

PGA╱1500萬美元入袋！麥克羅伊巡迴錦標賽奪冠

2019-08-26 15:46

空手道／將有望拚奧運 文姿云：不可思議

2019-08-26 21:03

美網／臀部肌肉有狀況 加拿大巨砲缺席

2019-08-26 15:01

體操／備戰世錦賽 李智凱鞍馬盼挑戰更高難度

2019-08-26 17:42

游泳／第2位台泳將 王冠閎「蝶」進東奧

2019-08-26 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top