賽事心得／北海道馬拉松 再度回歸百傑榜！

2019-08-27 09:41 運動筆記 Zheng Xuan Tsai



這次是我第一次飛到北海道比馬拉松賽事，這也是我第一次嘗試暑假比馬拉松，而為什麼會挑選這場是有故事來源的，我三月份剛搬回來台北，到了鞋店上班遇到了一對夫婦進來買鞋子，那個時候我聽到詢問 Nike Vaporfly 4% 就上前關切，他們也開始對我瞭解知道我之前是初馬進入百傑，但是又跌出去了，於是他們就幫我報名了這場北海道馬拉松 。

報完明開始我就很積極地準備這場賽事，因為自己在今年的3月初東京馬拉松前面配速過快導致後面跳車未完賽，所以自己對這場北海道馬拉松賽事不敢輕忽，非常積極的準備，也重新接受了我學長黃毓軒的課表，進入到暑假要練長距離課表真的只能說煎熬啊！台灣一到暑假就進入悶熱的天氣，一跑快心率就直接飆高了，真的很痛苦，但是辛苦都是值得了。

到了比賽當天，站在起跑線就一直提醒自己不能犯東馬的錯誤，於是在開跑前我就尋找自己實力相當的選手，沒有錯我就找了女生，因為日本女生實力也是有在2小20分-2小30分左右的實力，於是一鳴槍我就一直跟在女生集團後面，自己這次也學乖了，帶了兩包補給品，上次比東馬就是沒有補給導致後面真的沒力就跳車了，而這次我真的準備充足才敢比賽，天氣狀況就是一下下大雨、一下沒雨，跑起來真的很舒服。

我到15公里我就自己開出去了，就一路在繼續尋找可以跟得，但是我一路往前找都是前面配太快，爆掉的選手，我又繼續往前尋找，到了25公里我就開始慢慢加速了，從前面的一公里3分41秒加到3分35秒左右，賽前就規劃好，前慢後快回到終點，進入北海道大學我真的有點快軟腿的感覺，它轉彎處太多了，後面三公里就有點慢掉了，跑到40公里看錶的時候2小時24分46秒的時候，就想說有機會破最佳就在繼續加速，一路就回到終點看到大會時間2小33分30秒，我振奮手臂大叫了，因為擺脫東馬跳車的陰影，再度回歸百傑榜，也許父親也有保佑我，讓我平安完賽，真的很開心。

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也很謝謝幫助我的人，這一次我真的辦到了，也很感謝那一對夫妻的幫忙，也很感謝我學長幫我開課表讓我訓練，自己也會在增進自己，讓自己可以再成為頂尖長跑運動選手，我會繼續努力的。

這樣才有畫面ㄎㄎ

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