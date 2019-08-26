跑步小品／為了減肥改變了生活

2019-08-26 09:47 運動筆記 Anyta Tseng



看了Brittany run a marathon's 宣傳影片，讓我很有感的去回想我的人生。我覺得跟我很像，以前的我，回家就是躺著，追劇，抽煙，吃鹹酥雞，吃滷味到自然睡著。

我當初其實只是想瘦一點點讓自己蹲下去不要再膝蓋痛而已，因為在操場快走，越走越快，我本想去走完14公里的萬金石就停止再減，直到被辣妹念，我是來佔名額的，開啟我認真減肥之路，一路走到這裡。

這一年，我騎腳踏車，爬山，用彈力繩，瑜珈繩，一大堆怪力亂繩。我跑過半夜12點，1點2點，3點，任何一點，哈到中午12點，我跑過馬路，山上，公園，湖邊，水庫，我曬過太陽，淋過雨，吹過風，看過日出，看過日落，看過滿月，上弦月，下弦月，我看過星星，也看過流星。

我跌倒到破皮，扭過腳，弄傷膝蓋，傷過腰，屁股痛，現在是肩膀骨刺。我從白到黒，到現在身上皮膚顏色是一件肉色運動背心跟肉色運動錶。我看過中醫，復健，骨科，跟專門幫我打止痛的診所。買過敲打棒，按摩棒，括痧棒，棒棒敲打著我的全身。

在跑步的路上，沒有老師 ，減肥減到沒有朋友，經歷許多自己才懂的心酸跟委屈。不知對或是錯的跑步歷程，跑不動跑不快的悲哀，也不知還能跑多久的茫然若失..過去，我抽煙，追劇，吃零食。現在，我按摩，拉筋，自己煮。這一切，都為了要迎著風去跑步，用我的腳，帶我去看美麗的風景。我只是想去改變我的生命，不是減肥跟跑步而已。我現在真的更愛自己。