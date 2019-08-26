訓練心得／田中馬官方訓練營 雨你同行的團練

2019-08-26 09:33 運動筆記 Mini黃ZM



雨神同行之團練1st-8/18

關於團練那件小事-W1

天啊！第一次團課，滿心期待呀~

結果天空不作美，下了場大雨，即使下雨我們的熱情依然不減，畢竟人是防水的，但我的頭可不防水，下次還是把我的小頭帽給戴上好了，以免禿頭T_T

在跑主課表的時候，特別是50公尺衝刺時，很努力的在找回當年年少時跑百米抬腳上拉的感覺，不得不說到現在依然喜愛跑百米的程度勝過於馬拉松，畢竟那是我的摯愛啊！但是跑步還是快樂！(只要還能跑都是快樂的！莫忘初衷！)

謝謝劉大教練耐心的為我解答關於跑步相關的疑問，問問題的時候口氣有點心急對教練有點不好意思，但謝謝教練耐心的細說（劉大教練：你先聽我說⋯blablabla）小的知錯了，下次會靜下心不著急的，也謝謝糨糊教練，抓出支撐落下有待加強，把我抓到旁邊護著腰讓我抓落下的感覺，抓準重心人自然就會向前落，小小的加強了一下，感恩教練。

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即使雨我們同在一起，我們的每一步都是不變的堅持

鴿子：一但跨出，那就是開始，只有你能寫下自己的精彩故事···咕咕咕···

團課結束後被二水全馬營的陳揚升大哥抓去吃臭豆腐(不是抓啦是相揪哈哈)，其實我們並不認識，聊著聊著說還在我網誌下有留言，可見大哥真的很熱情哈哈，於是搭了田馬營老裕大哥的車和幾個田馬營的同學(老魚、老裕、老莊、老洲、老琳、老立，巧遇老倍)與二水馬學長姐們同行，就這麼去吃女人香臭豆腐了！好吃！好吃！好吃！(很重要所以要講三遍)

眾人皆知的朦朧美

回程準備騎車時，哇～雨停了，雨過天晴，就帶著快樂的心情回家啦！

劉大教練：「在面對多變的天氣，你可以選擇屈服，也可以選擇戰鬥！

我們並非要戰勝雨天，而是要戰勝心中所想像的下雨天。 」

#跑步永遠忠誠

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