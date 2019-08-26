賽事心得／北海道馬拉松 超級貼心的服務

2019-08-26 09:36 運動筆記 Ray



搭了飛機跑這麼遠來這跑馬，

我不是來放棄的，

大概從20多公里就一直對自己說，

賽前有了上次東馬的經驗，

上廁所也是門學問，

前一小時比較少人排了一次，

前40分鐘就排超級長..

趕緊再排，排到時也想上了，

離開跑20分鐘，

大會在廣播說起跑點要關閉了，

講日語為什麼我聽得懂？

因為我看排在後面的都往起點衝去...

我也是有上次相關經驗的好嗎XD

還好我快排到了，

趕緊上了衝去起跑點，

這次在C區，海外馬離起點最近的一次

因為上廁所，過去時已經在C區尾了

在1分27秒時通過起點。

本來擔心會太熱，但下著雨涼爽不少！

前20多公里是下著雨刮著風的..

剛起跑不久我鞋就已經濕了，

不過4%本來就非常不防水，

然後還很容易打滑，

下雨天的4%還是需要小心駕馭，

都已經快被認證為雨神了，

天氣還是這麼不給面子，

不過比起出太陽，我還是選雨天吧

正當前面覺得涼爽，跑得還行的時候

太陽很突然就冒了出來，說來就來

突然補給策略又需要改變，

本來水可以喝一杯，要變喝2杯

大約26km時大腿有點不適，

有點想抽筋的感覺，

本來擔心的小腿反而沒事..

但維持跑姿，如果這時跑姿跑掉了

應該馬上就抽了，

就這樣繼續來到30km，

所謂的撞牆期真的來了！

大腿小腿都變得好重，

想維持跑姿感覺要花更多力氣，

今天的能量膠分別在7km、15km、23km、30km、35km吃掉，

這次分配的感覺還不錯，可再試試，

但第一次吃GU，有點兒不習慣，

之前吃別家都是比較液體，

這個好固體，沒喝水真的吃不下去

但還是要習慣，

巧克力、咖啡都還不錯吃！黑莓普普

橘子口味超噁..吃完超反胃

然後我買最多包就橘子...

跑到35km時已經開始懷疑人生，

為什麼每次要這樣虐待自己，

我短期內真的不想再跑了！

小劇場ㄧ直上演，

但看看周圍，大家都還努力在跑著

而且都35km了，有什麼理由停下來

不要想著比賽中間的痛苦，

要想著比完賽破PB的爽感，

還有趕快跑完回去洗個熱水澡，

晚上可以好好逛街和吃大餐！

不要執著現在，要放眼未來！

這也是跑步教會我的事，

38km左右跑進北海道大學，

兩旁站著滿滿的加油民眾，

你好意思停下來喔！

不管多累，聽到加油聲絕對是有用的，

旁邊的大叔喘息聲超級大聲，

但也剛好在幫我打著節拍，

隨著他的喘息聲邁開步伐，

跟了約1k他速度慢下來了，

我又離他遠去了，

最後3km我已經是在享受比賽了，

因為我知道快到了，

也知道破PB絕對沒問題了，

時間很快，3個多小時就這樣過了，

最後離終點100公尺，看ㄧ下錶，

好像有機會318啊！

直接加速衝刺，但還是差5秒啊！

回頭跟賽道鞠個躬，

結束了這次北海道馬拉松。

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最後完賽成績：3小時19分4秒

上次東馬：3小時25分5秒

破了PB 6分鐘！！

算是對自己可交代的成績，

代表這個夏天還是有進步的，

感謝台灣的夏天幫我意志力變強了

接下來就要進入我最愛的冬天了！

加緊繼續訓練，

年底台北馬好好加油（但要抽得到）

要稱讚ㄧ下北海道馬的貼心服務，

ㄧ路上的志工就不用多說，

日本的比賽都非常專業，

回到終點不用自己彎腰拆晶片，

有跑過的人都知道，

剛跑完還要拆晶片真的很想死，

會有專人彎腰幫你拆！超貼心！

還可以印完走證，

還有一杯冰咖啡加一塊白色戀人，

真的很北海道，我喜歡！

如果要為這場打個分數，

我會給90分以上！

如果將來要夏季驗收，

可能還是會想來北海道！