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訓練心得／陽明山大縱走 trail run

2019-08-26 09:40運動筆記 Jack Kox

早上7點從劍潭站出發，天氣悶熱一直上到風櫃嘴，再前往擎天崗（一樣悶熱無風）到達遊客中心休息，補充水份食物。再往冷水坑上七星山頂（山頂太陽日曬也沒什麼涼風），趕緊下小油坑遊客中心，吹冷氣吃吃喝喝。

補充完畢，繼續往長階梯上大屯山頂，終於有些涼爽微風。稍做休息繼續前進，到二子坪再下到清天宮，結束這次邊跑邊玩的行程，總距離約28k，花費9小時多。

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前面沒記到,總距離約28k,時間約9小時多(app時間有誤差)

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