與波士頓馬拉松十年之約 第11年起可直接參賽

2019-08-25 17:02 運動筆記 Scott Shih



連續參加3屆波士頓馬拉松.....

要燒很多錢，2020報名費255US$，機票30,000NT$+，住宿每晚每房間約10,000+ ，當然還要買一堆的波馬紀念品。

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要持續不停的練習並努力保護自己不受傷；我每年大約練習2000左右的公里數（2016：1872K，2017：1970K，2018：2671K)；其中大部份的時間都在練E心率，其實練習的總時數是差不多的，因為速度慢慢的在進步，所以里程總數也在增加。

要有很多的休假，因為波士頓 台灣沒有直飛，所以台灣跑者，大部份都到紐約轉機或轉巴士到波士頓，另外，有個比較冷門但是我認為比較舒服的方式，就是坐日亞航，從東京轉到波士頓，再加上波馬的物資都要現場領取，所以一趟行程至少需要6天以上的時間(2天飛行+領物資及比賽），至於其它注意事項可參考爽爽的波馬經驗分享

連續參加三屆馬拉松，一直期待自己能一年比一年的進步，對於45~49年齢段的我，有多麼的不容易；還好，幸福的我，擁有一群精實又充滿歡樂的MCRT跑友陪伴再加上專業的教練、專業的指導，所以，連續三年，我都可以順利的持續進步。

十年之約？因為波士頓馬拉松，只要連續十年出賽，第11年起，都可以不用Qualify直接參賽；其實，十年後是不是還有體力持續出賽，都是個大問題，但至少，我已經堅持了5年（也早已確定拿到了2020的BQ資格），雖然自己也清楚了解，這二年，可能就是我人生成績的高峰，更不知道未來7年會發生什麼事，然而做為一個市民跑者，仍會規律的練習，樂觀的迎接健康的每一天，或許這種心態，才是十年之約對自己的真正期許吧！

想參加2020波士頓馬拉松的朋友們，波馬官方的報名時間及資格，已經正式宣布了，9/6～9/18請大家注意自己的報名時間，我們大家2020 4/20波士頓見。