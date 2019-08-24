運動資訊／想健康變美？ 試試看這招

2019-08-24 06:00 運動筆記 阿芳



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想健康變美？試試看我這招！（圖片來源：123 RF）

有許多參考資料顯示，想要維持良好的狀態除了規律運動之外，更重要的是搭配對的飲食。有的人認為自己平常有規律運動，但仍大吃特吃，攝取的熱量還是可能比消耗的更多。我的運動量雖然不大，一週 4~5 日瑜伽，週末有空時則輕鬆跑，屬於為了健康而運動的女孩，飲食方面也沒有特別忌口。但在今年夏天意識到自己過於放縱，發現自己的健康指數不如以往，如果不想增加運動量，藉由飲食控制，又該如何做？

多種飲食控制法，我選大燕麥片

然而在網路上也搜尋到許多分享控制飲食的方法，也經常看見大燕麥片的介紹。桂格大燕麥片本身屬於健康食品，最大的特點是不易形成體脂肪，以及調節血脂，降低膽固醇等，桂格大燕麥片更獲得國家健康食品的雙認證，對此產品也較不會有疑慮，能安心地食用。二來，食用方式也很方便，只要有碗、熱水即可享用，省去準備餐食的時間與麻煩。第三，目前也有推出單包裝系列，更能控制每一次的食用量，不用擔心攝取超過的熱量。種種原因讓我優先選擇桂格大燕麥片來幫我實現目標。

一包大燕麥片隨身包加入適量的熱開水，攪拌均勻即可食用（圖片來源：阿芳）

減少油膩，先從早餐開始

以往早餐自己大部分會選擇在傳統早餐店購買，不外乎吃蛋餅、漢堡、吐司等等，不考慮熱量的話，整體來說是偏油膩，也許熱量足夠了，但油脂攝取過多、蛋白質攝取過少。中餐與晚餐，因為自己也喜歡烹飪，會自己料理，堅持少油少鹽，並攝取足夠的澱粉、蔬菜與肉類等等。因此征服體脂肪的第一步，決定先從早餐開始改變，連續 14 日的體驗到底會有什麼結果呢？

大燕麥片吃法有多種，最簡單是拆一包隨身包（37.5 克）加適量的熱開水，攪拌均勻即可食用，相對的吃起來較單調無味。喜愛有飽足感的我，則會再額外加入其他穀物、蔓越莓乾、水果或是鮮奶等等，可使燕麥更有風味與口感。

大燕麥片搭配水果與其他穀物，更有風味（圖片來源：阿芳）

2 週測試，兩大成果分享

1. 身體狀態改變

在原本非常愛吃高熱量、高澱粉、高脂肪食物的我，經過 2 週吃大燕麥片早餐，也很期待是否真的與包裝上所說「有助減少體脂肪形成」。運動方面仍然維持一週 5 日的 30 分鐘瑜珈，飲食菜單除了早餐吃大燕麥片，其他沒有改變，體驗期間也經過父親節吃大餐的日子，10 天後我的狀態變得更好，運動搭配麥片的結果令我相當吃驚。

規律運動搭配正確飲食，才是改變的不二法門喔（圖片來源：阿芳）

2. 高纖順暢

由於大燕麥片所含的膳食纖維比一般白米來得高，37.5克 的大燕麥片就含有約 3.7 克的膳食纖維成分。膳食纖維本就能促進腸胃的蠕動，但其實也需要飲用足夠的水分，否則也有可能會出現便秘的情況。在體驗的期間，我每日的飲水量大約 1,800 c.c. 左右，也觀察的確每天都有順暢地做完例行之事（排便），身體更輕鬆自在。

變得健康，就能變美

燕麥屬於禾本科燕麥屬的植物，且具有膳食纖維和β-聚葡萄糖，是經國際認可的健康全穀物，但由於每個人生理構造仍有差異，食用後的感受也許會不同。但也千萬別認為三餐都吃大燕麥片則能保住一切健康，還是得攝取不同種類的營養成分，達到均衡飲食，並搭配適量的運動。每個人共同的目標皆是身體的各項數值都能保持良好狀態，找到適合自己變健康的方式，不管是男是女，就能變得更有魅力。

想了解更多燕麥的秘密：http://bit.ly/2P9fSTP

以上文章由 桂格 贊助刊出。

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