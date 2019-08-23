親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

男子天天喝珍奶腹痛嘔吐 送醫腸道夾出黑礦石

輕颱白鹿最快下午2時30分陸警 公總擬封四公路

運動筆記放鬆就進步了【教練！我想跑步！】不只會跑也要會吃：適合夏天的沁涼補給!
健行筆記瑞芳/鼻頭角步道汐止/大尖山步道
NBA 2019籃球世界盃熱身賽- 美國vs.澳洲 (8月22日)華盛頓巫師賽季三大好球 (2018-19賽季)

焦點人物／運球跑馬竟然差點破三 根本達人秀！

2019-08-23 09:35運動筆記 大鈞哥

你有沒有想過，當有一天Allen Iverson來跑馬拉松，或Mo Farah去打籃球，會是怎麼樣的畫面？身為「馬場觀察家」，大鈞哥這外號當然不是叫假的，既然要觀察，當然要給你最狂的「驚世馬場紀錄」！看到了嗎？「同時」超越Allen Iverson和Mo Farah的人終於出現了，而且一次還是兩個。

(單手運球紀錄保持人Raphael Igrisianu的比賽畫面。影片來源：youtube)

就是要與眾不同，運球跑馬一樣快破三

2017年4月30日，德國人Raphael Igrisianu於德國杜塞道夫舉辦的一場馬拉松中，他以3:00:25（小時／分／秒）的成績，創下「運一顆籃球完成馬拉松」的最速紀錄。Raphael Igrisianu想要完成這樣的嘗試，原因其實很簡單，就是為了想要和身旁的跑者不一樣，以不同的方式參與馬拉松。

(雙手運球紀錄保持人Marti Medar的比賽畫面。影片來源：youtube)

運一顆不夠狂，那就運兩顆啊

你可能會覺得運一顆球完賽沒什麼了不起，哼哼，那大鈞哥就給你看「運兩顆球的馬拉松最速完賽紀錄」！由來自愛沙尼亞的Marti Medar於2017年9月10日所寫下的紀錄，他在愛沙尼亞年度最大的塔林馬拉松中以3:54:16（小時／分／秒）的成績創下最速紀錄。順帶一提，Marti Medar曾經也創下單手運球最速完賽的紀錄，只是後來被Raphael Igrisianu超越。

看完影片，大鈞哥覺得，跑在他們旁邊的跑者們應該蠻崩潰的吧，乒乒乓乓的，沿途都是運球聲XD。但言歸正傳，一邊運球一邊跑馬，除了要有過人的勇氣，跑的更是加倍的毅力呀！即使經過泥巴地、掉了很多次球，還是能夠破四，真的蠻厲害的。只是雖然跑步厲害，但看起來他其實比較需要的，應該是多多練習運球技巧，你說是吧？

後記

長期觀察馬場，大鈞哥提醒大家，想要跟他們一樣長時間運球，那麼手指的保護不能少；要這樣長時間的手腳並用，想必會需要來一點適時的能量補給；跑步又運球，平時就需要好好保重自己的膝關節。大鈞哥覺得，誠摯希望各位，在追求自我、挑戰各項紀錄的同時，一定也要保持健康喔！

各位想看甚麼樣的紀錄，都可以在網站下方或是FB留言，讓大鈞哥能夠跟大家討論、分享喔，啾咪。

分享

相關新聞

跑步知識／不只會跑也要會吃 適合夏天的沁涼補給！

2019-08-23 09:40

跑步小品／放鬆就進步了

2019-08-23 09:45

影／台中首場「斯巴達障礙跑競賽」921在洲際棒球場

2019-08-22 11:03

焦點人物／追夢女俠陳宇璿 2019上半年回顧

2019-08-22 06:00

地表最強的物資馬 ZEPRO RUN來宜蘭冬山河啦！

2019-08-22 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 戀心在弓鞋

2019-08-22 06:00

賽事心得／我的路跑之旅 從2011第一場開始

2019-08-22 06:00

路跑知識／運動前後聰明吃 讓你增肌減脂事半功倍

2019-08-21 16:08

跑步知識／小腿拉筋 3 地雷 你踩雷了嗎？

2019-08-21 13:30

跑步小品／半夜跑

2019-08-21 13:15

影片剪輯／互相傷害才能更快奶爸團介紹

2019-08-21 13:09

賽事心得／Xterra Taiwan越野 心越野！

2019-08-21 13:03

ZEPRO又來RUN高雄啦 一起到橋頭動起來

2019-08-21 12:59

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第六周

2019-08-20 10:06

訓練心得／田中馬拉松訓練營 雨中的太陽

2019-08-19 10:28

訓練心得／十八尖山清交環校 很不錯的跑步路線

2019-08-19 10:24

訓練心得／田中馬拉松訓練營 勇敢地跨出第一步

2019-08-19 10:21

訓練心得／月老馬主場失守 馬場濱拉登大危機！？

2019-08-19 10:08

帶小比遊台灣／帶著熱情與勇氣 關山連日馬第一日

2019-08-17 06:00

賽事訓練／透過基因密碼 觀察訓練後體內發生了什麼事

2019-08-17 06:00

三星安農溪馬拉松11月17日開跑 美食吃到飽

2019-08-16 23:31

宜蘭首辦三星安農溪馬拉松 沿溪環湖跑茶山過落羽松林

2019-08-16 14:13
看更多

熱門文章

世羽賽／瓦解6局末點 戴資穎寫大逆轉闖8強

2019-08-23 00:14

NBA／鬥牛時不能包夾？球星正反意見不一

2019-08-22 14:15

世籃賽／FIBA官網戰力排行榜更新 塞爾維亞擠下美國登頂

2019-08-22 15:18

NBA／秀後撤步與金雞獨立跳投 西蒙斯展現球技大提升

2019-08-22 13:00

NBA／達德利占安東尼缺？爭議發言引球員唇槍舌戰

2019-08-22 14:41

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

ABL／傳拒山西2200萬合約 林志傑盼在台打職籃

2019-08-22 17:46

世羽賽／3局狂吼奪勝 周天成闖8強平個人最佳

2019-08-22 23:19

日職／火腿5:3勝西武 王柏融近7打數無安打低潮

2019-08-22 20:18

日職／下放二軍超過兩個月 宋家豪終於重返一軍

2019-08-22 16:05

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

MLB／王維中接替人選帕克 初登板奪中繼成功

2019-08-22 15:50

NBA／快艇和巫師迎新「聲」畢拉普斯 、巴特勒任球評

2019-08-22 11:29

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

中職／林安可生涯首支再見安打 猿隊龍頭遭兄弟取代

2019-08-22 23:21

桌球／林昀儒險勝陳建安 挺進捷克公開賽16強

2019-08-22 23:59

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

日職／張奕拚先發3連勝失利 對軟銀吞生涯首敗

2019-08-22 20:06

ABL／林志傑披富邦12號 許晉哲：希望他成隊神

2019-08-22 15:49

世羽賽／3局大戰退丹麥強敵 廖敏竣、蘇敬恒闖8強

2019-08-22 20:12

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

NBA／雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

2019-08-22 10:57

世羽賽／錯失賽末點遭逆轉 麟洋配無緣8強

2019-08-23 03:27

世籃賽／第三節火力釋放 美國熱身賽克澳洲

2019-08-23 09:19

MLB／霍特再見安打結束補賽 紅襪12分鐘下班

2019-08-23 08:28

世籃賽／八村壘摘全場最高23分 日本熱身賽惜敗阿根廷

2019-08-23 10:07

中職／詹子賢第20轟 兄弟3連勝

2019-08-23 00:14

中職／萊福力7.1局好投 兄弟退悍將收3連勝

2019-08-22 22:07

日職／王柏融近況不振 回一軍8戰打擊率1成85

2019-08-22 20:35

ABL／離開SBL 富邦領隊蔡承儒：改變只是起點

2019-08-22 17:07

MLB／今日戰績表 道奇10局下再見轟擊敗藍鳥

2019-08-22 13:50

日職／張奕4.2局失3分無緣3連勝 吞個人首敗

2019-08-22 19:00

世籃賽／在超過5萬人前執教 波總：像在電影中

2019-08-23 09:58

MLB／美東第一爛隊 金鶯團隊挨258轟平單季歷史紀錄

2019-08-22 14:38

中職／831大限前 猿隊新洋投多猛抵台

2019-08-22 14:38

美網／單雙打種子 謝淑薇皆列名

2019-08-23 00:23

CBA／吳永盛上海簽約 領14號戰袍

2019-08-22 17:32

中職／冠猛先發5局丟7分 猿隊新洋投抵台

2019-08-23 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top