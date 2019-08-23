焦點人物／運球跑馬竟然差點破三 根本達人秀！

2019-08-23 09:35 運動筆記 大鈞哥



你有沒有想過，當有一天Allen Iverson來跑馬拉松，或Mo Farah去打籃球，會是怎麼樣的畫面？身為「馬場觀察家」，大鈞哥這外號當然不是叫假的，既然要觀察，當然要給你最狂的「驚世馬場紀錄」！看到了嗎？「同時」超越Allen Iverson和Mo Farah的人終於出現了，而且一次還是兩個。

(單手運球紀錄保持人Raphael Igrisianu的比賽畫面。影片來源：youtube)

就是要與眾不同，運球跑馬一樣快破三

2017年4月30日，德國人Raphael Igrisianu於德國杜塞道夫舉辦的一場馬拉松中，他以3:00:25（小時／分／秒）的成績，創下「運一顆籃球完成馬拉松」的最速紀錄。Raphael Igrisianu想要完成這樣的嘗試，原因其實很簡單，就是為了想要和身旁的跑者不一樣，以不同的方式參與馬拉松。

(雙手運球紀錄保持人Marti Medar的比賽畫面。影片來源：youtube)

運一顆不夠狂，那就運兩顆啊

你可能會覺得運一顆球完賽沒什麼了不起，哼哼，那大鈞哥就給你看「運兩顆球的馬拉松最速完賽紀錄」！由來自愛沙尼亞的Marti Medar於2017年9月10日所寫下的紀錄，他在愛沙尼亞年度最大的塔林馬拉松中以3:54:16（小時／分／秒）的成績創下最速紀錄。順帶一提，Marti Medar曾經也創下單手運球最速完賽的紀錄，只是後來被Raphael Igrisianu超越。

看完影片，大鈞哥覺得，跑在他們旁邊的跑者們應該蠻崩潰的吧，乒乒乓乓的，沿途都是運球聲XD。但言歸正傳，一邊運球一邊跑馬，除了要有過人的勇氣，跑的更是加倍的毅力呀！即使經過泥巴地、掉了很多次球，還是能夠破四，真的蠻厲害的。只是雖然跑步厲害，但看起來他其實比較需要的，應該是多多練習運球技巧，你說是吧？

後記

長期觀察馬場，大鈞哥提醒大家，想要跟他們一樣長時間運球，那麼手指的保護不能少；要這樣長時間的手腳並用，想必會需要來一點適時的能量補給；跑步又運球，平時就需要好好保重自己的膝關節。大鈞哥覺得，誠摯希望各位，在追求自我、挑戰各項紀錄的同時，一定也要保持健康喔！

各位想看甚麼樣的紀錄，都可以在網站下方或是FB留言，讓大鈞哥能夠跟大家討論、分享喔，啾咪。