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焦點人物／追夢女俠陳宇璿 2019上半年回顧

2019-08-22 09:26運動筆記 森林跑站

去年年底到今年年初都在準備 3000 障礙的比賽，這是一個結合耐力、肌力、技術性的賽事，為此作了很多練習和調整，但試了很多次，成績依舊卡在 11 分上下，我想修改自己的動作是必然的~包括水坑、跨欄部分都還有進步空間…

(圖片來源：森林跑站)

當時是想拚亞錦賽，雖然始終還是沒有完成這塊版圖，但人生本來就不是什麼事都能得償所願的，至少在這過程我不後悔，也不會因此而氣餒，畢竟越挫越勇才是運動員最重要的態度。 

(圖片來源：森林跑站)

此外，這半年多，也擔任了跑步班的教練，每一次的教學，都看到學生們對跑步的熱忱與勇氣~ 例如，很多學生不太敢跑間歇、相信自己能跑完半馬等，但他們還是在我們教練的鼓勵下(還是壓力？哈)，勇敢的克服難關。 

(圖片來源：森林跑站)

除了幫助學員進步很開心外，我也覺得，上課時不只是教練傳授學員技巧，學員的回饋也讓我們感到非常充實。而他們的態度和熱誠，也鼓勵到我，或許說我們彼此教學相長吧。每次的教學都是一起成長的時光，期望能跟學生們一起探索進步，享受不一樣的成就感。 

(圖片來源：森林跑站)

下半年第一場大賽是聽說去跑一次就會愛上的黃金海岸半馬，會選擇這場比賽是因為它是一場兼具賽事品質和觀光氛圍的賽事，希望能從一個比較輕鬆的心情下開始下半年的賽季，但項目的轉換對我是一大的挑戰，畢竟從中距離轉戰到長距離還是需要點時間，不過這段時間都有在打基礎有氧，狀況一定會越來越穩，每次的訓練都是不停的在跟自己挑戰，期望自己變得更好！

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(圖片來源：森林跑站)

比完黃金海岸後，會到大陸跟日本移地訓練，準備10月的全運會，希望接下來都能一切順利，跑出不錯的成績，加油！

（編按：後來黃金海岸馬拉松的計畫，因航空公司罷工事件取消航班，評估後宇璿決定不參賽。緊接著的移地訓練，目前也即將接近尾聲，下半年讓我們一起為宇璿加油。追蹤她的 FB：陳宇璿 Yu-Hsuan CHEN

(圖片來源：森林跑站)

本文由 森林跑站 授權刊出原文出處：【陳宇璿-2019上半年回顧】

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