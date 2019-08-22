訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 戀心在弓鞋

2019-08-22 09:40 運動筆記 陳揚升



傍晚的五點半

烏雲罩頂不穩定的天空

空氣中有著淡淡茶香 微涼的風

是個極佳的跑步好天氣

戴上跑錶 穿上跑鞋 一瓶水

來到弓鞋國小跑課表 剛好小雨飄

操場上 每天帶著黑土狗

固定散步運動的退休員警也來了

還有一個撐著黃色雨傘的阿姨

也在慢慢吃著甜甜圈

在小雨中自在愜意

當然 練就一身防水功夫的我

沒問題的慢慢緩跑5分鐘

做關節操的同時 雨勢稍大

哈哈 真好 張開嘴巴就可以補給囉

但懷疑 前幾天新聞又報可能是酸雨

真的...能喝嗎XD

有帶水 就乖乖地喝水吧阿...

而撐黃色雨傘的阿姨

甜甜圈吃完走進中廊 笑笑說

她今天這樣就好了 拜拜

開始跑主課表6區200公尺6趟

及5區400公尺3趟

因腳背傷休息一星期

星期日才又重新跑步的我

對這課表 感覺有些硬斗

就試看看吧

跑了第二趟後 看了手錶

觀察自己的心率變化

總在停下速度幾秒後升高

然後再緩緩降低

在這時 退休員警叔叔

也跟我打招呼離開 拜拜

又是屬於自己的弓鞋國小了

繼續跑吧 GoGoGo

觀察第三趟 第四趟跑完的心率

好像是身體適應了這跑步速度

逐漸降低 自己真的有驚訝到

這好奇妙的身體變化是正常的嗎

繼續第五趟 第六趟跑完

還真的咧... 因為心率降低

恢復時間也縮短些

自己好奇的多跑了第七趟

依然一樣耶 哈哈 真是妙妙妙

再來的400公尺5區

真的可以跑完嗎 之前都沒跑過

所以自己懷疑自己

第一趟跑完 還真的可以 哈哈

這時 弓鞋操場的照明燈亮了

還真是美

看了這雨中的弓鞋操場

心情真好 足以忘記了是來跑課表的

接著第二趟跑完 有點累

但心率依舊低

去喝口水 再試第三趟

跑完後 真的有累了 哈哈

可是

在下著雨的美麗弓鞋國小跑步

真是件享受的事

在品嚐完湯品後的緩跑5分鐘

那那那隻夜晚常出現的大笨鳥

又來到了操場 佔據在跑道上

上演著你追我跑

不對 是我跑你飛的劇情

這次換你怕我了齁...

可能因為這次燈還亮著的吧

知道我比牠還大隻 哈哈

跑完收操了

分享 facebook

剛癒合微微疼的腳背不算什麼

可以跑就是幸福

用雙腳看見的美麗 是獨享的開心

哈哈哈哈哈 一起跑吧

#361°×戀戀二水跑水馬拉松

#初馬官方訓練營