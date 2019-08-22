親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA後場球員五大火鍋封阻 (2018-19賽季)Giannis Antetokounmpo三大好球 (2018-19賽季)

賽事心得／我的路跑之旅 從2011第一場開始

2019-08-22 09:49運動筆記 Furby Hsieh

氣力與堅強，是練習與累積出來的。——劉若英

我的第一場路跑賽2011年5月29日那一天Nike女子路跑賽，只是朋友邀約湊人數，就也湊合著去參加。報名下去，隔了兩個月，等到要比賽前一週拿到物資，才盤算著原來要差不多要提早2小時左右起床梳洗整理，也搞不清楚到底要不要吃點食物墊胃，一大清早五點多還沒有公車，幾個女生分頭搭計程車、騎摩托車、走路暖身集合總統府前的凱達格蘭大道上。

等待起跑前的興奮和茫然，初生之犢不畏虎，硬是亂跑就對了，跑在因為路跑賽仁愛路上淨空任人跑著，忘情跑著，一個不小心貓眼就會絆到腳，偶爾會聽到救護車的聲音經過、因為仁愛路封路把路人也阻隔了，只得等一批跑者群間的空檔義交管制交通，就也呼吸全亂的狀態下胡亂跑完，跟著人群領著完賽物資。

開心的一群女生拍照留念，背景是總統府開心跳躍姿態留影，在會場裡亂晃的時間說不定還多於跑步時的樣子，有著其它運動相關廠商的攤位與大會抽獎活動，就也待著看人、看物、看跑步到底有什麼魅力集結了那麼多人群享受著。那是我的難忘回憶，每一點小小改變都是一場契機，後來跑著跑著就也跑出屬於自己的一條路！

分享

2016年4月10日報名10公里，天未亮，台北市政府前集合，先去寄物區寄放個人物品，起跑前離起跑拱門近些，開啟 Nike Run Club APP紀錄跑步狀態，戴起耳機準備，注意呼吸、步調，照自己的運動節奏盡量不要被其他跑者影響，跑到大佳河濱公園，穩定跑完結束，會有男模特兒排列在完賽區等待發送完賽禮，這次的項鍊不同以往的獎牌很美，那陣子帶了幾天。領了完賽物資，再搭接駁車到行天宮捷運站轉搭捷運回家。

那年2011開始年年參加Nike女子路跑，從一群人到只剩我，熟門熟路穿梭國內各大小路跑賽事、就也往國外嚐鮮探門路，後來女子路跑換運動品牌、贊助商舉辦，就也沒參加了。接下來，開始陸續分享我的路跑之旅！

跟著Furby美美運動向前衝  https://www.facebook.com/lovefurbyhsieh/

Cycle x Yoga x 肌筋膜放鬆讓我們享受運動 享受人生 享受愛我不在家 就在去運動的路上Keep going

相關新聞

地表最強的物資馬 ZEPRO RUN來宜蘭冬山河啦！

2019-08-22 09:31

ZEPRO又來RUN高雄啦 一起到橋頭動起來

2019-08-21 12:59

焦點人物／追夢女俠陳宇璿 2019上半年回顧

2019-08-22 09:26

跑步知識／小腿拉筋 3 地雷 你踩雷了嗎？

2019-08-21 13:30

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 戀心在弓鞋

2019-08-22 09:40

路跑知識／運動前後聰明吃 讓你增肌減脂事半功倍

2019-08-21 16:08

跑步小品／半夜跑

2019-08-21 13:15

影片剪輯／互相傷害才能更快奶爸團介紹

2019-08-21 13:09

賽事心得／Xterra Taiwan越野 心越野！

2019-08-21 13:03

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第六周

2019-08-20 10:06

訓練心得／田中馬拉松訓練營 雨中的太陽

2019-08-19 10:28

訓練心得／十八尖山清交環校 很不錯的跑步路線

2019-08-19 10:24

訓練心得／田中馬拉松訓練營 勇敢地跨出第一步

2019-08-19 10:21

訓練心得／月老馬主場失守 馬場濱拉登大危機！？

2019-08-19 10:08

帶小比遊台灣／帶著熱情與勇氣 關山連日馬第一日

2019-08-17 06:00

賽事訓練／透過基因密碼 觀察訓練後體內發生了什麼事

2019-08-17 06:00

三星安農溪馬拉松11月17日開跑 美食吃到飽

2019-08-16 23:31

宜蘭首辦三星安農溪馬拉松 沿溪環湖跑茶山過落羽松林

2019-08-16 14:13

跑步知識／肌肉張力 調整的藝術

2019-08-16 09:29

影片剪輯／台灣極東越野賽事熱血篇

2019-08-16 09:23

台糖公益路跑 林義傑邀大家一起做公益

2019-08-15 15:52
看更多

熱門文章

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

世羽賽／山口茜爆冷出局 戴資穎拚重返球后

2019-08-21 11:23

NBA／看好哈沃德貢獻 柏金斯：湖人需要他

2019-08-21 15:00

世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

世籃賽／美澳熱身賽對決 英格斯：要暴扣米契爾

2019-08-21 14:20

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

世籃賽／波總讚澳洲是勁敵 美國隊移訓也交心

2019-08-21 15:18

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

SBL／蘇翊傑結束球員生涯 最難割捨球迷喝采

2019-08-21 14:57

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

MLB／馬林魚故意砸亞古納？ 勇士教頭爆氣被驅

2019-08-21 12:43

NBA／助老鷹未來步正軌有功 總管獲升職與延約

2019-08-21 11:50

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

中職／台中金控大戰 因雨延賽

2019-08-21 18:12

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top