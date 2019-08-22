賽事心得／我的路跑之旅 從2011第一場開始

2019-08-22 09:49 運動筆記 Furby Hsieh



氣力與堅強，是練習與累積出來的。——劉若英

我的第一場路跑賽2011年5月29日那一天Nike女子路跑賽，只是朋友邀約湊人數，就也湊合著去參加。報名下去，隔了兩個月，等到要比賽前一週拿到物資，才盤算著原來要差不多要提早2小時左右起床梳洗整理，也搞不清楚到底要不要吃點食物墊胃，一大清早五點多還沒有公車，幾個女生分頭搭計程車、騎摩托車、走路暖身集合總統府前的凱達格蘭大道上。

等待起跑前的興奮和茫然，初生之犢不畏虎，硬是亂跑就對了，跑在因為路跑賽仁愛路上淨空任人跑著，忘情跑著，一個不小心貓眼就會絆到腳，偶爾會聽到救護車的聲音經過、因為仁愛路封路把路人也阻隔了，只得等一批跑者群間的空檔義交管制交通，就也呼吸全亂的狀態下胡亂跑完，跟著人群領著完賽物資。

開心的一群女生拍照留念，背景是總統府開心跳躍姿態留影，在會場裡亂晃的時間說不定還多於跑步時的樣子，有著其它運動相關廠商的攤位與大會抽獎活動，就也待著看人、看物、看跑步到底有什麼魅力集結了那麼多人群享受著。那是我的難忘回憶，每一點小小改變都是一場契機，後來跑著跑著就也跑出屬於自己的一條路！

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2016年4月10日報名10公里，天未亮，台北市政府前集合，先去寄物區寄放個人物品，起跑前離起跑拱門近些，開啟 Nike Run Club APP紀錄跑步狀態，戴起耳機準備，注意呼吸、步調，照自己的運動節奏盡量不要被其他跑者影響，跑到大佳河濱公園，穩定跑完結束，會有男模特兒排列在完賽區等待發送完賽禮，這次的項鍊不同以往的獎牌很美，那陣子帶了幾天。領了完賽物資，再搭接駁車到行天宮捷運站轉搭捷運回家。

那年2011開始年年參加Nike女子路跑，從一群人到只剩我，熟門熟路穿梭國內各大小路跑賽事、就也往國外嚐鮮探門路，後來女子路跑換運動品牌、贊助商舉辦，就也沒參加了。接下來，開始陸續分享我的路跑之旅！

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