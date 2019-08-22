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地表最強的物資馬 ZEPRO RUN來宜蘭冬山河啦！

2019-08-22 09:31運動筆記 Z編

2020年1/5跟著我們一起感受地表最強物資馬！宜蘭冬山河動起來~

2020年ZEPRO帶大家來到宜蘭冬山河親水公園，在這邊每年吸引不少國內外旅客爭相造訪，甚至已經成為不少外國旅客朝聖的觀光節日之一，而冬山河親水公園在平時除了是當地居民閒暇休憩的場域，更是不少遊客連接宜蘭傳統藝術中心，搭船遊河規劃一日小旅行的好去處。

ZEPRO RUN宜蘭場提供了5K、10K、21K三種組別，如果你是想輕鬆休閒漫步、全家大小一起出外走走沿著河畔飽覽河岸風光景致，拉近親子感情就選擇5K健康組；如果你想給自己訂定一個運動目標或驗收平日練跑成果就選擇10K路跑組；更或是你想要挑戰自我破PB就來選擇21K半馬組，歡迎來挑戰自己的最速極限。各種組別專為不同需求的你量身打造！

報名費$800，ZEPRO最具城市特色的賽事專屬的紀念賽衣+機能運動短褲+運動後背包+運動毛巾+紀念獎牌等多項好禮讓你拿到手軟！豪華組別專屬限定CP值超高的柏油路跑鞋讓你拿好拿滿~

活動路線沿著冬山河畔繞行，美不勝收的景致映入眼簾，鮮紅色的橋樑橫跨兩岸，點綴著一艘艘透著白色帆布的小舟，微風拂過鳴鳥啁啾的綠樹濃蔭，欣賞河岸邊的野薑花、金鳥鶴蕉綻放。

運動完千萬別忘了一定要規劃美食地圖，吃遍吃透再回家，絕對不虛此行！除了有小編私心推薦的財記港式臭豆腐、義豐蔥油派、廣興做粿、羅東紅豆湯圓…等，還有超多美食等你來挖掘喔！

ZEPRO RUN一直以來物資豐富度絕對是地表最強！跑界謠傳一生至少要參加過一場的馬拉松活動就讓小編帶你一探究竟！

專屬城市設計款紀念衣

大網孔快速吸濕排乾的面料，將汗水更加迅速帶離肌膚表面，降低身體與縫線摩擦導致的不適感。快速吸收、蒸發的特性以及彈力拉身的面料優點，更有城市設計感的紀念上衣，日常運動穿著都有型，不會淪為角落生物！

運動慢跑褲

彈性材質讓身體不因布料而影響到跑步擺動姿勢，男女款跑褲皆有暗袋設計，可放置零錢隨身小物。

豪華組限定，CP值最高柏油路跑鞋

報名豪華組，就可獲得專為跑者需求打造的柏油路跑鞋，豹掌仿生抓地學抓地力超強，鞋面網孔設計有效降低鞋內溼氣與溫度，讓你輕鬆跑出破PB！

運動後背包

寶藍色的基底設計，搭配ZEPRO 品牌LOGO圖樣，側邊網袋讓你方便裝水、裝傘，大空間收納可以裝下平板、毛巾、衣服……等等，絕對是你輕便外出最適合的配備~

運動毛巾

緹花純棉運動毛巾，設計感、吸水、觸感舒適都兼具！

紀念獎牌

以宜蘭在地地標─宜蘭傳統藝術中心、蘭陽博物館為設計元素，最具城市特色，你說還能不收藏一波嗎？

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另外另外，只要揪團報名滿 30 人還能獲得超精美ZEPRO RUN 專屬團旗喔！（團名將依據報名時登記團名製作），大家拿著一起合影絕對是最有價值的一張合照，帶著團旗上山下海凝聚團隊向心力！來看看我們過往場次團隊參賽一起留下的紀念合影！報名揪起來，團隊凝聚力衝起來！

介紹完滿滿物資是不是已經迫不及待想要趕快前往報名啦!來來來不要急，ZEPRO RUN 賽道補給更是強大！滿滿的熱食水果冷飲小點，還會隨著季節不同調整補給品，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！

活動路線

5K 健康組路線

(起點)會場 → 大門口前左轉 → 冬山河北岸自行車道 → 5K折返點 → 原路返程(終點)

10K 路跑組路線

會場(起點) → 大門口前左轉 → 冬山河北岸自行車道 → 五結路一段右轉 → 清水橋右轉 → 冬山河南岸自行車道右轉 → 直走進入傳藝大橋下涵洞 → 直走冬山河南岸自行車道 → 親河路一段左轉 → 親河路一段右轉 → 冬山河親水公園大門口右轉 → 直走進入會場(終點)

21K 半馬組路線

會場(起點) → 大門口前左轉 → 冬山河北岸自行車道 → 五結路一段右轉 → 清水橋右轉 → 冬山河南岸自行車道右轉 → 直走進入傳藝大橋下涵洞 → 直走冬山河南岸自行車道 → 進入利澤簡橋下涵洞 → 直走冬山河南岸自行車道 → 進入嘉苳橋下涵洞 → 直走冬山河南岸自行車道 → 右轉冬山路 → 右轉冬山路二段 → 右轉冬山河自行車道 → 直走進入富農橋下涵洞 →直走冬山河北岸自行車道→會場(終點)

看完本篇文章再和大家報好康!!

活動三重好禮大放送，最狂、最強大只有ZEPRO！

把握8/26(一)前完成搶先登記，並於8/27-8/28完成繳費，就可享有搶先登記的抽獎資格！抽出20位名額，即可獲得市價$2380麒麟四驅慢跑鞋一雙，於 9/9 前三千名完成報名繳費還可加碼獲得早鳥慢跑襪(市價$280)乙雙，名額有限，越早報名好禮資格一手掌握！

9/30前完成繳費，活動當天現場抽出100雙市價$3580最強最帥的國旗競速路跑鞋，總價值高達四十萬抽抽好禮，CP值高到破表！絕對不要錯過！

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