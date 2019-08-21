跑步小品／半夜跑

2019-08-21 13:15 運動筆記 Anyta Tseng



吃飯完，回家就睡死，起來煮完便當後洗澡完，精神來了，去跑一下，熱個腳，沒有想到半夜，還一堆人在運動。

半夜很涼，腳莫名其妙的快起來，最近骨刺痛，讓我對姿勢有不同的理解，原來跑步是用屁股在跑，我越來越有fu。

最近每天去復健，復健師教我很多放鬆的方法，終於知道拉筋跟放鬆有多重要。

跑步，讓我的人生很有趣，半夜去跑跑，吹吹風，聽聽音樂，說不出的快樂跟有趣。