ZEPRO又來RUN高雄啦 一起到橋頭動起來

2019-08-21 12:59 運動筆記 Z編



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ZEPRO又來RUN高雄啦！12/29跟著我們一起到橋頭動起來~

這次ZEPRO帶大家來到「港都」高雄，這裡同時擁有大都會的時尚風格與浪漫的港灣風情，周末讓我們遠離都市的喧囂煩擾，來享受屬於高雄的浪漫之旅~一起感受炙熱的陽光下熱情的城市。

這次高雄場提供了5K、10K、21K多種選擇，如果你是想輕鬆休閒漫步、全家大小一起出外走走欣賞橋頭風光，拉近親子感情就選擇健康組；如果你想給自己訂定一個運動目標就選擇路跑組；更或是你想要挑戰自己破PB就來選擇21K半馬組，挑戰自己的最速極限。各種組別專為不同需求的你量身打造！

報名費$800，ZEPRO最具城市感的賽事專屬的紀念賽衣+機能運動短褲+運動後背包+運動毛巾+紀念獎牌等多項好禮讓你拿到手軟！豪華組別專屬限定CP值超高的柏油路跑鞋讓你拿好拿滿~

活動路線行經高雄都會公園，高雄都會公園位處於高雄市楠梓區、橋頭區交界，提供高雄都會區居民遊憩休閒之場所，達成增進環境景觀資源及改善地區環境品質，是高雄市民休閒散步的好去處。

運動完千萬別忘了一定要規劃美食地圖，吃遍吃透再回家，絕對不虛此行！除了有小編私心推薦的廖記米糕、黃家肉燥飯、70年老字號的阿婆咖哩鮪魚羹、橋頭太成肉包…等，還有超多美食等你來挖掘喔！

（圖片來源：高雄橋頭在地美食）

ZEPRO RUN一直以來物資豐富度絕對是地表最強！那到底是有多豐富多厲害呢？讓小編帶你一探究竟！

專屬城市設計款紀念衣

大網孔快速吸濕排乾的面料，將汗水更加迅速帶離肌膚表面，降低身體與縫線摩擦導致的不適感。快速吸收、蒸發的特性以及彈力拉身的面料優點，更有城市設計感的紀念上衣，趕快來蒐集！

（圖片來源：ZEPRO）

運動慢跑褲

彈性材質讓身體不因布料而影響到跑步擺動姿勢，男女款跑褲皆有暗袋設計，可放置零錢隨身小物。

（圖片來源：ZEPRO）

豪華組限定，CP值最高柏油路跑鞋

報名豪華組，就可獲得專為跑者需求打造的柏油路跑鞋，豹掌仿生抓地學抓地力超強，鞋面大網孔設計有效降低鞋內溼氣與溫度，讓你輕鬆跑出破PB！

（圖片來源：ZEPRO）

運動後背包

以深藍色為基底設計，搭配ZEPRO 品牌LOGO，側邊網袋讓你方便裝水、裝傘…等。是你輕便外出最適合的配備~

（圖片來源：DADA）

運動毛巾

緹花純棉運動毛巾，設計感、吸水、觸感舒適都兼具！

（圖片來源：ZEPRO）

獎牌

以工業城市風格為設計主軸，最具城市特色，你說還能不收藏一波嗎?

（圖片來源：ZEPRO）

另外另外，只要揪團報名滿 30 人還能獲得超精美ZEPRO RUN 專屬團旗喔！（團名將依據報名時登記團名製作），大家拿著一起合影絕對是最有價值的一張合照，帶著團旗上山下海凝聚團隊向心力！來看看我們過往場次團隊參賽一起留下的紀念合影！報名揪起來，團隊凝聚力衝起來！

介紹完滿滿物資是不是已經迫不及待想要趕快前往報名啦!來來來不要急，ZEPRO RUN 賽道補給更是強大！滿滿的熱食水果冷飲小點，還會隨著季節不同調整補給品，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！

活動路線

5K健康組路線

(起點)橋新五路->左轉橋新九路->左轉橋新三路->右轉橋新七路->右轉橋新一路->右轉橋新九路->右轉橋新環路->右轉橋新九路->右轉橋新五路(終點)

10K路跑組路線

(起點)橋新五路->左轉橋新九路->左轉橋新三路->右轉橋新七路->右轉橋新一路->左轉橋新六路->德惠路->右轉翠屏路->左轉德富街->右轉益群橋->右轉援中路->右轉大學一街->左轉大學二十八街->右轉大學三街->右轉大學南路->右轉藍昌路->直走甲昌路->右轉甲樹路->右轉甲昌路龍泉巷->左轉經五路->右轉橋新環路->右轉橋新九路->右轉橋新五路(終點)

21K半馬組路線

(起點)橋新五路->左轉橋新九路->左轉橋新三路->右轉橋新七路->右轉橋新一路->左轉橋新六路->德惠路->右轉翠屏路->左轉德富街->右轉益群橋->右轉援中路->右轉大學一街->左轉大學二十八街->右轉大學三街->右轉大學南路->右轉大學西路->左轉通典路->直走河北路->右轉典昌路->右轉復興西路->右轉甲典街->左轉鹽田路602巷->左轉鹽田路->右轉南北路->右轉朝福路->右轉芋寮路南段->直走白樹路->右轉甲樹路->->左轉甲昌路龍泉巷->左轉經五路->右轉橋新環路->右轉橋新九路->右轉橋新五路(終點)

看完本篇文章再和大家報好康!!

活動三重好禮大放送，最狂最強大只有ZEPRO！第一重只給掌握先機的你！只要在8/21前完成繳費，就有機會可以獲得價值$2380麒麟四驅慢跑鞋一雙，超佛心大會將抽出20位！手機設好提醒把握好機會！好運就會降臨~

第二重給跟上腳步的你！9/2前三千名完成繳費加碼獲得早鳥禮慢跑襪一雙價值$280，絕對是你破PB最有力的裝備！

第三重給報名永遠不嫌晚的你！9/23前完成繳費，活動當天現場抽出100雙價值$3580最強的國旗競速路跑鞋，總價值高達四十萬，超級好康一定要算給你看！ 8/21前就完成報名繳費的朋友，加碼三重送好禮通通都能擁有！ CP值高到破表！絕對不要錯過！

(贈品恕不挑款挑色，將隨物資一起寄出)