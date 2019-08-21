影片剪輯／互相傷害才能更快奶爸團介紹

2019-08-21 13:09 運動筆記 Jack Kox



這次小編要介紹的是竹科園區的靜心湖有一群在午休時間練習跑步的奶爸

早上要帶小孩上學下班也要照顧小孩沒時間練跑該怎麼辦

奶爸團在短短的午休時間照著課表練習跑間歇,跑耐力夏天高溫30幾度一樣持續練習

經過每天累積紮實的訓練來加強跑步的實力

到底互相傷害奶爸團都怎麼利用短短的時間練習讓我們來聽聽奶爸們的分享

CHECK IT OUT

你也是奶爸嗎你都怎麼利用時間練習呢

感謝 N大及亮臻還有其他奶爸的分享