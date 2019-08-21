賽事心得／Xterra Taiwan越野 心越野！

2019-08-21 13:03 運動筆記 Lianghan Lin



一眨眼，又到了要報名2020 Xterra Taiwan 越野賽事的時刻。回想起自己從一個路跑的新手，變成越野跑者，一年的時間，除了感受腳下累積的公里數對身體的變化，也淬鍊著每一次挑戰Xterra Taiwan賽事的意志。對這個賽道只能說又愛又恨，愛的是第一次10K它引領我的驚豔，恨的是第二次26K跑到中暑最後抽筋抵達終點的無奈，它就像開拓了你心中那片狂放不羈的處女地，也像帶你走進未知挑戰的黑森林，正因為汗水淋漓征服過它，心裡的成就也才如此深刻。

分享 facebook

(照片來源:運動筆記)

有時常在想，那些前段班高手，他們的賽道世界是什麼感覺？是把大家拋諸腦後的快感？還是一人踽踽獨行的孤單？後來我不再揣測，決定把自己交給它，練到那就跑到那，暢快地去感受這賽道給我的感覺，相信賽道的路徑會有它的安排，不會一開始就知道面臨的地形、要跑過甚麼路段，總是碰到了、看到了，就知道！

(照片來源:XTERRA TAIWAN)

跑在適切於己的賽道上，我們要跑得無畏!我愛越野，我喜歡跑進山裡，也跑進心裡。#XTERRATIWAN_9月1日報名頁正式啟動

#比團報更超值的開報優惠僅有一週喔