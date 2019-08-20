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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第六周

2019-08-20 10:06運動筆記 Hsueh Yu Chun

據教練群觀察

二水馬全馬訓練營的學員們多很自動自發吃課表唷

應該是都有跑過半馬的資歷

練習跑步早已是生活的一部份

參加訓練營是為了追求成為更好的跑者

目前一週有二或三天的休息日

藉此讓身體好好恢復避免累積傷痛因子

還有重要的家庭日來避免沒陪伴家人而獲不到支持

跑步只有累積沒有奇蹟

吃課表的全馬挑戰者每天都在修行呀

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當中有學員進入訓練營前就扭傷了腳踝

也有學員工作意外腳背有撕裂傷傷口

課表就要依狀況減量執行或者休跑

改以腳掌低衝擊肌力少負擔的肌力訓練做為輔助訓練

鍛鍊核心力量以及單腳穩定度

腳傷漸好允許吃課表時也應該跑草地

柏油路面或PU跑道此時此刻非優選

獻給帶有傷痛的跑友們建議參考

在循序漸進的課表練習下

這週日學員們再次分組了

依照根據的是RQ（RunningQuotient）的跑力數值

可以看出學員們跑步能力的成長

分組團跑時主要依各組跑力數值最低的學員的配速來共跑

如此主旨不是在操體能

而是專注在技術的熟練與提升

例如這週教練就再提醒跑步該輕又有節奏

步幅會被速度帶出來

如同相比從較快與較慢的滑板上跳下來

快的滑板跳下來會往前落較遠

還有喘時更要留意放鬆

追求的是同樣速度或距離

可以跑地比過去輕鬆的進步

這次也是田中高鐵運動熱區訓練營首次在滂沱大雨下團練

慶幸人都是防水的

但鞋襪並不防水啊..

如此情況增加了腳底起水泡的可能性

濕加上熱是水泡成因

有時是不可控制的天候因素造成足底溼答答

但是因摩擦產生熱就是跑者能掌控的了

增進良好的跑步技術能減少足底與鞋子摩擦啊～

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