訓練心得／月老馬主場失守 馬場濱拉登大危機！？

2019-08-19 10:08 運動筆記 蘇志濱



你一定要知道的前情提要

夏季炎熱不是適合跑馬的季節，賽事也不多，「馬場濱拉登」蘇志濱多半自行練跑，「一週一次長距離，頂多跑到 30 公里就很虐心了！」還是很早清晨 4 點起來跑才能完成，所以每年 5～9 月多屬訓練期，也不會ㄧ次跑足 42 公里，因此他會透過台南在地賽事練習全馬，讓腳跟身體去記憶全馬的感覺，今年也不例外，跑了聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松。

然而征戰賽場十數年、什麼場面沒見過的馬場濱拉登，其實並不是每次都能順利完賽，也會遇到狀況不理想、沒跑完而棄賽，原本以為在台南「主場」出賽，蘇志濱應該勝券在握，沒想到事情並不如想像中圓滿順利，「每次棄賽都會難過好幾天，也趁機自我檢討棄賽原因，下一場賽事不讓自己再重蹈覆轍⋯」

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（照片來源：運動筆記）

跑速跟步兵一樣？！２年來最大衝擊！

近二年的賽事沒有發生棄賽的情況，今年參賽我簡單的想説就當練習跑完它就好，成績不會太理想，甚至是整年度跑最慢的賽事也沒關係。正因為以練習為目的，我在今年的賽事忽略了要調整腳的狀況，沒有刻意減少跑量。開賽後沒多久，便覺得雙腳跑起來沉重無比，腳的步頻好慢、好難跑，但是就是要把它當練習，於是改變策略將配速再放慢一點。

約莫來到 15 公里時感覺腳感更重了，心想：「A害！才 15k 餒，怎麼辦腳不聽使喚了，要用點意志力逼雙腳往前跑。」跑著跑著，上半身也跟著沉重了起來，「配速不快從 4:15（每公里配速）掉到 4:25了還會喘……不對喔，這不是我的正常狀態，再撐幾公里看看吧！」

勉強來到了 20 公里，配速又要再下修，我就覺得：「再修下去就修到變步兵了，要變步兵用走的完賽倒不如就棄賽吧！」就這樣 21K 時我決定棄賽。在大熱天熱跑到用意志力去撐完比賽，以自身的情形而言，有可能就會傷到五臟六腑，會發生像是拉肚子、吃不下、噁心、想吐等情況，如果狀況嚴重會有大概一、二個月跑步都會不舒服、食不下嚥。因此還是覺得留得青山在，為了不影響日後練習，適時的跳車棄賽，今年只好在此收場。

他是「馬場濱拉登」 他也只有24小時

（照片來源：蘇志濱）

進入馬拉松這個領域也有 13 年之久了，檯面上看到我獲獎無數，也有不少豐功偉業，跑了上百場的馬拉松，別以爲每次都是有跑出好成績的，這次來談談失敗的經驗。馬場上大家常說：「跑步只有累積沒有奇蹟。」要能完成一場馬拉松比賽，平常的練習大家都會說要有跑量、週跑量和月跑量，一般休閒跑者只要掌握訓練量就可以完成一場馬拉松，只是成績的快、慢或是完賽時間就看自己能否滿意囉！

但是身為市民跑者的我，當然不會只要完賽，為了比別人快，為了上凸台，甚至拼第一名！付出的代價跟時間自然比較多，而且還不是只有跑跑量，還要跑速度 (例如：間歇訓練)、練 LSD 還要練節奏跑，還有乳酸閾值跑等等。

說了那麼多訓練內容，要能去規劃出時間，並且徹底去力行也是一門課題，尤其是出社會工作的上班族、市民跑者們，在時間的安排、人際關係的交流、家庭、雜七雜八等等……每個人一天 24 小時就看自己如何安排了。有人安排得很好、有人一天捕魚三天曬網、有人有著一堆想怎麼練習的想法，卻沒有做法、也有人講了一口好有系統跟論點的跑法，成績卻普普通通。

輸給不該輸的人？！

可能是「訓練撞牆期」惹的禍

（照片來源：蘇志濱）

今天就先以我自身的經驗跟大家分享一下如何在失敗中找成功的方法，如果今天你 (妳) 自認為給自己安排訓練的時間，訓練內容都沒問題，但是成績確一直沒有什麼進步，比賽時又跑得不好，甚至有人還反而退步就算了，還跑輸不該輸的人。常在比賽的人也就懂，常常馬埸上就會遇到一樣成績不相上下的跑友，自然也就會去注意對方實力，尤其是總排成績、分組排名可以上凸台的跑友們。

我自己也會遇過這樣的情況，然後會想説：「是不是自己練不夠、再努力一點吧！」隨著一次又一次練習、比賽、練習、比賽，好像怎麼跑成績都卡關，明明很認真練了，怎麼還是沒什麼進步！

重點來了，這就是遇到「訓練撞牆期」。近年來，不管網路也好，書籍也好，隨著馬拉松盛行，大家都可以查到跑步相關的資訊，舉凡跑姿、訓練課表、營養學等等，包括我也會去找找看看作參考，自身去試跑、試吃、試練，那麼多資訊可參考的情況下，我要講的是：「並不是每個人都適合這樣跑、這樣練、這樣吃！」

別再說「早知道就不要這樣跑」 學會當自己的最佳教練

（照片來源：蘇志濱）

當我訓練遇瓶頸時，我會去回溯過去「三個月」都練些什麼，為什麼沒進步？然後再做調整，調整訓練內容也好、調整跑量也好，不會讓自己只知道跑、跑、跑而已，一定要找出自己的缺點再加強，例如：耐力訓練不足或速度訓練比例太多。

在這邊建議大家，給自己每三個月做一次檢視訓練內容，夏季課表怎麼安排，冬季課表怎麼安排，經由一季又一季、一年又一年累積適合自己的訓練內容，自己就可以成為自己的教練！而不是跑不好時為了讓自己成績突飛猛進，冒然去跟實力好自己太多的高手一起練習，這樣很容易讓自己處於隨時準備掛傷號、無法跑步的日子，然後才説：「早知道就不要這樣跑。」

模仿別人之前還是先傾聽自己吧！

（照片來源：蘇志濱）

最後總結，愛跑、想跑的跑友有時侯也要懂得聽身體的聲音，太累、腳有卡卡或跑步前微痛的人，然後跑熱了就沒事，還能正常練習，隔天或好幾天都有這樣的情形就要注意，因為這表示你快受傷了！

一成不變的訓練若成績沒什麼起色時就要改變一下。以三個月為一期，檢視訓練出了問題？還是跑姿的影響？不要想到什麼練什麼，也不要輕易去嘗試不適合自己的跑姿，看別人或是高手，甚至跑步明星怎麼跑就硬是去學，高手不是一天造成的，能成為高手是經過好幾年、十多年的養成才造就今天的成就，何況台灣普遍跑者都是素人，上班族，退休人士等等，沒辦法像菁英跑者一樣有正規訓練、有教練在帶，所以別輕易模仿，只要跑姿輕鬆，腳沒什麼疼痛跟傷害，就是適合你（妳）的跑姿。

以上是個人的看法與建議，給跑友們參考，也可以請教一些跑步成績不錯的前輩練些什麼、是什麼樣的課表，各大跑團也都會有一些馬場高手可以問，相信愛跑步的人也都會樂意分享跑步經驗給各位喔！

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