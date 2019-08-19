訓練心得／田中馬拉松訓練營 勇敢地跨出第一步

2019-08-19 10:21 運動筆記 簡文裕



從小到大，運動一直是我不感興趣的一環，尤其是跑步更是我很討厭的運動項目，除了會滿身汗、上氣不接下氣外，在求學過程，跑步通常是用來處罰而不是運動，因此跑步帶給我的一直是痛苦的，後來單車運動的興起，平常不運動的我也隨波逐流加入了，但平時工作忙碌，只能假日騎車，導致沒甚麼運動效果，肚子依舊一天一天地慢慢長大，為了讓單車騎得更快更遠，我決定增加新的運動興趣。

那我要做什麼運動呢？肯定是從簡單的方便的來啊!不用花大錢(騎單車燒了不少錢啊)，同為有氧運動，練的都是腳，不用找費心地找場地，不用全副武裝，跑步成了我最合適的選擇。就這樣我穿上鞋子，走出家門開始路跑，多年的單車運動，讓我充滿信心，以為我可以輕輕鬆鬆的搞定跑步這項運動，但我太天真了，跑步的痛苦感再度席捲而來，跑時的氣喘吁吁、跑後的肌肉痠痛，大大的打擊了我，但我告訴自己，我跑的是健康不是處罰，我不能就這樣放棄了。

身旁有在跑步的朋友，告訴我他在去年參加過跑步的訓練營，對象是給入門跑者，訓練內容相當的專業，極力推薦我今年一定要去報名參加，但我跑的這麼爛，都是看別人的車尾燈，實在是興趣缺缺，「按表操課相信自己跟自己比就好」，朋友這樣的告訴我，我心想，如果跑步這麼痛苦，不會有那麼多人在瘋路跑，跑步肯定是有方法的，我要改變自己，勇敢地跨出那一步吧!

2019年7月22日

2019台灣米倉田中馬拉松 第二屆初半馬官方訓練營錄取名單公布

「我錄取了」