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訓練心得／田中馬拉松訓練營 雨中的太陽

2019-08-19 10:28運動筆記 陳揚升

好幾天接連不斷的豪雨，加上突來雷雨孢的超大豪雨，造成田中通往南投的主要道路，因土石流中斷無法通行田中鎮長洪麗娜，會同名間鄉長陳文德，到現場勘災處理，已在中午前恢復通車......

等等  這不是訓練日誌嗎

怎麼變新聞台了XD

哈哈  今天的團練依舊持續下雨啦

原本還以為是陰天舒爽的好滋味咧

還好住松柏嶺離田中鎮近，設定的6：47鬧鐘響了也沒醒來(還是有醒按掉繼續睡...阿哉)，直到7：27眼睛睜開時，看了手機，鄰居同學家閎，早已經傳訊息

部隊起床  ...

但我已經退伍很久了 ，哈哈！

隨即刷牙洗臉換裝穿鞋，帶上裝備5分鐘後出門(這在當兵那時算是基本的齁XD)

到了田中，走進高鐵站稻站前，連同田中半馬營的學員都陸續出現，好不熱鬧呀！

簽了到，腳背上還有傷的我，已經一星期沒跑步了，心癢癢的想，就姑且一試吧！跟著同學們準時八點整一起緩跑，好在感覺還行，不至於痛到無法跑，只是自己該注意剛好復原薄皮傷口，不能再讓它磨擦破皮，事先的透氣膠帶及厚襪子也幫了不少忙，而登登教練與小薛助教，雅小咪及其他同學們，也多有關心，要我自己斟酌，別勉強(有團隊真是好)

緩跑後的關節操結束，主課表三區25分鐘加15分鐘前，教練提醒了注意腳掌落地後上拉的時間，在地面上停留的時間不要太久，腳踝放輕鬆，落地上拉馬上回到關鍵跑姿，這在今天跑主課表的同時，用心跟自己身體對話，專注留意

而在上星期，教練也以剛開始基礎期所側錄的跑姿，跟十公里週期的跑姿做對比，說明進步及需要或可以再調整的地方，也可以在這次主課表中體會

起跑後的前三分鐘，教練提醒，先穩定跑姿後再慢慢加快速度，剛好可以測試腳背上的傷，是否能安全適應跑步

陰天下的八堡圳旁，微風吹拂，這次，靜靜地跑，速度慢慢增加，同時注意腳背的傷，等確定自己沒問題，跟上同學，試著調整腳步，快速上拉

第一趟完成，太棒了！Get

第二趟，看了天，好像開始變天了，結束前下起了小雨，想說應該不會濕身吧！哈哈

但是...多慮了，這雨，一發不可收拾，拿了水，第一個往高鐵站跑

終於全身濕透了，到了高鐵站，只好擰著衣服擰著褲子上的水囉！

還真像偷尿尿的小狗...雅小咪說

哈哈，是救急啦！心安用的

陸續的，濕身的大家都到齊了！接著4ST後做阻力繩訓練時，風雨加劇，簡直就像颱風來襲，水泥高架橋下的我們，再怎麼也躲不掉迎面撲來的水療按摩啦！大夥也剛好操做完，趕緊兩步變三步的去換上乾衣服收操

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看到麗香沒有帶，剛好將俊易這星期帶還我的黑色小米T恤交接給她換上，免得受寒感冒

直接在外頭換上乾上衣的我，剛好有小段休息時間，看在旁田中半馬營的同學上課，總教練調整同學動作、膠水主任親身示範、劉大教練經驗分享、兩位助教切磋琢磨及神攝手小咪取景拍照，都圍繞同學們，真是好多愛心的畫面呀！可要惜福認真餒，同學們

換好衣服的大家回來了，此時，助教小薛貼心的帶著剛溫熱的開水，分享給大家暖身暖胃又暖心，真是個讓人感動且貼心的暖男餒

陣仗真大，育誠教練同時帶領二水全馬營連同田中半馬營同學收操，麥克風喇叭音響也派上用場，真是頭一次大團練囉！

而今天風雨無阻，濕身瀲灩的課程，也在自己扣腳按摩後結束

課後補給站，當然馬虎不得，上星期敲碗的女人香臭豆腐

及統一冰果室...

我們來囉！開心的大家，不失望的美食，總是畫面無比幸福，而且是...難忘的回憶

有時，生活只是笑笑地帶過，匆匆地忘了自己，剛剛做的事

但！有了團隊，人彼此間的互動，會發酵成不同的氣氛，而我們呢？我覺得是...如太陽般的溫暖微笑

哈哈哈哈哈，一起跑吧

#田中高鐵運動熱區#361°×戀戀二水跑水馬拉松

#初馬官方訓練營#田中馬拉松半馬官方訓練營

#神攝手雅小咪

田中馬
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