帶小比遊台灣／帶著熱情與勇氣 關山連日馬第一日

2019-08-17 06:00 運動筆記 陳嘉齡



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今天早上，我們去參加關山好米馬拉松，清晨四點多我們就到會場。

這是我們第二次參加這場賽事，而今年已經舉辦第十年了。

因為五點就起跑，所以現場認識的跑友很多，大家互相拍照並加油打氣，等待賽事的開始。

因為，我們要等阿春和成哥回來，所以陳永義大哥，就好心的幫我推小比，一開始起跑，天空便下起了毛毛雨，小比也淋雨淋的很開心，沿路上遇到跑友，我們也開心的互相加油打氣。

因為，我是腫一，所以一路上都有機車在後面跟著我們，真的很謝謝那個弟弟，陪我們淋雨淋了快四小時。真的是辛苦他了，害我很不好意思。

到了電光部落時，鎮長也特地來為我們加油，真是太不好意思了（掩面

經過第一個折返點，雨愈來愈大，小比好像一直發抖，這時候一個好心的阿姨經過，便給小比一件雨衣，讓他不至於淋到太多雨，真的很謝謝那個阿姨。

由於路面不是很平，一路上顛簸不斷，不知道何時，小比前面踏板的螺絲也掉了。

永義哥，怕推車不小心掉下來，便跟補給站的小姐借了鐵絲，然後把它給綁好，我們才又繼續前進。

一路上，永義哥一邊推著小比跑，一邊答數給小比聽，小比也開心的手舞足蹈，然後他很胖的麻麻就在後面一直追趕著…直到我接手時，小比一直碎碎念，彷佛在埋怨我都沒有推他，我一直安慰他，他才停止碎碎念。

今天的補給很好，有好吃的水果和當地特產，平均每2K就一個補給站，每站幾乎都有水讓人降溫。（雖然今天一直下雨）

在倒數第二個補給站更有好吃的山豬肉，因為老闆切的很大塊，我在那裡吃了很久才離開。

好不容易，終於到達終點，我們才完成今天的賽事。

再一次謝謝殿後車的小弟，謝謝永義哥幫忙推小比，謝謝辛苦的機巡。

謝謝辛苦的志工在雨中為大家服務。

謝謝主辦單位舉辦這場賽事。

謝謝民宿老闆娘貼心的為我們弄東弄西的。

謝謝一起拍照及沿途加油的跑者。

#2019關山好米馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣