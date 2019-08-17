親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

傳郭柯王恐破局？王金平：只要有心融合會達成

垃圾換車票！現在這裡沒人想亂丟寶特瓶了

運動筆記【知識】運動前後聰明吃 讓你增肌減脂事半功倍 (文附燕麥蛋白棒做法)透過基因密碼，「微觀」訓練後的適應
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA奧蘭多魔術賽季三大好球 (2018-19賽季)Kyle Lowry三大妙傳助攻 (2018-19賽季)

帶小比遊台灣／帶著熱情與勇氣 關山連日馬第一日

2019-08-17 06:00運動筆記 陳嘉齡

分享

今天早上，我們去參加關山好米馬拉松，清晨四點多我們就到會場。

這是我們第二次參加這場賽事，而今年已經舉辦第十年了。

因為五點就起跑，所以現場認識的跑友很多，大家互相拍照並加油打氣，等待賽事的開始。

因為，我們要等阿春和成哥回來，所以陳永義大哥，就好心的幫我推小比，一開始起跑，天空便下起了毛毛雨，小比也淋雨淋的很開心，沿路上遇到跑友，我們也開心的互相加油打氣。

因為，我是腫一，所以一路上都有機車在後面跟著我們，真的很謝謝那個弟弟，陪我們淋雨淋了快四小時。真的是辛苦他了，害我很不好意思。

到了電光部落時，鎮長也特地來為我們加油，真是太不好意思了（掩面

經過第一個折返點，雨愈來愈大，小比好像一直發抖，這時候一個好心的阿姨經過，便給小比一件雨衣，讓他不至於淋到太多雨，真的很謝謝那個阿姨。

由於路面不是很平，一路上顛簸不斷，不知道何時，小比前面踏板的螺絲也掉了。

永義哥，怕推車不小心掉下來，便跟補給站的小姐借了鐵絲，然後把它給綁好，我們才又繼續前進。

一路上，永義哥一邊推著小比跑，一邊答數給小比聽，小比也開心的手舞足蹈，然後他很胖的麻麻就在後面一直追趕著…直到我接手時，小比一直碎碎念，彷佛在埋怨我都沒有推他，我一直安慰他，他才停止碎碎念。

今天的補給很好，有好吃的水果和當地特產，平均每2K就一個補給站，每站幾乎都有水讓人降溫。（雖然今天一直下雨）

在倒數第二個補給站更有好吃的山豬肉，因為老闆切的很大塊，我在那裡吃了很久才離開。

好不容易，終於到達終點，我們才完成今天的賽事。

再一次謝謝殿後車的小弟，謝謝永義哥幫忙推小比，謝謝辛苦的機巡。

謝謝辛苦的志工在雨中為大家服務。

謝謝主辦單位舉辦這場賽事。

謝謝民宿老闆娘貼心的為我們弄東弄西的。

謝謝一起拍照及沿途加油的跑者。

#2019關山好米馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣

【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

三星安農溪馬拉松11月17日開跑 美食吃到飽

2019-08-16 23:31

賽事訓練／透過基因密碼 觀察訓練後體內發生了什麼事

2019-08-17 06:00

路跑知識／運動前後聰明吃 讓你增肌減脂事半功倍

2019-08-17 06:00

宜蘭首辦三星安農溪馬拉松 沿溪環湖跑茶山過落羽松林

2019-08-16 14:13

跑步知識／肌肉張力 調整的藝術

2019-08-16 09:29

影片剪輯／台灣極東越野賽事熱血篇

2019-08-16 09:23

台糖公益路跑 林義傑邀大家一起做公益

2019-08-15 15:52

影片剪輯／台灣極東越野賽事花絮

2019-08-15 10:13

MIZUNO 接力賽訓練營 讓你重返熱血！

2019-08-15 10:06

澎湖遠航馬拉松 空姐啦啦隊、美麗海景陪你跑

2019-08-15 09:55

跑步小品／尋回一點快樂

2019-08-14 09:36

跑步知識／跑步的人都有受虐傾向嗎？

2019-08-14 09:28

首屆 Firefox 公益路跑 邀您一起為網路健康而跑

2019-08-14 09:23

旗山馬拉松 飽覽美濃湖風光

2019-08-14 01:09

賽事心得／烏魯魯馬拉松 踏在原始的土地上

2019-08-13 10:06

第二屆田中馬官方訓練營揭幕 學長姐傳遞愛的小物

2019-08-13 09:50

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第五周

2019-08-13 09:46

MERRELL 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 與你 RUN 漫相約！

2019-08-13 09:40

賽事心得／誰來梨我路跑賽 吃得飽飽跑得爽爽

2019-08-12 09:56

賽事心得／舊金山馬拉松 在美生活兩年紀念

2019-08-12 09:45

路跑／城市路跑賽 「虎牙甜心」陳伊挑戰精準訓練營

2019-08-10 13:30
看更多

熱門文章

NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10

NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49

NBA／洛齊爾棄太陽加入黃蜂 稱喬丹是背後關鍵因素

2019-08-16 12:40

NBA／詹皇樂登隊史最佳5人 歐尼爾稱願為賈霸改打4號

2019-08-16 11:55

NBA／雙MVP哈登、衛少合體 火箭總管：奪冠保證

2019-08-16 15:16

中職／總統蔡英文參與開球 F16戰機震撼衝場

2019-08-16 19:30

中職／龍隊周六開訓 有4位新秀恐缺席

2019-08-16 18:08

NBA／跟隨喬治腳步 派特森傳將與快艇簽一年約

2019-08-16 11:15

MLB／派野手登板不好笑 洋基教頭籲提前結束制

2019-08-17 08:20

「桌球王子」江宏傑秀神技 九宮格揮拍零NG

2019-08-16 14:05

中職30／逐夢棒球 陳俊池從聯盟紀錄員當上秘書長

2019-08-16 14:00

中職30／陳俊池一待聯盟18年 見證職棒風風雨雨

2019-08-16 14:00

NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇兩龍頭均落難

2019-08-16 13:05

MLB／達比修有7局無失分 牛棚放火搞砸勝投

2019-08-16 11:08

MLB／天使楚奧扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王

2019-08-16 17:00

夏季聯賽／台大醫科高材生想選秀 劉人豪盼不留遺憾

2019-08-16 21:16

MiLB／江少慶飆7K完投勝 胡智為小熊首先發丟4分

2019-08-16 12:06

NBA／蔡崇信千億入主籃網定案 9月成聯盟理事

2019-08-17 09:08

UBA／前達欣教頭范耿祥 加入政大雄鷹籃教練團

2019-08-16 12:22

MLB／國聯新人王飛了？教士塔帝士預計本季關機

2019-08-17 07:02

辛辛那堤網賽／費德勒爆冷落敗 男單16強止步

2019-08-16 10:57

NBA／追隨鄧肯、吉諾布里 馬刺11月退休帕克球衣

2019-08-17 09:00

MLB／阿隆索39轟平國聯菜鳥紀錄 教頭談心揮別低潮

2019-08-16 11:39

中職／林羿豪連3場後援吞敗 伍鐸恐被班華德取代

2019-08-16 22:26

辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

2019-08-16 15:53

世界盃男籃／大鎖塔克退訓 美國熱身首戰西班牙

2019-08-17 08:44

中職／新秀林安可展實力 劉育辰：有機會成頂尖打者

2019-08-16 18:49

世界盃男籃／將挑戰子弟兵領軍澳洲 波總有錦囊妙計

2019-08-16 11:00

田徑／中華隊22人靜岡移訓 楊俊瀚、陳傑備戰世錦賽

2019-08-16 16:57

羽球／印尼雙打冠軍受邀來台 將與中租羽球隊交流

2019-08-16 14:07

NBA／蔡崇信、普羅霍洛夫發聲明 籃網易主拍板

2019-08-17 10:07

中職／潘武雄一棒逆轉 悍將隊吞3連敗

2019-08-16 21:45

中職／潘武雄一棒逆轉 林羿豪連3場後援吞敗

2019-08-17 00:02

中職／郭嚴文近6戰4轟 王溢正奪11勝平生涯最佳

2019-08-16 23:59

PGA／BMW錦標賽與伍茲同組 潘政琮直呼美夢成真

2019-08-16 13:53

菁英盃／基商雙塔 高中最後一年目標ＨＢＬ八強

2019-08-17 00:18

宜蘭首辦三星安農溪馬拉松 沿溪環湖跑茶山過落羽松林

2019-08-16 14:13

小馬青少棒／孫易磊豪打勝投 中華隊連2年當「三冠王」

2019-08-17 00:12

12強賽／也列警戒對象 稻葉篤紀點名林立有如坂本勇人

2019-08-17 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top