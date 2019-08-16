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影片剪輯／台灣極東越野賽事熱血篇

2019-08-16 09:23運動筆記 Jack Kox

雖然賽事天氣炎熱，不過路線可跑性還是很不錯。跑動時適當的補水，到補站時降溫補給，維持體力和補充水份，加緊腳步趕快跑回終點，才能盡情的暢飲冰涼的清冰及啤酒。check it out！

再次恭喜所有完賽的選手，也感謝辛苦的主辦及所有志工人員。

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