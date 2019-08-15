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澎湖遠航馬拉松 空姐啦啦隊、美麗海景陪你跑

2019-08-15 09:55運動筆記 Teresa Pai

厭倦高樓林立的城市風景嗎？想要遠離城市喧囂來場離島旅跑嗎？今年秋天擁有離島路跑夢想的你，讓我們一起飛越擁擠都市、飛上蔚藍天際，一起跑在世界最美麗的海灣 - 澎湖吧。

2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片

臺灣海峽上最閃亮的明珠，巷弄間充斥著文化古蹟，歲月留下古厝建築之美。碧海藍天與豐富海洋生態，再加上濃厚的在地居民人情味，成串的美景肯定會讓你留下難忘的回憶。今年活動將在秋季 11 月 17 日澎湖縣馬公市西瀛勝境開跑，歷年來跑友們都給予高度支持，從未參加過的朋友們不妨看看過往評價吧！

4.2 顆星榮獲網友高度支持（圖片來源：運動筆記）

  • 第一次到澎湖，是個令人感到舒服的地方，搭配的機加酒方案也很划算，趁參加路跑順便來個小旅行，很不錯，會想再來。

  • 海景優美，海風吹起來很舒服，補給充足，加油團熱情，一場優質賽事！

  • 好強的風、好美的景、好甜的空姐、好熱情的民眾、没缺點的美好賽事。

賽事亮點一： 美食收穫滿滿，熱情民眾加油團

到外島跑馬拉松，除了邊跑邊欣賞風景外，補給站的在地美食也是許多跑者期待的亮點之一。本次補給站將規劃澎湖在地特色美食，讓從各地遠到而來的選手能夠邊跑邊吃，享受最道地的澎湖好滋味。澎湖一年一度盛會，沿路將會有在地熱情居民為選手們歡呼、加油，打造出馬拉松嘉年華會的熱鬧景象，讓跑者們體驗及感受屬於澎湖的人情味。

賽道兩旁即是遼闊海洋，放鬆的悠閒氛圍（圖片來源：運動筆記）

全馬半程處將會經過著名景點 - 澎湖跨海大橋（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

大會安排起點與終點均設置在西瀛勝境（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽事亮點二： 賽前選手之夜，空姐為你加油打氣！

選手之夜預計於 11/16 晚上舉行，表演節目多樣豐富，除了有每年吸睛度最高的遠航空服員熱舞演出外，更會邀請在地知名舞蹈團體以及歌手賣力現場演唱，一同為選手加油打氣。澎湖遠航馬拉松邀請遠道而來的跑友們一起共襄盛舉，放鬆身心享受度假氛圍。

賽前選手之夜邀請舞團現場演出（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽前選手之夜，遠航空服員帶來精彩演出（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽事當天遠航空姐也將會為各位跑者們加油打氣（圖片來源：運動筆記）

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終點處甜美可愛的空姐為跑者掛上完賽獎牌（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

遠航空服員為跑者掛上完賽獎牌（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽事亮點三： 30 人團體報名可享有休息區帳棚一頂

喜歡呼朋引伴揪團參賽的朋友們看過來，團隊力量大！只要 30 人以上（含 30 人）團體報名，大會將會提供休息區帳篷一頂。不論你是想廣邀親朋好友還是和跑團一起參賽，你絕對不能錯過這個機會！

團隊力量大，一起揪團參賽吧！（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽事亮點四： 豐富完賽紀念品與特色紀念獎盃

愛收集特色獎牌的你，絕對不能漏掉這塊獎牌！凡報名10 K 以上組別，完賽即可獲得 寄居蟹造型獎牌。可愛的寄居蟹獎牌，除了收藏外上面的空洞還兼具開罐功能，實用性質極高的獎牌。每當使用時，除了能和別人炫耀一番，還能回憶起當初跑在澎湖馬拉松的喜悅。

兼具開罐功能的寄居蟹造型完賽獎牌（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

以遠東航空元素設計的紀念衫（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

分組別完賽紀念運動毛巾（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

初(半)馬特色紀念盃

還沒完賽初馬或半馬的朋友，不妨參加澎湖遠航馬拉松達成吧！ 2019澎湖遠航馬拉松推出寄居蟹造型紀念獎盃提供你加價購。以寄居蟹乘風破浪之精神，象徵跑者在澎湖東北季風中，仍然堅持到底、永不放棄之毅力。想為賽事留念的各組朋友也可以加價購把活動紀念獎盃帶回家！

寄居蟹造型紀念獎杯（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽事亮點五：旅跑沒煩惱，套裝行程與縣民優惠

出外旅跑還在擔心住宿、機票沒著落嗎？你的心聲遠航聽到了，遠東航空貼心推出優惠套裝行程，不論是 兩天一夜速戰速決熱血跑，又或著是三天兩夜悠閒跑，都能享有機票、精選飯店、來回接送與保險等多項優惠。

超值優惠，自由行輕鬆遊（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

澎湖縣民回鄉優惠

 澎湖縣民優惠：凡澎湖縣民報名即贈送遠航機票折價券 500 元。請於 11 月 15 日至 11 月 16 日，每日  10:00 至 17:00 ，由本人憑身分證至澎湖馬公市觀音亭西瀛勝境牌樓史蹟公園領取。

賽事路線

全馬祖（42 km）

起點（民族治平路口）→民族路→右轉四維路→右轉六合路→左轉 203 縣道→統一超商東衛店→ 203 縣道（中正橋）→ 203 縣道（永安橋）→ 203 縣道（鎮海國中）→ 203 縣道（白沙消防隊）→ 203 縣道（白沙鄉公所）→ 203 縣道（警察局白沙分局）→ 203 縣道（後寮國小）→ 203 縣道（通梁加油站）→ 203 縣道（通樑旅客服務中心）→ 左轉澎 8-1 鄉道 → 接 203 縣道（通梁加油站）→右轉澎 8-1 鄉道→瓦硐→澎 8 鄉道→鎮海國中 -> 右轉 203 縣道 → 203 縣道（永安橋）→ 203 縣道（中正橋）→統一超商東衛店 → 右轉六合路 → 左轉四維路 → 左轉民族路 → 右轉民生路 → 終點（西瀛勝境）。

  

全馬組 42 km 路線（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

 

半馬祖（21 km）

起點（民族治平路口）→ 民族路 → 右轉四維路 → 右轉六合路 → 左轉 203 縣道 → 統一超商東衛店 → 203 縣道（中正橋）→ 中屯國小北側叉路口（折返）→ 203 縣道（中正橋）→ 統一超商東衛店 → 203 縣道 → 右轉六合路 → 左轉四維路 → 左轉民族路 → 右轉民生路 → 終點（西瀛勝境）。

半馬組 21 km 路線（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

 

健走組（10 km）

起點（民族治平路口）→ 民族路 → 右轉四維路 → 右轉六合路 → 左轉 203 縣道 → 東衛橋邊停車場內（折返）→ 203 縣道 → 右轉六合路 → 左轉四維路 → 左轉民族路 → 右轉民生路 → 終點（西瀛勝境）。

挑戰組 10 km 路線（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

健走組（5 km）

健走組 5 km 路線（圖片來源：2019澎湖遠航馬拉松

賽事資訊 

 2019 澎湖遠航馬拉松
日期民國 108 年 11 月 17 日（星期日）06：00 開幕，06：30 起跑
報名日期108 年 08 月 01 日（四）12:00 起至 09 月 30 日（一）23:59 止。
活動地點

澎湖馬公市觀音亭西瀛勝境牌樓史蹟公園

組別

全馬組 42 km

半馬組 21 km

挑戰組 10 km

健走組 5km

1.本賽事採用拋棄式晶片，賽後晶片不需回收，無須收退保證金。

2.健走組不計成績、不計名次。

費用

1000 元

900 元

800 元

400 元

限額

1500 人

2000 人

2000 人

2000 人

衣物保管

108 年 11 月 17 日 05:00 至 13:00

無保管服務

起跑時間

6：30

6：40

6：50

6：50

限時

6 小時 30 分

4 小時

2 小時 30 分

1 小時 20 分

報名連結2019澎湖遠航馬拉松

  

現場抽獎送機票

看到這獎項，不解釋，趕快報名去。

現場好禮等你拿回去（資料來源：2019澎湖遠航馬拉松

在藍天與風車的陪襯下你就是這麼美（資料來源：2019澎湖遠航馬拉松

想來場離島路跑+秋季小旅行，揪團一起跑向澎湖吧！點我報名

 

以上文章由 2019 澎湖遠航馬拉松 贊助刊出。

＊跑步 賽事 盡在運動筆記＊

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