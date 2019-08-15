MIZUNO 接力賽訓練營 讓你重返熱血！

2019-08-15 10:06 運動筆記 運動筆記



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（圖片來源：MIZUNO）

沒參加過這最熱血的賽事別說你是職業跑咖！被譽為臺版箱根驛傳的 MIZUNO 接力賽，可以說是每年 11 月的跑者焦點。為迎接接力賽的到來，MIZUNO 特別舉辦了為期六週的訓練營，這次更聘請了張哲豪教練及林育宏教練為課程精心設計訓練計畫，不僅如此，MIZUNO 更會幫你找到你的最速隊友及專屬你的頂級裝備，讓想挑戰極限的你／妳在 MIZUNO 接力賽場上好好較勁一番吧！

活動內容

主辦單位：運動筆記 x MIZUNO

報名條件：1. 男女年齡不拘，想挑戰極限，創造 5000 公尺新紀錄的你2. 符合 5000 公尺最佳成績－男生（25 分鐘內）、女生（30 分鐘內） ps. 附上近一年成績證明者優先錄取3. 需參加 2019 MIZUNO 馬拉松接力賽，並由教練分組參加比賽 ps. 最終 8 位比賽人員依據測驗成績做篩選分組

課程師資： 教練＊2位－張哲豪、林育宏 助教＊2位－張致遠、董智尚 報名辦法

招募時間－8 月 14 日（三）下午 17:00 至 8 月 27 日（二）中午 12:00 截止

公布名單－8 月 28 日（三）18:00 前公告於本文章內

課程期間－9 月 7 日至 10 月 19 日每週六 7:00 am～9:00 am （中秋連假 9 月 14 日停課，10 月 5 日因補班改為 10 月 6 日 (日) 上課，共六週）

報名方式－填寫網路報名表，將依填寫的報名內容選出至多 40 人（預計男生 28 位、女生 12 位）

報名費用－$1,680 元（本次活動繳費成功後，即不接受名額轉讓、交換或退費）

學員權益

團練共 6 次，教練及助教專業諮詢。

MIZUNO 贊助全套裝備，含鬪字T 一件、接力賽衣褲一套及 WAVE DUEL 跑鞋一雙（總價值約＄6,460 元）。

獲選的 40 人將組四隊，並可獲邀參加 2019 MIZUNO 馬拉松接力賽並享有相同參賽權益（報名費價值：社會組每隊新臺幣＄9,000 元、學生組每隊新臺幣＄5,500 元）；賽事當天這四組中，最快的隊伍再贈送每人一雙 WAVE DUEL（含候補人員），顏色隨機出貨（售價＄3980元）。

活動最終評選出三位學員，再贈送每人一雙 20SS WAVE DUEL（新配色）售價＄3,980 元。 ps. 我們將於 5000 in a WAVE DUEL 活動 MINISITE 依據「人氣指數（活動頁上的投票數）10%」、「評審評選 90%」（投稿內容之用心程度與本次訓練努力程度）作為標準，如發現使用外掛程式進行灌票動作，將取消資格。投稿期間同步開放投票至 10 月 27 日（日），快邀請親朋好友來幫自己投票吧～

鬪字T（圖片來源：MIZUNO）

接力賽衣，左為男款；右為女款（圖片來源：MIZUNO）

接力賽褲（圖片來源：MIZUNO）

WAVE DUEL 跑鞋，左為男款；右為女款（圖片來源：MIZUNO）

學員義務

需穿著 MIZUNO 提供裝備全程參與訓練營，因故缺席請提早通知。

需參加 2019 MIZUNO 馬拉松接力賽，並由教練分組參加比賽。

課程期間需在 5000 in a WAVE DUEL 活動 MINISITE 發表六篇上課心得及一篇跑鞋體驗心得，每篇至少一張照片＋文字 100 字。

課程內容規劃

（圖片來源：運動筆記）

注意事項

本課程於戶外開放空間舉辦，將依照現場狀況決定訓練路線及方式，請學員務必依照教練及助教的指示，在安全區域內練習，如發生身體不適狀況，應即向主辦單位請求協助支援。

本課程謝絕旁聽，如有特殊需求請洽隨班助教。

本課程團練日會為學員投保 100 萬意外險與 10 萬意外醫療險。若希望有更完整的保障請自行投保。

如您曾發生以下病症及狀況，請諮詢醫師專業判斷，慎重考慮自身安全，切勿勉強參加。1. 不明原因的頭暈 2. 胸部不適（胸悶、胸痛）、呼吸困難3. 突然失去知覺4. 高血壓（> 140 / 90 mmHg）5. 心臟病6. 腎功能異常7. 糖尿病9. 高血脂（總膽固醇 > 240 mg / Dl）9. 家族心臟病史（一等親在 60 歲前發生心臟病或猝死）10. 癲癇

需同意以下活動聲明：1. 我目前身體並無傷病願意配合教練指示來訓練，在訓練過程中不任意參賽。 2. 我同意依據本次訓練結果，接受主辦單位之約訪。3. 我同意主辦單位將此訓練營之錄影、相片、成績，於各地播放或登載於主辦單位網站及刊物上。4. 我同意公佈肖像及姓名成績，用於相關之宣傳活動上。

主辦單位於收到報名表資料後，確認報名者是否符合本次訓練營課程條件，決定錄取與否。

主辦單位擁有活動調整及最終解釋權利。

以上文章由 MIZUNO 贊助刊出。

＊跑步活動 盡在運動筆記＊