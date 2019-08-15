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影片剪輯／台灣極東越野賽事花絮

2019-08-15 10:13運動筆記 Jack Kox

因為負能量太大小編已經濃縮再濃縮提煉再提煉

把賽事當中的各種厭世負能量煎熬痛苦全部剪輯再一起

到底當天有什麼樣的煎熬和厭世負能量

連掃把負能量都暴增看了就知道(請小心觀看XD)

check it out 

感謝所有分享心情的選手們

本集關鍵字想棄賽/太熱了/我想回家  

恭喜所有完賽的選手 

感謝辛苦的主辦及所有志工人員

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