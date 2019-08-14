親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

深夜碰見記得繞路...七月半神秘燈光 這間旅社點了40年

國際關鍵字：#Fredo，侮辱義大利裔的《教父》髒字？

運動筆記【話題】哈囉？你有事嗎？跑者才懂的二三事【賽事】首屆 Firefox 公益路跑 邀您一起為網路健康而跑
健行筆記聖稜線（I聖首部曲）~起手式【登山裝備】新手必修的裝備課（上）
NBA五大長傳助攻 (2018-19賽季)Draymond Green 三大助攻 (2018-19賽季)

首屆 Firefox 公益路跑 邀您一起為網路健康而跑

2019-08-14 09:23運動筆記 李貝瑞

首屆 Firefox 公益路跑 邀您一起為網路健康而跑

熱血跑友並肩作戰！甩開網路三高，非你不可！

創意公益追擊戰 跑愈快 捐愈多

狐狸 DRESS CODE KUSO 應援抽好禮

8/12 正式開放報名 限量500杯星巴克咖啡等你領取

分享

首場為網路健康而跑的路跑賽事，8/12 在台北花博園區舞蝶館前廣場熱力開跑！

大家都知道「三高」疾病的風險與危害，因而特別注重均衡飲食與定期運動，然而我們每天花費許多時間在網路上傳訊息、瀏覽資訊、購物與娛樂，對網路的依賴日漸益增，卻鮮少關注網路環境是否足夠安全、是否依舊「健康」。事實上，近年來發生許多網路負面事件，例如你我的網路足跡被商家追蹤監控、大型科技企業過度蒐集使用者個資、社群通訊軟體充斥難以辨認的假新聞，不難發現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」及「高訊息誤導」等三大問題已讓網路健康亮起紅燈。每當身體出現狀況，我們會立即治療，而當網路不再健康，我們是不是也該有所行動？為此，Mozilla（美商謀智）發起 Firefox 公益路跑，號召全台熱血跑友一同參與，透過路跑活動挑戰自我並促進健康，也希望藉此增進大家對網路健康議題的認識與關注，期許集結每個人的力量，讓未來的網路世界更加友善與美好。

Firefox 狐狸戰士組三千大軍追擊網路三高，與跑友一同獻愛心！ 

2019 Firefox 公益路跑首創「公益追擊賽」賽制，由狐狸戰士領軍 10KM 挑戰組及 3KM 歡樂組，一同追擊代表「惡勢力」的網路三高配速員；完賽的跑友超越愈多位配速員，主辦單位就捐助愈多金額，每位完賽跑友最高可協助捐助30元給關懷台灣文教基金會。若跑友進入終點前未任何超越配速員，主辦單位仍會以賽事名義為跑友捐助愛心。

超高CP值賽事，精美贈品等你拿！早鳥限量500杯星巴克咖啡先搶先贏！

2019 Firefox 公益路跑活動以 Firefox 狐狸戰士為主題，設計多款趣味十足的回饋贈品，包含賽事紀念衫、紀念毛巾、訂製環保餐具與摺疊水袋，成功完賽的跑友還可獲得完賽獎牌。值得一提的是，跑者當日穿戴含有狐狸元素的服飾或配件，可獲得一次抽獎機會。精彩活動即日起開放報名，前五百名使用 Firefox Lite 行動瀏覽器(註一)報名活動的跑友，還可額外獲得知名咖啡品牌「星巴克」大杯美式咖啡一杯(註二)，千萬別錯過！

註一：Firefox Lite 行動瀏覽器僅限 Android 用戶使用。

註二：詳細活動辦法請參閱活動官網。

【2019 Firefox 公益路跑】現正熱烈報名中！快加入我們，為網路健康而跑！

報名日期即日起至2019年10月5日（六）止
活動日期2019年12月08日（日）上午5時30分至上午11時00分
活動地點花博公園舞蝶館前廣場 & 美術園區橋下廣場
活動項目

3KM 歡樂組 / 10KM 挑戰組 (不計名次，不使用晶片計時)

參與公益追擊賽，當跑友超越愈多位配速員，Firefox 就捐助愈多金額，每位完賽跑友最高可協助捐助30元給關懷文教基金會。

 21KM 半馬組 (使用晶片計時)

參與獎金挑戰賽，男子/女子組各錄取總成績前三名，第一至第三名獎金分別為6000元、4000元、2000元。

活動連結：

活動官方網站

Facebook 活動頁面

伊貝特報名網站

相關新聞

跑步知識／跑步的人都有受虐傾向嗎？

2019-08-14 09:28

跑步小品／尋回一點快樂

2019-08-14 09:36

旗山馬拉松 飽覽美濃湖風光

2019-08-14 01:09

賽事心得／烏魯魯馬拉松 踏在原始的土地上

2019-08-13 10:06

第二屆田中馬官方訓練營揭幕 學長姐傳遞愛的小物

2019-08-13 09:50

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第五周

2019-08-13 09:46

MERRELL 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 與你 RUN 漫相約！

2019-08-13 09:40

賽事心得／誰來梨我路跑賽 吃得飽飽跑得爽爽

2019-08-12 09:56

賽事心得／舊金山馬拉松 在美生活兩年紀念

2019-08-12 09:45

路跑／城市路跑賽 「虎牙甜心」陳伊挑戰精準訓練營

2019-08-10 13:30

報名資訊／2019矽品台中港灣馬拉松 引爆海岸線

2019-08-10 06:00

報名資訊／2019澎湖遠航馬拉松 征服世界最美麗海灣

2019-08-10 06:00

路跑／MIZUNO馬拉松接力賽 11月17日金山開跑

2019-08-09 18:15

報名資訊／櫻花陵園馬拉松 上櫻花下五峰賞蘭陽美景

2019-08-09 06:00

跑步知識／會跑也要會吃：耐力運動營養週期化

2019-08-09 06:00

台灣國際馬拉松賽 12/9新竹縣開跑

2019-08-08 17:45

跑步知識／跑者的理想情人 絕不能NG的五件事！

2019-08-08 09:55

賽事心得／波士頓馬拉松 找回信心、PW又如何！

2019-08-08 09:47

賽事心得／富士山登山競走 禮遇國外選手優先出發

2019-08-08 09:34

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 基礎期第四周

2019-08-08 09:29

旗山馬拉松今起報名 邊跑邊「鉀飽」

2019-08-08 00:59
看更多

熱門文章

中職／索沙三冠王霸業告終 轉戰韓職依然神勇

2019-08-13 16:16

林書豪轉戰CBA？ 傳有多支球隊接觸

2019-08-13 15:50

NBA／狀元榜眼並肩作戰 羅斯、畢斯利史上第8對

2019-08-13 16:50

可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37

MLB／年薪6.5億 艾爾斯柏瑞連2季成洋基空白鍵

2019-08-13 12:36

NBA／高球女將魏聖美出嫁 牽手傳奇球星之子

2019-08-13 16:05

NBA／看好76人東區封王 巴克利：西區太瘋狂

2019-08-13 15:56

NBA／目標仍是伊古達拉 傳火箭無意簽兩舊將

2019-08-13 14:07

NBA／新賽季減少背靠背場次 洛城內戰打頭陣

2019-08-13 09:13

NBA／非法持有槍械 前首輪選秀要吃3年半牢飯

2019-08-13 14:44

世界盃男籃／八村壘砍35分 日本熱身賽勝紐西蘭

2019-08-13 11:47

NBA／新賽季「背靠背」創新低 全美直播湖人43場居冠

2019-08-13 16:09

NBA／經紀人新制遭抨擊 NCAA重修「保羅條款」

2019-08-13 15:25

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

世界盃男籃／佛西維奇為國出征：我狀態出色

2019-08-13 12:20

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

MLB／見一次打一次 托瑞斯13轟砲金鶯締新猷

2019-08-13 11:29

中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50

MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26

MLB／金鶯被托瑞斯打到怕了 邦茲級待遇故意保送

2019-08-13 18:48

日職／觸身球腳踝傷勢未癒？王柏融連3戰未先發

2019-08-13 16:47

LLB次青少棒／田明倫後援止血 中華逆轉墨西哥

2019-08-13 09:49

籃球／執教首戰大勝 陳國維盼打造台銀信任文化

2019-08-13 18:06

中職／紅潮再現 味全龍將穿復古球衣開訓

2019-08-13 14:12

MLB／轉播時車上物品遭竊 A-Rod損失50萬美元

2019-08-13 10:33

女籃／日本國家隊邀請 中華隊登東奧場館

2019-08-13 13:47

世界盃男籃／俄羅斯得分悍將腳傷 無緣為國出征

2019-08-13 13:51

辛辛那提網賽／單打復出吞敗 墨瑞不打美網男單

2019-08-13 10:05

DLIVE聯賽／Q重回球場 麥班達：看他奔跑就開心

2019-08-13 22:18

MLB／桑塔納再見轟扯紅襪 印地安人登美中龍頭

2019-08-13 16:04

棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50

MLB／紅人菜鳥轟破紀錄 苦主是2A前隊友

2019-08-13 15:25

辛辛那提網賽／謝淑薇拍下15種子 詹家姊妹女雙一輪遊

2019-08-14 08:09

DLIVE聯賽／健行越級打怪 劉孟竹樂見外籍生打SBL

2019-08-13 16:47

MLB／今日戰績表 洋基雙重戰兩擒金鶯登大聯盟龍頭

2019-08-13 14:43

MLB／大聯盟敲定2020賽程 30隊同天打開幕戰

2019-08-13 11:52

不用再怕倒閉 健身工廠預收課程5成費用交付信託

2019-08-13 16:44

中職／王勝偉致勝轟 紐維拉飆勝投

2019-08-13 23:35

中職／味全龍周末雲林開訓 邀球迷與「龍」共舞

2019-08-13 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top