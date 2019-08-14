首屆 Firefox 公益路跑 邀您一起為網路健康而跑

2019-08-14 09:23 運動筆記 李貝瑞



首屆 Firefox 公益路跑 邀您一起為網路健康而跑

熱血跑友並肩作戰！甩開網路三高，非你不可！

創意公益追擊戰 跑愈快 捐愈多

狐狸 DRESS CODE KUSO 應援抽好禮

8/12 正式開放報名 限量500杯星巴克咖啡等你領取

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首場為網路健康而跑的路跑賽事，8/12 在台北花博園區舞蝶館前廣場熱力開跑！

大家都知道「三高」疾病的風險與危害，因而特別注重均衡飲食與定期運動，然而我們每天花費許多時間在網路上傳訊息、瀏覽資訊、購物與娛樂，對網路的依賴日漸益增，卻鮮少關注網路環境是否足夠安全、是否依舊「健康」。事實上，近年來發生許多網路負面事件，例如你我的網路足跡被商家追蹤監控、大型科技企業過度蒐集使用者個資、社群通訊軟體充斥難以辨認的假新聞，不難發現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」及「高訊息誤導」等三大問題已讓網路健康亮起紅燈。每當身體出現狀況，我們會立即治療，而當網路不再健康，我們是不是也該有所行動？為此，Mozilla（美商謀智）發起 Firefox 公益路跑，號召全台熱血跑友一同參與，透過路跑活動挑戰自我並促進健康，也希望藉此增進大家對網路健康議題的認識與關注，期許集結每個人的力量，讓未來的網路世界更加友善與美好。

Firefox 狐狸戰士組三千大軍追擊網路三高，與跑友一同獻愛心！

2019 Firefox 公益路跑首創「公益追擊賽」賽制，由狐狸戰士領軍 10KM 挑戰組及 3KM 歡樂組，一同追擊代表「惡勢力」的網路三高配速員；完賽的跑友超越愈多位配速員，主辦單位就捐助愈多金額，每位完賽跑友最高可協助捐助30元給關懷台灣文教基金會。若跑友進入終點前未任何超越配速員，主辦單位仍會以賽事名義為跑友捐助愛心。

超高CP值賽事，精美贈品等你拿！早鳥限量500杯星巴克咖啡先搶先贏！

2019 Firefox 公益路跑活動以 Firefox 狐狸戰士為主題，設計多款趣味十足的回饋贈品，包含賽事紀念衫、紀念毛巾、訂製環保餐具與摺疊水袋，成功完賽的跑友還可獲得完賽獎牌。值得一提的是，跑者當日穿戴含有狐狸元素的服飾或配件，可獲得一次抽獎機會。精彩活動即日起開放報名，前五百名使用 Firefox Lite 行動瀏覽器(註一)報名活動的跑友，還可額外獲得知名咖啡品牌「星巴克」大杯美式咖啡一杯(註二)，千萬別錯過！

註一：Firefox Lite 行動瀏覽器僅限 Android 用戶使用。

註二：詳細活動辦法請參閱活動官網。

【2019 Firefox 公益路跑】現正熱烈報名中！快加入我們，為網路健康而跑！

報名日期 即日起至2019年10月5日（六）止 活動日期 2019年12月08日（日）上午5時30分至上午11時00分 活動地點 花博公園舞蝶館前廣場 & 美術園區橋下廣場 活動項目 3KM 歡樂組 / 10KM 挑戰組 (不計名次，不使用晶片計時) 參與公益追擊賽，當跑友超越愈多位配速員，Firefox 就捐助愈多金額，每位完賽跑友最高可協助捐助30元給關懷文教基金會。 21KM 半馬組 (使用晶片計時) 參與獎金挑戰賽，男子/女子組各錄取總成績前三名，第一至第三名獎金分別為6000元、4000元、2000元。

活動連結：

活動官方網站

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伊貝特報名網站