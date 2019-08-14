跑步知識／跑步的人都有受虐傾向嗎？

2019-08-14 09:28 運動筆記 Clara



對於跑者來說，「慢跑」已經成為生活中的一部分了，一天不跑就覺得渾身不對勁，而且這種「癖好」可說是只能意會，不能言傳——不跑不會怎樣，一跑就入坑再也回不去了！日前在「跑步的人都有受虐傾向嗎？」貼文留言中，大家分享了自己熱愛慢跑的原因，運動筆記整理後發現，各位跑友的自虐程度可以分為以下三種程度，快看看你屬於哪一種吧？

輕度自虐跑者

這一型跑者從跑步中獲得成就感、自信，甚至是跑友 李永勝 說的 Manpower，從跑步中得到更多正向能量。

（圖片來源：運動筆記）

跑友 吳長明 表示：沒入坑前，感覺跑步莫名其妙，尤其是看到路上的跑者，入坑後，更莫名其妙，愈跑愈遠，更覺舒暢。哎呀！這句話道出多少跑友的心聲，跑者跑著，就喜歡上了。

中度自虐跑者

這一類跑者已經到了愛跑成痴的地步了，就像跑友 張東煜 說的，那是一種只有自己能虐待自己的成就感！你是不是覺得好像被說中了呢？

（圖片來源：運動筆記）

正如同跑友 孟路 說的，嗯～～～這應該是一種強迫症。

重度自虐跑者

不用多說了吧～對於此類跑者來說，天大地大「跑步」最大，完全跑上癮了，不可自拔，真的是怎麼戒都戒不掉了！

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（圖片來源：運動筆記）

跑友 艾德爾 表示： 一個月跑了 15 場半馬（跑步機上）連續五個月跑量達到 300km 這樣算不算很有事呢？！套句跑友 Yiwei Huang 的話，我自虐也要跟你報告啊？

編輯後記

跑步追求的是不斷超越自己的成就感、是在每一個轉彎處，輕輕告訴自己，嘿～再撐一下就到了。其實，在每一次的練跑中，除了努力抵達每一個終點外，別忘了放慢腳步，看看身邊那些一直陪伴在你身邊的伙伴們，還有沿途的風景，感謝他們一直都在。

同時也感謝大家提供寶貴的想法，期待下一次再看到大家有趣好玩的分享！

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